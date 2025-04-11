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Мир

Для гендерного равенства в мире Норвегия пожертвует большие деньги

Норвегия направит деньги на продвижение гендерного равенства в мире, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 08:50 Фото: pixabay
Норвегия направит 400 млн крон на продвижение гендерного равенства в мире, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Local, Министерство иностранных дел Норвегии выделяет 400 млн крон на международные программы, направленные на расширение прав и возможностей женщин и защиту их прав.

"Мы видим тревожные нарушения прав женщин – от Уганды до США. Поддержка равенства важна как никогда", – заявил министр международного развития Осмунд Аукруст.

Финансирование получат пять норвежских организаций. Средства пойдут на:

  • борьбу с гендерным насилием;
  • защиту репродуктивных прав;
  • усиление политического и экономического участия женщин.

В то же время дочь миллиардера Билла Гейтса пожаловалась на отсутствие инвестиций для своей бизнес-идеи, направленной на здоровье женщин.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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