В Алматы прибыли участники международного мероприятия
Фото: пресс-служба МЧС РК
Утром 14 августа в аэропорту города Алматы торжественно встретили участников чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС Казахстана, на соревнования съехались участники из Латвийской Республики, Словакии, России, Чешской Республики.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Также в качестве наблюдателей прибыли представители Саудовской Аравии. В этот же день ожидают команду из Болгарии.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Днями ранее сестра Шавката Рахмонова получила должность в МЧС.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript