Для гендерного равенства в мире Норвегия пожертвует большие деньги
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Норвегия направит 400 млн крон на продвижение гендерного равенства в мире, сообщает Zakon.kz.
Как передает The Local, Министерство иностранных дел Норвегии выделяет 400 млн крон на международные программы, направленные на расширение прав и возможностей женщин и защиту их прав.
"Мы видим тревожные нарушения прав женщин – от Уганды до США. Поддержка равенства важна как никогда", – заявил министр международного развития Осмунд Аукруст.
Финансирование получат пять норвежских организаций. Средства пойдут на:
- борьбу с гендерным насилием;
- защиту репродуктивных прав;
- усиление политического и экономического участия женщин.
В то же время дочь миллиардера Билла Гейтса пожаловалась на отсутствие инвестиций для своей бизнес-идеи, направленной на здоровье женщин.
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