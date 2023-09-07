Гостиничные условия вместо общежития: как в Алматы расселяли студентов

Каждый год студенты Алматы сталкиваются с нехваткой мест в общежитиях. Поэтому в этом году нуждающихся в жилье студентов решили селить в хостелы и переоборудованные под общежития гостиницы.

Корреспондент Zakon.kz посетил несколько таких "общежитий", чтобы показать, в каких условиях сейчас живут учащиеся университетов.

Как правило, к концу августа в Алматы начинают поднимать цены на арендное жилье, что многим семьям студентов не по карману. Поэтому большинство выбирают для себя более экономный вариант проживания – общежитие.

Всего в Алматы 35 вузов, в которых учатся около 197 тыс. студентов, 126 тыс. из которых – иногородние. Однако из-за ежегодного большого потока учащихся мест в общежитиях всем не хватает.

"На сегодняшний день при вузах Алматы работают 98 студенческих общежитий. В совокупности они вмещают около 32 тыс. студентов. По данным университетов, дефицит составляет порядка 32 тыс. койко-мест. Это достаточно большая цифра", – сказал руководитель Управления молодежной политики Алматы Каиржан Мендигалиев.

Учитывая опыт прошлых лет, вузами Алматы было принято решение селить нуждающихся в жилье студентов в хостелы и гостиницы.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Для этого вуз заключает специальный договор с собственниками хостелов и гостиниц, чтобы они переоборудовали свои здания для проживания студентов.



"В частности, меняется целевое назначение земельного участка и накладывается обременение на 20 лет. То есть в течение 20 лет хостел или гостиница должны работать как студенческое общежитие. В случае, когда объект становится общежитием, собственник начинает получать субсидии. С января этого года у нас изменился механизм субсидирования. Теперь при строительстве нового здания государство выплачивает 230 МРП в течение шести лет за каждого проживающего студента. При реконструкции – 92 МРП в течение восьми лет", – рассказал руководитель Управления молодежной политики Алматы Каиржан Мендигалиев.

Чтобы расселить всех студентов, в вузах запустили специальные ситуационные центры, куда может обратиться каждый, у кого возникла проблема с жильем. Такие центры будут работать весь сентябрь. Помимо этого, есть чат-группы, участники которых могут объединиться и совместно снять квартиру.

"В наши ситуационные центры заявки подали 66 тыс. студентов, из них 32 тыс. мы заселили в общежития при вузах, чуть больше 10 тыс. распределили по хостелам и гостиницам, кому-то помогли снять квартиры. Стараемся максимально решить эту проблему", – отметил Каиржан Мендигалиев.

В один из таких хостелов заселили 340 студентов, вакантными остаются еще 160 мест. В первую очередь с жильем стараются помочь студентам из социально уязвимых семей, следом – учащимся первых курсов. Оставшиеся места распределяют между старшекурсниками.

Это большое восьмиэтажное здание. На входе для безопасности студентов стоят турникеты.

Фото: Zakon.kz

Внутри есть небольшая кофейня, а также полноценная кухня с несколькими конфорками, где каждый может что-нибудь приготовить.

Фото: Zakon.kz

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, есть отдельные зоны для отдыха и нетворкинга. Спальные комнаты светлые и просторные. В каждой стоят по две двухъярусные кровати, несколько рабочих зон для занятий и шкафы. Санузел рассчитан на одну секцию – две комнаты, то есть восемь человек.

Фото: Zakon.kz

Стоимость проживания в таком хостеле в месяц обходится алматинским студентам в 50 тыс. тенге.



"К сожалению, мы не можем как-то повлиять на частных собственников, чтобы они установили нужные нам цены. Но мы просим их, чтобы цены были адекватными, в диапазоне от 30 до 50 тыс. тенге", – добавил руководитель Управления молодежной политики Алматы Каиржан Мендигалиев.

Он подчеркнул, что в общежитиях при вузах цены ненамного дешевле, в пределах 30-40 тыс. тенге в месяц. У национальных университетов цены ниже, у частных – дороже. Однако в Управлении молодежной политики следят за тем, чтобы стоимость проживания не превышала размер месячной стипендии.

Более удивительным было увидеть гостиничный комплекс, в котором сейчас живут алматинские студенты. Расположен он за экопостом в сторону Алма-Арасана.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Гостиничный комплекс, то есть теперь уже студенческое общежитие, рассчитан на 118 человек. Большая территория, чистый воздух, природа, ощущение, будто ты просто приехал на отдых. Однако теперь зона отдыха принадлежит только студентам.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Внутри, к слову, тоже на несколько секунд можно забыть, что ты находишься в общежитии. Повсюду настенные картины, на потолках – красивые люстры, а на полу – ковролин.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В комнатах поставили дополнительные двухъярусные кровати, кому повезет – занимает двуспальную, которая была здесь до того, как гостиницу переоборудовали в общежитие. В каждой комнате также есть санузел.

Фото: Zakon.kz

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Месячное проживание в таком общежитии обходится алматинским студентам в 40 тыс. тенге. Питание двухразовое, цена более чем приемлемая – 1300 тенге за обед и ужин.



Фото: пресс-служба акимата Алматы

Самый главный вопрос – как студенты добираются до города. Как нам рассказали, для них университет организовал специальные автобусы до вуза, также здесь ходят городские маршруты. А чтобы каждый раз не платить за въезд на экопосту, у каждого проживающего студента есть специальный пропуск.

Фото: Zakon.kz

Александр Коваленко – студент 1 курса, приехал в Алматы на учебу из Шымкента. Он рассказал нашему корреспонденту, как ему живется в таком необычном общежитии в горах.



"Я изначально рассчитывал на общежитие. Подал заявку и мне пришло уведомление, что я заселен в это общежитие. В целом, мне здесь все нравится, каких-либо жалоб нет. Единственное, дорога до университета занимает 50 минут, но это терпимо", – поделился он.

Фото: Zakon.kz

По словам руководителя Управления молодежной политики Алматы Каиржана Мендигалиева, на сегодняшний день как такового ажиотажа с общежитиями в городе нет. Практически все обратившиеся в ситуационные центры студенты заселены.



"27-28 августа у нас были достаточно серьезные очереди в КазНПУ имени Абая. Это достаточно крупный университет, и там очень много иногородних студентов. У них есть свои общежития. В тот день скопилось много студентов и их родителей. Они как раз-таки стояли в ситуационный центр в очереди, чтобы получить свое направление на заселение. Нами были приняты максимальные меры. Мы также просили другие вузы поддержать, чтобы как-то распределить этих студентов. Буквально за день-два ситуация была решена", – объяснил Каиржан Мендигалиев.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Руководитель проектного офиса по строительству студенческих общежитий Дамир Кутумов рассказал, что до 15 сентября в городе планируют открыть общежитие на 900 койко-мест. До конца года закончат еще 16 проектов на 4 тыс. койко-мест.



"До конца этого года у нас 16 объектов, из них только два – это проекты университетов, остальное – частные инвесторы, которые предложили свои объекты для реконструкции или строительство новых общежитий. Потому что гостиницы и хостелы – это временные меры. Все же проблему нужно решать путем строительства или реконструкции общежитий для студентов", – добавил он.

Кроме того, в Алматы в ближайшее время появится альтернатива Booking. На этом сайте студенты смогут мониторить места в хостелах и гостиницах, переоборудованных под общежития.