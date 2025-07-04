Казахстанка завоевала первую медаль на Чемпионате Азии по тяжелой атлетике

Сборная Казахстана 4 июля завоевала первую награду на стартовавшем в Астане Чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юношей, юниоров и девушек, сообщает Zakon.kz.

Бронзовую медаль в упражнении "рывок" в весовой категории до 48 кг принесла стране Снежана Кашкарова, подняв штангу весом 69 кг. В толчке спортсменка также показала достойный результат – 82 кг.

Соревнования проходят в столичном спортивном комплексе Qazaqstan с 4 по 10 июля.

А ранее "Кайрат" разгромил "Туран" и вернул себе лидерство в КПЛ-2025.

