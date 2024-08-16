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Гендерное равенство: есть ли оно в Казахстане

гендеры, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 13:04 Фото: unsplash
Согласно отчету "Global Gender Gap Report 2024" от Всемирного экономического форума, Казахстан лидирует по гендерному равенству в Центральной Азии, а по уровню доступности образования для женщин наша страна полностью выполнила международные требования, сообщает Zakon.kz.

Отчет "Global Gender Gap Report 2024" предоставляет детальный анализ состояния гендерного равенства в 146 странах мира. На протяжении 18 лет он показывает, как меняется этот важный показатель и как он влияет на экономики разных стран.

Человечеству нужно еще пять поколений для достижения гендерного равенства, или 134 года. Так заявляют составители отчета. Пока же в мире закрыты только 68,6% гендерного разрыва (рост по сравнению с 2023 годом на 0,1%).

Особенно плохо обстоят дела в плане участия женщин в экономике: в 2024 году только 42% глобальной рабочей силы составляют женщины. Причем на высших руководящих должностях их доля составляет всего 31,7%.

Однако есть и плюсы. В 2024 году самое большое в истории количество женщин примет участие в 60 национальных выборах, в том числе в таких крупных экономиках, как Бангладеш, Бразилия, Индия, Индонезия, Мексика, Пакистан и США. Гендерный паритет в парламентах разных стран так же достиг рекордно высокого уровня в 2024 году, составив 33% и удвоившись с 2006 года (18,8%).

Первое место в гендерном равенстве 15 лет занимает Исландия (93,5%). Страна также продолжает оставаться единственной экономикой, в которой гендерный разрыв сократился более чем на 90%.

Дальше места распределились так:

  • Финляндия (2-е место, 87,5%),
  • Норвегия (3-е место, 87,5%),
  • Новая Зеландия (4-е место, 83,5%),
  • Швеция (5-е место, 81,6%),
  • Никарагуа (6-е место, 81,1%)
  • Германия (7-е место, 81%),
  • Намибия (8-е место, 80,5%),
  • Ирландия (9-е место, 80,2%)
  • Испания (10-е место, 79,7%).

Отмечается, что все экономики Центральной Азии и Кавказа (составители рейтинга почему-то объединили эти два региона) достигли паритетных уровней, равных или превышающих 67%, при этом Армения (72,1%), Грузия (71,6%) и Казахстан (71%) лидируют в списке.

Казахстан занимает 76-е место среди 146 стран с индексом 0.710, что свидетельствует о значительном прогрессе в области гендерного равенства. Наиболее высокие результаты Казахстан демонстрирует в сфере образования, где индекс составляет 0.999, что соответствует полному равенству.

Однако в области экономического участия и возможностей Казахстан демонстрирует значительно меньший прогресс с индексом 0.751.

Аналитики портала Economy.kz отмечают, что устранение гендерного разрыва может существенно повлиять на экономическое развитие.

"В странах с высоким уровнем гендерного равенства наблюдается более высокая производительность труда и более устойчивый экономический рост".Economy.kz

Для ускорения прогресса в области гендерного равенства в Казахстане необходимо принять следующие меры:

  • принятие мер по поощрению участия женщин в трудовой деятельности, особенно в высококвалифицированных и руководящих должностях;
  • увеличение доступа женщин к качественному образованию, особенно в области STEM (наука, технологии, инженерия и математика);
  • развитие инфраструктуры по уходу за детьми и поддержка семейных программ, что позволит женщинам совмещать карьеру и семейные обязанности;
  • усиление правовых мер, направленных на борьбу с дискриминацией и защиту прав женщин на рабочем месте.

Казахстан демонстрирует хорошие результаты, но еще многое предстоит сделать для достижения полного гендерного равенства, особенно в экономической сфере. Ускорение этого процесса будет способствовать устойчивому экономическому развитию и благосостоянию общества в целом, отмечают эксперты.

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