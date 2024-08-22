Куда обращаться казахстанским студентам по вопросам общежитий

В Алматы открылся ситуационный центр Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана, который информирует студентов о местах в общежитиях при вузах, сообщает Zakon.kz.

В министерстве уточнили, что по вопросам общежитий студентам нужно обращаться в ситуационный центр по следующим номерам:

8 (700) 950-95-28;

8 (700) 255-14-43.

Также сообщается, что открыты кризисные центры МНВО РК на базе:

Академии логистики и транспорта на 30 койко-мест;

ЕНУ им. Гумилева на 20 койко-мест.

"На базе каждого вуза функционируют ситуационные (для получения информации) и кризисные-центры (для размещения студентов в кризисных ситуациях)", – подчеркнули в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РК 22 августа 2024 года.

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