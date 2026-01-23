Сайгаки зашли в населенные пункты Атырауской области

Дикие животные появились в Курмангазинском районе Атырауской области рядом с жилыми домами, хозяйственными постройками и на автомобильных дорогах. Это вызвало обеспокоенность у местных жителей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам жителя села Курмангазы Айбека Досбаева, приславшего в редакцию видео, сайгаки были замечены среди домов и на трассах вечером накануне. Животные выходят на проезжую часть, создавая потенциальную угрозу для дорожного движения.

Местные жители предполагают, что стада могли подойти к окраинам сел в поисках пропитания. Кроме того, подобные случаи могут быть связаны с сезонной миграцией, ростом численности популяции сайгаков и изменением их привычных маршрутов передвижения.

Как сообщил главный специалист Территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Атырауской области Мереке Шалхаров, стада сайгаков могли подойти к окраинам сел в поисках воды и корма.

"В этом году зима выдалась снежной, поэтому животные вышли к населенным пунктам в поисках воды и корма. Сейчас сайгаки мигрируют в сторону моря. Это сезонная миграция и их привычный маршрут передвижения. Мы предполагаем, что ситуация также может быть связана с ограждениями, установленными вдоль трасс для домашних животных. Из-за них сайгакам некуда уходить. В понедельник, 26 января 2026 года, мы совместно со специалистами из Уральска выедем на место и изучим ситуацию", – отметил он.

Ранее сообщалось, что сотрудники криминальной полиции Карагандинской области при координации МВД задержали троих мужчин по подозрению в незаконной охоте на сайгаков для продажи дериватов.