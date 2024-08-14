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В Алматы прибыли участники международного мероприятия

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 08:02 Фото: пресс-служба МЧС РК
Утром 14 августа в аэропорту города Алматы торжественно встретили участников чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, на соревнования съехались участники из Латвийской Республики, Словакии, России, Чешской Республики.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 08:02

Фото: пресс-служба МЧС РК

Также в качестве наблюдателей прибыли представители Саудовской Аравии. В этот же день ожидают команду из Болгарии.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 08:02

Фото: пресс-служба МЧС РК

Днями ранее сестра Шавката Рахмонова получила должность в МЧС.

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