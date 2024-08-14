Тайны архива: летопись жизни легендарного кинорежиссера Абдуллы Карсакбаева

Невестка знаменитого казахского режиссера, создателя шедевра "Меня зовут Кожа" Абдуллы Карсакбаева изучила творческий путь свекра и нашла малоизвестные факты о его жизни. Zakon.kz поделится архивными материалами о деятельности кинотворца.

Майра Карсакбаева с гордостью носит прославленную фамилию, а также продолжает труд мастера режиссуры Абдуллы Карсакбаева. Она продюсер и дистрибьютор, которая доносит до казахстанского зрителя качественные кинокартины с участием мировых звезд.

"Долгое время наша семья жила в Канаде. Тогда организаторы международных казахстанских кинофестивалей часто обращались к нам с просьбой посодействовать в участии голливудских звезд на их мероприятиях. С этого началось мое международное сотрудничество в сфере кинематографии. В 2009 году скрипач Марат Бисенгалиев пригласил меня в Индию, где я познакомилась с продюсерами Болливуда. В настоящее время я работаю как линейный продюсер индийских фильмов в Казахстане, а также занимаюсь дистрибуцией турецких фильмов в казахстанских кинотеатрах. Кроме того, я советник генерального секретаря ТЮРКСОЙ по международному кино". Майра Карсакбаева

Фото: предоставлено Майрой Карсакбаевой

Майра – невестка Абдуллы Карсакбаева. Она детально изучила творческий путь свекра, перебрала архивные документы, пересмотрела старинные фото- и видеоматериалы. Что послужило основой для создания интересного фильма не только о кинодеятеле, но и в целом о становлении казахского кинематографа.

Абдулла Карсакбаев родился 2 октября 1926 года в Алматинской области. Он был младшим из 16 детей в семье. Его мама Талшыбык умерла, когда ему было 16 лет, а отца Карсакбая Ногайбаева он потерял в 21 год. Большая семья быстро стала распадаться.

"Один брат погиб на войне, другой вернулся инвалидом и позже умер, все остальные братья и сестры умерли во время голода 1929-1933 года. Вскоре юный Абдулла Карсакбаев остался круглым сиротой и ему пришлось полагаться только на себя". Майра Карсакбаева

Фото: предоставлено Майрой Карсакбаевой

Абдулла Карсакбаев попал в киноиндустрию еще в детстве. Его заметили и пригласили на съемки фильма "Джамбул", где доверили роль молодого Джамбула. Этот опыт ему показался интересным, что позволило юноше определиться с дальнейшей карьерой.

Студенчество Абдуллы Карсакбаева во ВГИКе в Москве было насыщенным. Он не только хорошо учился, но и активно участвовал в различных мероприятиях: играл на гитаре и хорошо танцевал. Студент успел сняться в фильме "Алитет уходит в горы" в роли чукчи.

Фото: предоставлено Майрой Карсакбаевой

В Москве он женился на еврейке, и у них родился сын Кайсар. Однако его возлюбленная не захотела переехать на его родину, а позднее, к сожалению, их сын погиб в авиакатастрофе.

Во время войны Алма-Атинская киностудия объединилась с эвакуированными в КазССР киностудиями "Мосфильм" и "Ленфильм" в Центральную объединенную киностудию художественных фильмов, где Абдулла работал и учился на актера.

Фото: предоставлено Майрой Карсакбаевой

Талант режиссера признали как зрители, так и маститые профессионалы. У автора был уникальный почерк. Благодаря его шедеврам мир имел представление, как живут казахи. А для своего народа его произведения стали излюбленными и предметом гордости.

