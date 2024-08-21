Без транспорта, школы и детсада: жители нового микрорайона Усть-Каменогорска приглашают в гости чиновников

Без транспорта, школы, детсада, уличного освещения, а порой без воды и электричества живут обитатели новостроек 19-го микрорайона Усть-Каменогорска. В житейских проблемах разбирался корреспондент Zakon.kz.

Некогда явные преимущества домов, возводимых подальше от промышленного Усть-Каменогорска, да еще и на горе, стали для 5 тысяч человек таким ворохом проблем, с которым справиться самостоятельно у людей не получается, как и достучаться до городской власти.



Сложный рельеф

Что такое приобрести квартиру в современном микрорайоне, расположенном подальше от экологически неблагоприятного Усть-Каменогорска, да еще и человеку, который не имел своего жилья, наверное, объяснять не приходится. Поэтому счастью не было предела, когда обладатели нового жилья пять лет назад въезжали в новенькие квартиры. Тем более что, согласно плану застройки, уже в ближайшее время чуть ли не под окнами домов планировалось возвести и детский сад, и школу, и игровые площадки, и даже футбольное поле, а еще скверы с фонтанами для прогулок. С учетом того, что заселялись сюда в основном молодые, а также многодетные пары, наличие детских учреждений было одним из решающих факторов.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Однако и сегодня, по истечении нескольких лет, школьники и малыши добираются в школы и детские сады минимум километров за пять от дома, общественный транспорт сюда и вовсе не ходит, а дороги и дворы зимой заметает так, что для расчистки трассы не могут проехать даже бульдозеры.

"Проблема еще и в том, что наши дома на горе. Воду сюда, а также на верхние этажи, помогают доставлять электронасосы, они стоят в подвалах. Поэтому, когда во время ветра, грозы или бурана отключается свет, то сидим не только без электричества, но и без воды. Кстати, к насосам привязано и отопление", – рассказывают жители 19-го микрорайона.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Почему здесь передумали возводить детские учреждения и заниматься дальнейшим благоустройством микрорайона, жители тоже понимают.

"Это же скала, прокладывать инфраструктуру дорого. Говорят, чтобы построить дом, надо вложить миллиард, а на проведение инфраструктуры – полмиллиарда. Поэтому строительство свернули и начали строить в другом месте, где земля мягче. Но зачем нас-то на гору затащили? Почему это раньше не просчитали?" – задаются они вопросом, ответ на который пока так и не получили, хотя не единожды сами предлагали решения.

Например, они предлагали использовать огромное заброшенное и недостроенное здание, возводимое для Межрегионального профессионального центра по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для машиностроительной отрасли. Несколько корпусов рассчитаны были на то, что в них легко разместятся более 700 учеников.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Этот долгострой находится буквально под окнами. Сейчас в нем планируют сделать школу физико-математического направления для одаренных детей. И это прекрасно. Но таких детей не более 300, а остальные корпуса куда? Ведь их можно отдать под детский сад и среднюю школу", – говорит отец пятерых детей Ержан Кулитаев, который ежедневно тратит по полдня только на то, чтобы сначала развезти детей по разным школам, а потом собрать.

Сложнее, говорит мужчина, когда дети учатся в разные смены, и хорошо еще, что старшие уже самостоятельны.

"Обещания в том, что с сентября у нас появится маршрутка, автобус или новая школа, слышим постоянно, но пока ничего не видим. У меня дочь в ожидании садика уже в школу в этом, 2024 году, пойдет", – говорит он.

Бесперспективный район

Проблему семей 19 микрорайона в Управлении образования ВКО знают, но порадовать пока ничем не могут.

"Что касается возведения школы в этом микрорайоне – по области у нас идет строительство 10 школ в рамках программы "Комфортная школа", также строят три школы за счет местного бюджета. Все мы понимаем, что разом начать строительство государство не может. У нас по плану в этом районе предусмотрена школа, но когда конкретно начнется строительство, я не могу сказать. Потому что на сегодняшний день пока средства на строительство школы именно в этом микрорайоне не запланированы", – сказал на встрече с жителями заместитель руководителя Управления образования ВКО Нуртуган Маратулы.

Тем более странным кажется жителям микрорайона, дети которых в любую погоду топают по несколько километров до ближайшей остановки, чтобы уехать в школу, решение возвести школы там, где учебные заведения уже есть.

"Выяснилось, что сейчас будут строить две школы напротив тех, которые уже действуют. Якобы эти школы переполнены. Мы говорим, вы нам школу постройте, тогда те две разгрузятся автоматически! Потому что наши дети из них уйдут. Но говорят, что они строят там на перспективу! А у нас получается, перспектив нет?" – рассуждает Ержан Кулитаев.

За все надо платить

Критическая ситуация сложилась в микрорайоне и с электроснабжением. Из-за регулярных перебоев выходят из строя электроприборы. А так как воду подают электронасосы, то люди вынуждены целыми днями сидеть не только без света, но и без воды – как горячей, так и холодной. Зимой отключается еще и отопление.

По словам Раушан Елеубаевой, они устали уже покупать новые электроприборы. Ведь из-за постоянных отключений электроэнергии техника часто перегорает. Например, недавно в ее квартире чуть не случился пожар – замкнуло проводку, в результате чудом не сгорел холодильник, а морозильная камера до сих пор находится на ремонте.

"На улице все лето жара стоит, а у нас даже мороженое пропало в морозилке, а что говорить о других продуктах питания! Купить новый холодильник пока нет возможностей", – говорит женщина.

Люди регулярно обращаются со своими жалобами в городской акимат. Более того, их там внимательно выслушивают, многое обещают и… забывают.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"В этот раз света не было с девяти утра и до вечера. Мы так и сидели весь день – ни света, ни воды, ни лифта, ни интернета… Причем это не разовые моменты, это происходит регулярно по несколько раз в неделю. Лично мы здесь уже четыре года живем – ничего не меняется. Даже воду приходится покупать. Из крана желтая течет – пить страшно, покупаем в автомате, но когда света нет, то и автомат не работает", – рассказывает Жанерке Каримхан.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Однако, по мнению чиновников, проблем особых нет – вода в кранах соответствует норме, а в отсутствии электричества и вовсе виноваты люди – воруют кабель.

"Около месяца назад при краже человек здесь попал под напряжение и умер. У нас в этом районе около 40 трансформаторных подстанций, но с 2008 года они были все разграблены. Заведено несколько уголовных дел, есть осужденные. Конечно, если бы подстанции были в исправном состоянии, то скачки напряжения сглаживались бы, и у этой проблемы бы были меньшие масштабы", – комментирует ситуацию заместитель акима Усть-Каменогорска Кайрат Танекенов.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

По его словам, на решение проблемы выделены 180 миллионов тенге, которые пойдут на восстановительные работы.

Жители обещаниям не особо верят, говорят, "каждый год обещают, но не делают". Впрочем, недавно здесь все-таки начали оборудовать детскую площадку, а на неосвещенном участке дороги, где нет даже тротуаров и людям приходится идти по проезжей части, вместо освещения установили знак "Ограничение скорости 40". А в неосвещенном месте поставили два старых столба, правда, без фонарей.

Ранее Zakon.kz писал, насколько алматинцы обеспечены питьевой водой. В 2023 году жители поселка Нура, что в 40 километрах от Астаны, также жаловались, что уже более 10 лет живут без электричества. За срыв нацпроекта "Комфортная школа" премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 20 февраля 2024 года пригрозил жесткими мерами.