В Алматы прибыли участники международного мероприятия

Утром 14 августа в аэропорту города Алматы торжественно встретили участников чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, на соревнования съехались участники из Латвийской Республики, Словакии, России, Чешской Республики.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Также в качестве наблюдателей прибыли представители Саудовской Аравии. В этот же день ожидают команду из Болгарии.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Днями ранее сестра Шавката Рахмонова получила должность в МЧС.