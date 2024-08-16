Труд в колониях: где работают и сколько получают осужденные

Осужденные учреждений уголовно-исправительной системы Кызылорды не просто зарабатывают деньги. Некоторые из них получают гранты от государства и открывают свой бизнес. Как зарабатывать или даже стать предпринимателем за колючей проволокой, выясняла корреспондент Zakon.kz.

Учреждение №37

В Кызылорде в учреждении №37 отбывают свой срок 180 осужденных. Из них 155 работают на различных городских производственных участках малого и среднего бизнеса и получают заработную плату.

Как рассказал корреспонденту Zakon.kz заместитель начальника РГУ "Учреждение №37" Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК по Кызылординской области подполковник юстиции Омирзак Сейдахметов, остальные осужденные не работают по разным причинам. Кто-то из них получил инвалидность в результате аварии, кто-то болен серьезным заболеванием.

Тем, кто не хочет сидеть без дела, работа всегда найдется. Учреждение заключило трудовые договоры с 21 компанией Кызылорды. Всем осужденным начисляется минимальная заработная плата – 85 тысяч тенге и сверхплановые, а они могут быть более 100 и даже 200 тысяч тенге.



По 300 тысяч в месяц и более

Закирджану Мамаджанову – 25 лет. Он – гражданин Узбекистана и в кызылординской колонии-поселении работает на производстве газоблоков. Рядом с ним еще двое его земляков, тоже из Узбекистана, они уже настоящие мастера своего дела.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"При переходе государственной границы из Узбекистана в Казахстан я забыл вытащить из кармана пакетик с анашой. Вез для личного употребления. Меня задержали пограничники, вес в пакете был немного выше, чем полагается для личного употребления. Поэтому меня задержали и осудили. Вначале я сидел в изоляторе в Шымкенте, потом меня отправили сюда. В этом месяце наши ребята получили свыше 300 тысяч тенге за работу. Если больше сделаем, получим еще больше. Немного оставим себе, чтобы покупать какие-то продукты в нашем магазине, остальные отправим семье", – говорит Закирджан.

Сам Закирджан много лет жил с семьей в Екатеринбурге, там работал на стройке и, как сам рассказывает, он отличный строитель. Говорит, что до конца срока ему осталось немного, и бросать работу он не хочет.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Его земляк Сатидрин Гулиев осужден тоже за пересечение государственной границы с наркотиками в кармане. Вез гашиш для личного употребления. Теперь он отбывает срок в Кызылорде и на производстве газоблоков получает свыше 300 тысяч тенге.

"В нашем учреждении в основном отбывают срок осужденные со всего Казахстана и иностранные граждане. Статьи у них различные. Есть те, кто был за рулем в алкогольном состоянии, допустил аварию и из-за этого погиб человек. Есть те, кто осужден за мошенничество, а также преступления, связанные с наркотиками. Во время своего срока они имеют право работать. Делается это и в воспитательных целях – труд исправляет человека. И осужденным нужно рассчитываться по исполнительным листам за причиненный ущерб, моральный и материальный. Поэтому до 50% от заработка высчитывается на их погашение", – говорит Омирзак Сейдахметов.

Мебель, холст и хлеб

Заработать хорошие деньги осужденному можно и на производстве мебели.

"Я сам из Шымкента. Срок – 5 лет за аварию. Мне еще сидеть три года. Работаю, чтобы получить условно-досрочное освобождение и выйти отсюда. До тюрьмы я работал на мебельном производстве, освоил много различных технологий. Всегда хотел открыть свой цех. Теперь, если выйду живым и здоровым, открою свое производство. Нет времени сидеть в тюрьме, нужно деньги зарабатывать", – говорит 25-летний Асхат Достанов.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Асхат рассказывает, что за работой и время проходит быстро. Почти все деньги – от 100 до 200 тысяч тенге – он отправляет домой маме. Сам он еще не женат, но очень надеется, что создаст семью.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Есть еще несколько категорий осужденных, которые зарабатывают деньги в тюрьме. Это художники, швеи, пекари, мастера народных промыслов.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Учреждение №60

