Бёрдвотчинг в Казахстане: как наблюдают за птицами через фотокамеру

Бёрдвотчинг, или фотографирование птиц, не очень распространенное занятие. Интересное, но требующее внимания и терпения. Zakon.kz побеседовал c представителями этого нового направления в экотуризме и узнал самое интересное о наблюдении за пернатыми в Казахстане.

Название увлечения происходит от английских слов "bird" (птица) и "watching" (смотреть, наблюдать). Иными словами, это любительская орнитология, когда человек получает удовольствие от созерцания птиц и их повадок в естественной среде обитания, попутно снимая их на камеру или фотоаппарат.

Это занятие набирает популярность во всем мире. Тысячи любителей пернатых собирают данные о редких видах птиц и учатся различать их по голосам.

Фото: Филиппа Циплёнкова

При этом наблюдать за птицами можно везде: в парках и скверах, заповедниках, в горах, на озерах, и даже в обыденных местах вашего города. Это увлекательное занятие доступно всем людям и в любой точке мира. Бёрдвотчинг подходит любому возрасту и профессии. Хобби позволяет наслаждаться природой, узнавать больше о птицах и, плюс ко всему, успокаивает нервную систему.

Но, конечно, и здесь есть свои особенности и правила, о которых нужно знать, выбирая бёрдвотчинг своим родом занятий.

Фото из личного архива героя

О наблюдении за птицами при помощи фотоаппарата рассказала казахстанский бёрдвотчер, редактор портала "Ветер странствий" Наталья Боровая.

По ее словам, количество людей, которые таким образом изучают птиц нашей страны, год от года увеличивается. Когда Наталья начала заниматься бёрдвотчингом, увлеченных этим делом в Казахстане было очень мало.

"С одной стороны, бёрдвотчинг – своеобразная медитация. Человек, находясь на природе, наблюдая за птицами, погружается в состояние сопричастия с окружающим миром. Он начинает лучше понимать законы природы, да и себя самого. Очень люблю, вооружившись фотоаппаратом и биноклем, в одиночестве или небольшой компанией гулять в поисках птиц. Причем, это интересно делать как в незнакомых местах, так и по обычным маршрутам в ближайших от дома парках. Ведь птицы каждый раз ведут себя по-разному и всегда предстают перед тобой по-новому". Бёрдвотчер Наталья Боровая

Фото из личного архива Натальи Боровой

А с другой стороны, добавила спикер, бёрдвотчинг – это еще и азартное дело. Можно в компании друзей, либо самостоятельно ставить цель находить новые виды птиц по всему миру и своего рода состязаться.

"В этом есть и соревновательный, и познавательный момент. Есть бёрдвотчеры, у которых список птиц из тысячи возможных перевалил за 6000 видов! У меня весьма скромнее – где-то 600 видов, но они обнаружены не только в Казахстане", – добавила Наталья.

Она отметила, что во время наблюдения за птицами и другими животными люди безнадежно проникаются к ним любовью, и, соответственно, начинают бережнее относиться к окружающему миру.

"Если мы будем приучать к этому увлечению детей, то мир станет лучше. Занятие станет семейным хобби для многих. Уже с детства ребята будут с заботой относиться к живой природе. Так как именно взаимодействие с животным миром и наблюдения в природных условиях за ними дает подрастающему поколению умение сопереживать, вызывая эмпатию. И в дальнейшем, когда они станут взрослыми, то отправятся по жизни с любовью в сердце к птицам и другими животным", – сказала Наталья.

Как стать бёрдвотчером

Фото из личного архива Филиппа Циплёнков

Поинтересовались у собеседницы, как люди чаще всего приходят к этому занятию. Наталья рассказала о своем пути к этому хобби.

Она призналась, что с бёрдвотчингом соприкоснулась в одном из пресс-туров для журналистов и эта поездка стала судьбоносной.

"Я отправилась вместе с представителями бёрдвотчинга изучать птиц и так впечатлилась, что занятие стало последующим делом жизни. Как оказалось, когда вокруг есть люди, любящие окружающий мир, находящиеся в постоянном наблюдении за пернатыми, либо специалисты-орнитологи, и у тебя возникает ответная реакция – сильная тяга к живой природе. Возможно, со временем в Казахстане станет не тысяча бёрдвотчеров на всю страну, а десятки тысяч, и произойдет это самопроизвольно. Замечая ребят с биноклями в повседневной жизни, наверняка люди станут интересоваться этим необычным занятием, и число увлеченных этой профессией в разы вырастет". Наталья Боровая

Большая белая цапля, Соловей-красношейка, Южный соловей. Фото: Наталья Боровая

Наталья считает, что для большей популяризации бёрдвотчинга необходимы проводники.

"Моим путеводителем в мир наблюдения за птицами стал Анатолий Ковшарь – известный профессор, казахстанский орнитолог, специалист в области охраны природы. А также Федор Карпов – орнитолог, посвятивший свою жизнь птицам. Попав в эту среду, разговаривая с учеными, я влюбилась в бёрдвотчинг". Наталья Боровая

Вспоминая ключевую поездку, Наталья отметила путешествие на озеро Сорбулак в Алматинскую область. Именно в этой точке Казахстана собирается большинство представителей бёрдвотчинга. Всех их привлекает большое разнообразие птиц в этой местности.

