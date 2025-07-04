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Спорт

Казахстанка завоевала первую медаль на Чемпионате Азии по тяжелой атлетике

Снежана Кашкарова, тяжелая атлетика, чемпионат Азии, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 00:03 Фото: НОК РК
Сборная Казахстана 4 июля завоевала первую награду на стартовавшем в Астане Чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юношей, юниоров и девушек, сообщает Zakon.kz.

Бронзовую медаль в упражнении "рывок" в весовой категории до 48 кг принесла стране Снежана Кашкарова, подняв штангу весом 69 кг. В толчке спортсменка также показала достойный результат – 82 кг.

Соревнования проходят в столичном спортивном комплексе Qazaqstan с 4 по 10 июля. 

А ранее "Кайрат" разгромил "Туран" и вернул себе лидерство в КПЛ-2025. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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