Для гендерного равенства в мире Норвегия пожертвует большие деньги

Норвегия направит 400 млн крон на продвижение гендерного равенства в мире, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Local, Министерство иностранных дел Норвегии выделяет 400 млн крон на международные программы, направленные на расширение прав и возможностей женщин и защиту их прав.

"Мы видим тревожные нарушения прав женщин – от Уганды до США. Поддержка равенства важна как никогда", – заявил министр международного развития Осмунд Аукруст.

Финансирование получат пять норвежских организаций. Средства пойдут на:

борьбу с гендерным насилием;

защиту репродуктивных прав;

усиление политического и экономического участия женщин.

В то же время дочь миллиардера Билла Гейтса пожаловалась на отсутствие инвестиций для своей бизнес-идеи, направленной на здоровье женщин.