"В исправительном учреждении №60 находится 900 осужденных. Для того, чтобы обеспечить их работой, на территории тюрьмы создана промышленная зона. Наша промзона – это 12 производств. Частные предприниматели заключили договоры с администрацией исправительного учреждения и создали на территории промзоны свое производство. Они дали рабочие места, платят минимальную зарплату и премии за выполненный объем", – говорит начальник Департамента уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области полковник юстиции Шаймерден Есенкелдиев.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

В исправительном учреждении среди художников есть профессионалы. Одни рисуют картины на заказ от различных учреждений города и области, рисуют эскизы казахской посуды, расписывают готовые изделия красками. Один из осужденных – профессиональный художник Кайрат. В 2021 году он занял 1 место в конкурсе художников среди отбывающих наказание через платформу Zoom. Его картина "Охрана природы" была признана жюри лучшей.

"Участвую в конкурсах. Я очень обрадовался, когда занял призовое место. Делаю не только рисунки, но и поделки, различные детские игрушки из гипса. Заказов очень много. Ежемесячно получаю зарплату, отдаю деньги и отправляю их семье", – говорит отбывающий наказание.

Есть те, кто, выйдя отсюда, не бросил занятие ремеслом, а стал предпринимателем. Например, один из них – Руслан Жусупов. У него было несколько судимостей за кражи. Пока он сидел в этой тюрьме, увлекся резьбой по дереву. Стал делать казахскую национальную посуду. Всем, кто приходил из родных к нему на свидание, рекламировал свое мастерство. Те рассказывали своим знакомым, показывали фото посуды. Когда пришло время и он вышел на свободу, открыл мини-цех, который работает до сих пор. Так бывший вор стал предпринимателем и дал работу еще нескольким кызылординцам.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

В исправительных учреждениях есть и женщины, некоторые из них пекут хлеб в пекарнях. Есть и те, кто выиграл гранты от государства на открытие кондитерских и даже закуп скота.

Гранты на бизнес

Несколько дней назад 6 осужденных из Кызылординской городской пробации получили безвозмездные гранты от государства. Они прошли обучение в Палате предпринимателей "Атамекен" в рамках проекта "Бастау Бизнес", подготовили бизнес-проекты на развитие животноводства и открытие кондитерской. Каждый из них получил безвозмездный грант от государства – по 1 млн 476 тысяч 800 тенге.



Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Рад, что мой бизнес-проект одобрен, и я получила безвозмездные деньги от государства. Теперь я открою свой мини-цех, буду печь, ведь кондитерские изделия всегда востребованы. На оборудование для цеха нужны были деньги, и когда я узнала в пробации, что и мне можно участвовать в конкурсе на получение гранта, пришла к юристу учреждения, попросила помощь. Все мне объяснили, помогли открыть собственный бизнес. До окончания пробационного срока осталось немного, надеюсь, что смогу полностью заняться любимым делом, печь свои любимые изделия и жить новой жизнью, зарабатывать честным трудом", – говорит кызылординка.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Осужденные, состоящие на учете, получают социально-правовую помощь, в том числе и имеют возможность открыть собственное дело. Они находятся не в закрытом учреждении и не в колониях-поселениях. Они свободно передвигаются по городу, но если они совершили хоть и незначительное, но преступление, то находятся на пробационном контроле.

"С начала 2024 года 9 осужденных выиграли безвозмездные гранты от государства. Свой бизнес поможет им забыть о криминальном прошлом, им уже не захочется снова совершать преступления", – говорит начальник кызылординской городской службы пробации Фарида Сембаева.

Как рассказала корреспонденту Zakon.kz пресс-секретарь Департамента уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области Данагул Достанова, в последние годы все больше осужденных хотят зарабатывать деньги. В области в общей сложности отбывают сроки более 1 тыс. осужденных. Из них заняты на различных производствах почти 600 человек.

Администрации исправительных учреждений в целом заключили почти 40 договоров с различными предприятиями области, чтобы обеспечить работой как можно больше осужденных. Некоторые из них зарабатывают даже больше, чем гражданские. Есть те, кто просит своих жен или матерей открыть ИП и инструктируют, как начать свое дело.

Таких примеров немало. Находящиеся в тюрьме тоже хотят зарабатывать. Возможно, свое дело и работа принесут больше пользы в их перевоспитании, и, выйдя отсюда, они не захотят больше иметь ничего общего с преступным миром.