Абдулла Карсакбаев создал восемь кинопроизведений, которые вошли в золотой фонд казахского кино. Он снял художественные фильмы на историко-революционные темы, такие как "Тревожное утро" (1968 год) и "Погоня в степи" (1979, серебряная медаль ВДНХ СССР). Основное внимание он уделял детским фильмам: "Меня зовут Кожа" (1963, совместно с Тураром Дуйсебаевым, получивший дипломы кинофестиваля Средней Азии и КазССР в 1964 году и международного кинофестиваля в Каннах в 1967 году), "Путешествие в детство" (1969), "Брат мой" (1972), "Беги, пока не поздно" (1974), "Эй, вы, ковбои!" (1975), "Алпамыс идет в школу" (1976, главный приз в конкурсе детских фильмов X Всесоюзного кинофестиваля в Риге 1977 года), "Соленая река детства" (1983). Также он создал хроникально-документальные фильмы, такие как "Народные ремесла казахов" (1958), "Тургайские горизонты" (1963), "Черкасская оборона" (1970) и "Актюбинск" (1978).

Фото: предоставлено Майрой Карсакбаевой

"Эти фильмы стали не только классическими, но и завоевали международные призы. Они принесли большой доход стране, стали кассовыми. Прибыль от них была в 10 раз больше вложенной суммы на создание. К примеру, если фильм был снят за 100 тыс. долларов, то доход составлял 1 млн долларов. В архиве Абдуллы Карсакбаева сохранилось письмо от тогдашнего директора "Казахфильма" Сламбека Таукелова об успехе творчества свекра "Погоня в степи". Фильм собрал почти 12 млн зрителей, и его купили шесть государств". Майра Карсакбаева

Фото: предоставлено Майрой Карсакбаевой

Второй женой Абдуллы Карсакбаева была Умит – старшая дочь Ильяса Джансугурова. Оказалось, что на самом деле многие идеи он не успел реализовать. Он мечтал снять фильм "Кулагер" по книге его тестя, а также "Степной батыр" по казахской легенде "Сказание о Козы Корпеш и Баян Сулу". Сценарий к последнему был написан Мухтаром Ауэзовым.

Карсакбаев также планировал создать мультфильм "Тас Борте: Конь-крыло джигита" совместно с мультипликаторами. Но его упрямый характер помешал ему реализовать эти проекты. Кроме того, три художественных фильма – "Степной соловушка" о Розе Баглановой, "Кровь селезня" с Джаманкуловым и Тастанбековым в главных ролях и "Моя любовь на третьем курсе", для которого он вместе с Александрой Пахмутовой сочинил песню "Как молоды мы были" – были отобраны у него из-за ложных доносов завистников.

"В архиве хранятся такие сценарии, как "Тас Борте: Конь-крыло джигита", написанный самим Абдуллой Карсакбаевым, "Степной соловушка" Капана Сатыбалдина, "Сильнее смерти" Мухтара Ауэзова и Федора Филиппова, а также сценарий телевизионного фильма "Наследник Джамбула". Сценарий "Әйел жолы" также был написан Мухтаром Ауэзовым. Сейчас мы оцифровываем все эти сценарии, напечатанные на машинке. В будущем планируем продвигать их, и, возможно, молодые кинематографисты создадут по ним фильмы". Майра Карсакбаева

Фото: предоставлено Майрой Карсакбаевой

Через три года после развода с Умит Абдулла Карсакбаев познакомился с красавицей по имени Клара. Она приехала из Актюбинска поступать в Институт иностранных языков в 1964 году. Однако ей не хватило несколько баллов, чтобы зачислиться на учебу. Она здесь же, в Алма-Ате, устроилась на работу в надежде, что ей удастся сдать вступительные экзамены на следующий год.

"В тот день она, огорченная, проходила мимо старой киностудии по улице Комсомольской, когда ее остановила женщина по имени Ирина. Представившись ассистентом режиссера Мажита Бегалина, она сообщила, что ищет женщину для фильма "Следы уходят за горизонт". На главную мужскую роль уже был утвержден Асанали Ашимов. Клара робко согласилась пройти фото- и видеопробы, но не прошла, так как по сюжету требовалась женщина в возрасте. В итоге была одобрена Фарида Шарипова". Майра Карсакбаева

Фото: предоставлено Майрой Карсакбаевой

Мажит Бегалин предложил Кларе поработать ассистентом режиссера Куата Абусейтова в его фильме "Хочу увидеть океан". Так началась кинематографическая судьба красавицы из Актюбинска. После завершения фильма она стояла во дворе киностудии, где курили Абдулла Карсакбаев и Нургиса Тлендиев. Абдулла сам подошел и познакомился.