"Скопление видов там потрясающее. За один такой выезд можно увидеть 100 видов птиц из 500 возможных в Казахстане. Многообразие пернатых интересно рассматривать в подзорную трубу и в бинокли. Именно тогда раскрывается вся их невероятная красота. Порой даже обычные или невзрачные птахи впечатляют при приближении необычным оперением. Из невзрачных птах они превращаются в сказочных жар-птиц. Издали они кажутся всего лишь серо-белыми птичками с пятнышками, но вблизи фактически все птицы имеют интересный окрас", – рассказывает бёрдвотчер со стажем.

Райская мухоловка. Фото: Наталья Боровая

Наталья отметила, что иной раз местные крылатые изумляют красками тропических сородичей.

Например, райская мухоловка, гнездящаяся только в горах Каратау в Жамбылской области, может удивить многих пестротой своего окраса – оперение у нее и синее, и оранжевое, переходящее в желтое или оливковое.

Птенцы райской мухоловки. Фото: Наталья Боровая

А если удастся встретить птицу удода, продолжает специалист, она не оставит никого равнодушным из-за пестроты и узоров оперения.

"Эту яркую птичку можно встретить по всей территории Казахстана. В теплый период времени она обитает у нас, но на зиму улетает в теплые края. Это небольшая яркоокрашенная пташка с длинным узким клювом и хохолком, похожа на тропическую временами раскрывающимся веером перьями на макушке. Просто чудо природы!" – рассказывает Наталья.

Фото из личного архива автора

Ее коллега, начинающий бёрдвотчер Филипп Циплёнков, работает в нефтепроводной нацкомпании. Но по велению души год назад увлекся съемкой и изучением птиц.

Филипп начал фотографировать птиц, обитающих в Прикаспии. А до этого он отдавал предпочтение родным городским пейзажам, снимая людей и архитектуру.

Zakon.kz побеседовал с казахстанцем и узнал, что путь к наблюдению за птицами другого представителя новомодного времяпрепровождения начался также с впечатляющей экскурсии.

"Я начал снимать птиц после совместной экскурсии, которую организовала казахстанский натуралист животного мира Атырау Юлия Вахмистрова. Она также занимается бёрдвотчингом и, конечно, старается популяризировать свое увлечение. Было интересно каждый раз находить новых птиц. Очень затягивает, когда начинаешь видеть все новые и новые виды. При этом самой главной задачей является не просто снять необычные виды пернатых, которых, к слову, в стране много, но и выловить такие редкие экземпляры, которых не всегда легко заметить в обычной жизни. Интересно снять их в моменте – в полете или с добычей в клюве. Именно тогда получаешь незабываемые эмоции и необычный кадр". Филипп Циплёнков

Филипп признается, что за небольшой период бёрдвотчинг стал частью его жизни. Теперь через объектив фотоаппарата он наблюдает красоту юрких пернатых.

"Наблюдать за птицами мне нравится, потому что именно в эти моменты я полностью отвлекаюсь от повседневной рутины, расслабляюсь. Это своеобразный глоток свежего воздуха. Поиск новых птиц буквально возвращает в детство, когда каждое открытие было поистине удивительным", – рассказывает казахстанский бёрдвотчер.

Филипп добавил, что для того, чтобы заняться этим модным хобби, абсолютно не нужно никакой подготовки. Необходимым будет только терпение и вера в то, что встретите редкие виды птиц, а не только привычных глазу городских птах.

"У нас многие считают, что, кроме голубей, ворон и воробьев, в Казахстане никого и нет. Окунаясь в царство пернатых, поражает многообразие. Для первых шагов к бёрдвотчингу нужен бинокль и ручка с блокнотом, чтобы фиксировать вид птиц, которые вам встретятся на пути". Филипп Циплёнков

Также фотограф поделился мыслями, в чем для него заключается сложность необычного занятия.

Фото героя материала, Филиппа Циплёнкова

По словам Филиппа Циплёнкова, сложно бывает, когда попадается очень подвижная птица, и ее невозможно заснять из-за активности. Пернатые скачут и прячутся в кустах или тростнике. Но в этом заключается и азарт, добавил бёрдвотчер. Часто непросто бывает из-за многочасовой ходьбы.

"В моем случае, не имея машины и проходя большие расстояния до птиц пешком, я очень выматываюсь. Иногда выезжаю на велосипеде, но это не очень удобно. Встретишь интересный экземпляр, пока достанешь фотоаппарат – он уже улетает. Главное в процессе – не шуметь, а заметив объект съемки, постараться слиться с природой. Но все это того стоит". Филипп Циплёнков

Как признается житель Атырау, он еще не достиг желаемого мастерства и до сих пор, встречая похожих птах, путает их виды.

"Птиц, похожих внешне, очень много. Например, камышовка. Из-за ее торопливости я до сих пор путаюсь и иной раз не всегда сразу отличаю от воробья. Особенно невооруженным глазом, без бинокля. Считаешь, что это городской "чирика", а перед тобой оказывается кто-то поинтереснее", – рассказывает Филипп.

Молодой человек признается, что бёрдвотчинг занял серьезную нишу в его жизни. Он ежедневно ищет пернатых глазами, стараясь поймать в кадр новых птиц. И это еще сильнее затягивает его в увлечение птицами.