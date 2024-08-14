Каждому по кровати: насколько казахстанские общежития готовы к приему студентов

Правительство РК поручило вузам обеспечить каждого своего студента жильем. В прошлом году острую нехватку мест ощутили в Алматы и Астане. Как обстоят дела в этом году, выяснил Zakon.kz.

Заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК Акерке Аблайхан напомнила амбициозную задачу, которую государство поставило перед руководством университетов: все студенты, независимо от того, учатся они на гранте или нет, должны быть обязательно обеспечены местами в общежитиях.

"Прошлый год показал острый дефицит общежитий по стране – 19 134 места, из них только в Алматы – 11 640. Теперь вузы обязаны обеспечить всех студентов жильем. Если в их общежитиях мест не хватает, они должны предоставить альтернативные варианты. Потому что в рамках государственного частного партнерства идет строительство частных общежитий". Акерке Аблайхан

Фото: Zakon.kz

По ее словам, в стране уже построены частные студенческие общежития на более чем 50 тыс. мест. Планируется завершение строительства 27 общежитий. 10 общежитий уже готовы к эксплуатации.

"Так как данное частное общежитие построено в целях проживания именно студенческой молодежи, оно не имеет права в течение 20 лет менять цель. Поэтому бизнес заинтересован совместно работать с университетами. Вузам тоже выгодно, потому что в больших городах проблемы со свободными земельными участками. В случае реконструкции здания на каждого студента инвестор в течение года получает 92 МРП, если это строительство в Алматы и Астане, то 230 МРП. Правительство рассматривает вопрос повышения размера суммы госзаказа с 92 до 184 МРП в случае реконструкции имеющегося здания. Также несколько университетов Алматы объединились и сотрудничают с хостелами. Там главный вопрос безопасности, поэтому требуется, чтобы проживали только студенты". Акерке Аблайхан

Фото: Zakon.kz

По правилам распределения мест в общежитиях приоритетные права остаются за сиротами, студентами с особенными потребностями и из малообеспеченных семей, а также первокурсники. Старшекурсникам рекомендуют заселяться в частные общежития. Любую информацию по ним могут предоставить в ситуационном центре.

Акерке Аблайхан добавила, что в целом инфраструктура 10 общежитий при университетах требует капитального ремонта. Есть здания 1960 года постройки. Многие вузы озадачены и работают над улучшением.

Фото: Zakon.kz

В рамках пресс-тура алматинским журналистам показали новое общежитие Казахстанско-Британского технического университета. Оно построено в прошлом году и рассчитано на 1633 места. Вуз не только обеспечил жильем своих студентов, но и сдает 100 мест студентам Международного университета информационных технологий.

"Здесь есть современные зоны для учебы и досуга. Комнаты комфортные, просторные, чистые. Особенность еще в том, что есть специальные комнаты для маломобильных граждан. Как зайдешь в здание слева, на первом этаже прямо у выхода. Там полностью созданы условия: есть поручни, пандусы, спецпокрытие пола, без преград для передвижения. Студент с инвалидностью живет один. Например, Дмитрий учится на факультете информационных технологий на втором курсе. Он передвигается на инвалидной коляске. Оплачивает со скидкой. На вторую комнату заявок не было, она пустует, жить в ней обычные студенты не могут. Другие студенты ежемесячно платят 50-55 тыс. тенге в зависимости от комнаты". Директор общежития КБТУ Дулат Касымов

Фото: Zakon.kz

В общежитии есть медпункт. Он работает в будни. Врачи сами осматривают заболевших и назначают лечение.

"Если студент заболеет, ему необязательно идти в больницу. Может к нам подойти, мы осмотрим его, назначим лечение. Даже аптечка есть, выдадим лекарства. Можем оказать любую первую медицинскую помощь". Медсестра Гулянда Бисенбаева

Фото: Zakon.kz

Сотрудники общежития показали и столовую. Здесь на каждом этаже по пять холодильников, газовых плит, аппараты с перекусами. Стоит отметить, что для студентов нет никаких ограничений как по посещению кухни, так и по приготовлению еды. А вот что говорят студенты, которые уже не первый год живут в этом общежитии.

"Я приехал из Туркестанской области. Два года живу с тремя друзьями. Условия радуют. Есть где делать уроки, отдыхать. Интернет хороший. Душ, санузел. Поблизости стадион, есть территория, где можно погулять. Самое главное – все безопасно, есть охранные посты, там круглосуточно дежурят сотрудники общежития. Везде камеры. При входе и выходе сумки проверяются. Того, кто дерется, сразу отчисляют, поэтому соблюдается дисциплина. С шести утра можно выйти и до 12 ночи нужно вернуться". Студент КБТУ Давлат Асанбаев

Фото: Zakon.kz

Едем дальше на очереди еще одно общежитие, на этот раз уже в студенческом городке КазНУ им. аль-Фараби. К слову, здесь до этого было немало проблем, на которые часто жаловались учащиеся. Проректор по социальному развитию Сабит Суатай отметил, что возникают они из-за того, что здания старые. Не исключение и небрежное отношение к имуществу со стороны самих студентов.

"В КазНУ им. аль-Фараби есть 15 общежитий. Самому старому зданию уже 70 лет. Несмотря на это, мы стараемся поддерживать инфраструктуру. В начале года в соцсетях гуляла жалоба на 1, 6 и 9 общежития. Сейчас они полностью отремонтированы. Мы решили самые сложные задачи: поменяли трубы, сантехнику, мебель, двери, линолеум, стены побелили и все покрасили. На 70% работы завершены. До заселения студентов все будет готово. Такое решение принято не после шумихи. Все идет своим чередом. В планах ремонт общежитий был, а приступили к таким работам мы, когда студенты ушли на каникулы. По университету 56 пунктов подключены к тревожной кнопке, мы разобрали и вопросы безопасности. Я сам в этом общежитии жил восемь лет до окончания докторантуры". Сабит Суатай

Фото: Zakon.kz

Проверяющие спросили у сотрудника университета, а может ли возникнуть дефицит мест в этом учебном сезоне? На что спикер отметил, что в этом году университет повысил уровень проходного балла на грант, а это повлияло на количество поступающих. Если в прошлом году приняли 11 тыс. студентов, то в этом году их будет 7000.

"В настоящее время у нас 20 809 студентов, не учитывая первокурсников. Планируем еще набрать около 8000. Если будет примерно 28 000 студентов, 5890 мы можем обеспечить общежитиями. Кроме того, мы сотрудничаем с тремя частными хостелами. Около 2000 студентов будут туда заселены. Около 3500 студентов могут нуждаться в жилье, но мы стараемся решить эту проблему. В прошлом году справились, думаю, и в этом году все будет хорошо". Сабит Суатай

Фото: Zakon.kz

По словам проректора по социальному развитию, до 25 августа 2024 года продлится регистрация студентов для выделения им места в общежитии, заявку можно подать онлайн. В настоящее время уже поступило 2389 откликов. После чего соответствующее решение примет специальная комиссия.

Между тем ежегодно растет число студентов. Это эксперты связывают с ростом численности населения. В этом году почти на 50 тыс. студентов будет больше по сравнению с прошлым годом.