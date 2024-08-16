Фоторепортаж: как проходит чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту в Алматы

С 15 по 18 августа на Центральном стадионе Алматы проходит чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди юношей и юниоров, девушек и юниорок. Поболеть за спортсменов сюда пришли как казахстанцы, так и болельщики стран-участников. Как проходят первые дни турнира, сообщает Zakon.kz.

На XIII чемпионате мира среди юношей и юниоров и IX чемпионате мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту за звание лучшего юного пожарного-спасателя борются команды из шести стран: Беларуси, Болгарии, Казахстана, России, Словакии и Чехии. В качестве наблюдателей прибыли представители Саудовской Аравии.





В этом году в чемпионате мира участвуют 72 спортсмена, среди них 36 мальчиков и 36 девочек. Всего в составе делегаций в Казахстан прибыло более 130 человек.

Фото: Zakon.kz

Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту проводится ежегодно в разных странах, и в этом году спортсменов принимает Казахстан. При этом среди юниоров в нашей стране он проводится впервые. Соревнования среди юношей и юниорок в возрасте от 13 до 18 лет проходят по четырем видам.

Первый день: подъем по штурмовой лестнице на 2-3 этажи учебной башни.

Второй: преодоление 100-метровой полосы с препятствиями.

Третий: пожарная эстафета 4х100 метров.

Четвертый: боевое развертывание от пожарной мотопомпы.

Накануне в Алматы прошла официальная церемония открытия чемпионата и определены финалисты после соревнования по подъему по штурмовой лестнице.

Фото: Zakon.kz

По итогам первого дня в командном зачете лидируют представители Российской Федерации, второе место у представителей Беларуси, третье – у юных спортсменов из Казахстана.

Также казахстанские спортсмены Анастасия Бунякина и Ернур Насибуллин стали серебряными призерами в личном первенстве на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в дисциплине "Подъем по штурмовой лестнице в окно второго и третьего этажа учебной башни" среди девушек младшей возрастной группы, а также среди юношей средней возрастной группы; а в командном первенстве среди юношей и юниоров, девушек и юниоров сборная команда Казахстана замкнула "тройку лучших".



Фото: gov.kz

16 августа спортсмены состязались в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями. По итогам в общекомандном зачете среди девушек первое место заняла команда из России. Второе место за белорусскими спортсменами, а замыкают тройку чемпионата казахстанцы. Также часть юношей и девушек взяли призовые места в личном первенстве.



Фото: Zakon.kz

И.о. директора Казахстанской спортивной федерации пожарных и спасателей Даурен Данаев отмечает, что основная цель таких чемпионатов – популяризация пожарно-спасательной службы, воспитание молодежи и здорового образа жизни, а такой юношеский чемпионат – это резерв будущей команды.

"В настоящее время в 15 регионах страны имеются секции юношей и юниорок по пожарно-спасательному спорту. Ежегодно у нас проходят зимние и летние чемпионаты, где мы отбираем сильнейших спортсменов в сборную Казахстана. Затем проводим учебно-тренировочные сборы и выходим на мировую арену". Даурен Данаев

Данаев также сообщил, что в сентябре 2024 года в городе Харбин (Китай) планируется такой же чемпионат, только среди мужчин и женщин.

Фото: Zakon.kz

Также организаторы говорят, что зачастую часть юных спортсменов повзрослев продолжают участие в соревнованиях среди женщин и мужчин. А уже после завершения спортивной карьеры поступают в специализированные технические вузы, Академию гражданской защиты и работают в системе МЧС по профессии.

Фото: Zakon.kz

Говоря об обстановке на чемпионате, стоит отметить, что все спортсмены были полны решимости и стремились к победе. Каждый из них рассчитывал на установление новых рекордов. Атмосфера ожидания была напряженной, и участники, тщательно подготовившиеся к соревнованиям, уже настраивались психологически, чтобы продемонстрировать лучший результат на чемпионате мира.

Фото: Zakon.kz

На соревнованиях нам удалось поговорить с одним из сильных спортсменов казахстанской сборной Ернуром Насибуллиным, который занял второе место в личном зачете в первый день и прошел в финал. 16-летний юноша приехал на соревнования из Уральска, он впервые занял место в личном первенстве, ранее он занимал их только в командном зачете.

"Сам я, честно говоря, в шоке. Вначале была тревога, сильно переживал, но морально готовился. Правда, немного не хватило до рекорда. Я надеялся на него. В целом, я доволен результатом, но до рекорда Казахстана чуть-чуть не хватило. Сегодня чувствовалась мощная поддержка от наших казахстанцев. Было так атмосферно. Хотел бы сказать спасибо своим тренерам за поддержку и мотивацию". Ернур Насибуллин

Фото: Zakon.kz

Сам Ернур пришел в этот вид спорта в 2019 году, хотя ранее он не увлекался спортом профессионально. Юноша занимается пожарно-спасательным спортом уже пять лет, а в составе сборной Казахстана выступает третий год.

Фото: Zakon.kz

В эти дни на трибунах собрались как казахстанские болельщики, так и фанаты из разных стран мира. Они пристально следят за соревнованиями и всевозможными способами поддерживают участников, что придает им еще больше сил и энергии.

Фото: Zakon.kz

Своими эмоциями сразу после финиша также поделилась Ксения Васильчук из Беларуси. Девушка заняла второе место в подъеме по штурмовой лестнице в старшей возрастной группе.

Фото: Zakon.kz

"Все конкуренты хорошо подготовленные. Приятно бежать с сильными соперниками. Ты за ними тянешься, есть конкуренция, и это уже хорошо. В финале соскользнула рука со ступеньки. Очень обидно. Думала, что уже четвертая, но потом на финише оказалась, что даже вторая. Результат лучше, чем предполагала. Ну, конечно, хотелось бы приблизиться к рекорду 7:11 и именно на чемпионате мира показать классное время, но немного не получилось. Думаю, все впереди". Ксения Васильчук

Фото: Zakon.kz

Ближе к вечеру состоялось награждение победителей по итогам первого дня и поздравление финалистов. На стадионе также прошел праздничный концерт с участием исполнителей казахстанской эстрады.

Фото: Zakon.kz

В целом, на чемпионате мира все команды были в боевом духе и ощущалось, что каждая сборная настроена только на победу. Участники отмечают, что финал может быть непредсказуем и остается только тщательно готовиться к нему.

18 августа 2024 года состоится торжественное закрытие соревнований и награждение победителей.

В Казахстане мероприятие данной категории проходит третий раз. В 2014 году первенство мира впервые состоялось в Алматы и в 2021 году – в Караганде.