"Клара была на 16 лет моложе Карсакбаева и замужество не входило в ее планы. Однако между ними появилась взаимная симпатия, и Нургиса Тлендиев очень постарался, чтобы они поскорее поженились. Так они и были вместе до конца жизни Абдуллы Карсакбаева как в жизни, так и в кино". Майра Карсакбаева

Фото: предоставлено Майрой Карсакбаевой

Его супруга работала ассистентом режиссера и стала вторым режиссером всех его шедевров, кроме фильма "Меня зовут Кожа".

"Благодаря ее бережному отношению к творчеству Абдуллы Карсакбаева весь его архив сохранился. Она постоянно была рядом с Абдуллой Карсакбаевым во время съемок, и у нее в сумке всегда было две бутылки кефира, так как Абдулла забывал делать перекусы и много курил. Клара была живым свидетелем взлетов, падений и травли великого режиссера". Майра Карсакбаева

У Абдуллы Карсакбаева есть один сын и два внука. Друзья режиссера говорят, что его невестка очень похожа на него не только внешне, но и взглядами на мир.

"Я не знала его лично, но общалась с его близкими. Они говорят, что его главной чертой была человечность и желание сделать что-то полезное для своего народа. Его фильмы так трогательно и искренне отражают жизнь казахского народа, что их хочется пересматривать вновь и вновь. Он был настоящим мастером своего дела, талантливым и трудолюбивым. Не стоял на месте, постоянно стремился развиваться, находить новые пути. Прекрасно знал быт и фольклор, поскольку был выходцем из простого народа. Еще он был очень общительным, человеком с острым чувством юмора и готовым помочь любому". Майра Карсакбаева

Фото: предоставлено Майрой Карсакбаевой

Возможно, это связано с тем, что он потерял всех своих 15 братьев и сестер и остался сиротой в 21 год. Оператор многих его фильмов Абильтай Кастеев рассказывал, что однажды увидел, как Абдулла Карсакбаев возвращался с дачи с мешком яблок, но по дороге раздал все детям, принеся домой лишь скудный пакет с фруктами.

Фото: предоставлено Майрой Карсакбаевой

О его щедрости говорит и другая история, которую поведала Клара Карсакбаева: когда фильм "Алпамыс идет в школу" был завершен, режиссер получил большой гонорар. Но он начал его раздавать осветителям, помощникам оператора и рабочим прямо у кассы. Это продолжалось, пока его не остановил редактор дубляжа Аяган Сыгаев, который доставил его домой на такси с оставшимися деньгами.

"Я многое узнала, изучая архивы Абдуллы Карсакбаева. Кино – мощное идеологическое средство, влияющее на сознание людей. Советское правительство это понимало, поэтому все находилось под строгим контролем. Работала целая система, от Госкино СССР до Госкино КазССР и "Казахфильма". Внимание уделялось качеству сценариев и процессу производства фильмов. Если фильм набирал менее 5 млн зрителей, его считали неудачным. А каждый фильм Абдуллы Карсакбаева собирал до 20 млн поклонников". Майра Карсакбаева

Фото: предоставлено Майрой Карсакбаевой

Яркая звезда казахского кинематографа Абдулла Карсакбаев ушел из жизни 2 сентября 1983 года. Он не гнался за славой и получением государственных наград. Хотя был самородком и талантом с большой буквы. Наизусть знал и цитировал труды алашординцев, а в перерывах читал разные книги. Он, положа руку на сердце, признавался, что просто любит свой народ, работу и кино. И эта любовь оказалась взаимной.