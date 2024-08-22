Легко ли в Алматы передвигаться людям с особыми потребностями – эксперимент

Для инвалида-колясочника добраться до определенного места без посторонней помощи – задача сложная и порой невыполнимая. А всему виной – неправильно установленные пандусы или вовсе сломанные подъемники, которых в городе сейчас предостаточно.

Корреспондент Zakon.kz решил проверить, насколько трудно передвигаться в инвалидном кресле по Алматы и как создается комфортная среда для людей с особыми потребностями.

Любой город для инвалида-колясочника – это целая полоса препятствий, которую без посторонней помощи преодолеть не всегда получается. Алматы, к сожалению, не исключение. Трудности начинаются буквально с первого движения колеса.



Оказывается, самый первый враг алматинца, прикованного к инвалидному креслу, это крутые подъемы и спуски на тротуарах. Чтобы забраться на высоту, необходимо приложить немалую силу, иначе коляска скатится вниз, а то и вовсе может перевернуться и вылететь на проезжую часть.

Фото: Zakon.kz

Разбитые дороги и тротуары – еще одна проблема. Без сопровождающих такие неровности объехать сложно, а порой и невозможно. Если в центре города таких участков практически нет и они вполне пригодны для безопасного передвижения, то после прогулок на окраинах Алматы инвалидное кресло можно смело отдать в ремонт.

Фото: Zakon.kz

Пандусы для "галочки"

Люди с особыми потребностями очень часто получают травмы при попытке подняться на слишком крутой пандус. Дело в том, что у каждой коляски есть ограничение на максимальный угол подъема и спуска, который нельзя нарушать. В противном случае из-за неправильной эксплуатации инвалидное кресло может опрокинуться и травмировать человека.

Фото: Zakon.kz

Безопасным для подъема считается уклон до 5%. Но все же если правильно расположить корпус тела и сохранять равновесие, то можно преодолеть уклон в 7-8%. При этом придется приложить немало усилий. А вот если подъем составляет больше 8%, то вероятность, что коляска опрокинется назад, становится слишком высокой.



Фото: Zakon.kz

Инвалид-колясочник также может упасть не только назад, но и вперед, если под передние колеса его "транспорта" попадет препятствие высотой буквально в несколько сантиметров. Кресло не может преодолеть и такую, казалось бы, небольшую преграду. Все попытки взобраться на пандус с таким "порогом" гарантированно приведут к тому, что парализованный человек упадет с коляски на землю.

Фото: Zakon.kz

Устанавливают пандусы и нарушают соответствующие санитарные нормы в основном владельцы небольших магазинов, парикмахерских и некоторые отделения банков. Однако очень часто подобные нарушения можно заметить и у аптек.

Фото: Zakon.kz

На случай, если добраться до входа невозможно, человек может воспользоваться кнопкой вызова персонала, которую предприниматель должен установить в доступном для инвалида месте.

Для эксперимента журналист Zakon.kz нажал на такую кнопку у одной из городских аптек. Она оказалась рабочей. Буквально через несколько секунд вышла сотрудница торговой точки. Девушка рассказала, что на самом деле кнопками вызова персонала люди с особыми потребностями пользуются редко.

"В основном балуются дети. Люди с особыми потребностями обращаются, но редко. В основном за них в аптеку ходят их родные или социальные работники. На самом деле одиноким колясочникам очень сложно, не всегда они могут добраться именно до того места, куда им надо", – рассказала фармацевт Татьяна Бурцева.

Провизор также рассказала, что мониторинговые группы, состоящие из сотрудников акимата и членов Общества инвалидов, ежегодно проводят обходы с целью выявить нарушения и в максимально короткие сроки устранить их и сделать пандусы безопасными.

Фото: Zakon.kz

Оказалось, что такие проверки проводятся не зря. Рабочие кнопки вызова персонала в некоторых районах Алматы – большая редкость. На многих объектах установлена специальная табличка, но вот самой кнопки для вызова нет.

Фото: Zakon.kz

Казалось бы, самым комфортным местом для людей с особыми потребностями должна быть больница. Именно в лечебных учреждениях, по идее, должно быть все согласно нормам и правилам. Однако так бывает не всегда. В некоторых поликлиниках Алматы элементарно не работает подъемник и пандусы предусмотрены только для детских колясок. В лучшем случае больной должен передвигаться при помощи родных, в худшем – надеяться на медицинский персонал.

Фото: Zakon.kz

Не все так плохо

Справедливости ради стоит отметить, что есть и хорошие примеры. Все нормы по установлению пандусов соблюдены во многих торговых центрах. К примеру, заехать на коляске на территорию крупного рынка совсем не сложно. Пандус расположен под правильным углом и имеет поручни, а входные двери торгового павильона достаточно широкие для проезда коляски.

Фото: Zakon.kz

Неплохо обстоят дела в государственных учреждениях и в новостройках Алматы. Особенно стоит отметить религиозные центры города. Практически все крупные мечети и церкви имеют рабочие подъемники и кнопки вызова.

Как исправить ситуацию и как реагируют власти?

К сожалению, проблема отсутствия качественной безбарьерной среды в нашей стране существует давно. Ровно столько же ее пытаются решить, но пока безуспешно. По мнению некоторых активистов и общественных деятелей из числа лиц с инвалидностью, навести порядок в этой сфере можно только с помощью привлечения общественности.

"За многие годы государство создало множество законов, СНиПов и стандартов, касающихся правил создания комфортной среды для лиц с особыми потребностями. Но, к сожалению, в реальности все это не работает. Глава государства Касым-Жомарт Токаев постоянно мониторит ситуацию с безбарьерной средой. В городах порядок в этой сфере пытаются наладить акимы. Но по факту дело не двигается с мертвой точки. Я считаю, чтобы законы в этой сфере соблюдались и бюджет, выделенный на создание безбарьерной среды, осваивался, необходимо подключать общественность. Именно так делают за границей. Когда все будет максимально прозрачно, тогда и будет толк", – поделился своим мнением общественный деятель Богдан Джебка.

Нельзя не заметить, что акимат Алматы в этом направлении работает постоянно. Но пока в активе чиновников в борьбе за безбарьерную среду только система штрафов и разъяснительная работа.

"С начала текущего года Департаментом Комитета труда и социальной защиты населения по городу Алматы в целях обеспечения государственного контроля за соблюдением законодательства в части доступности городской инфраструктуры проведены проверки на 63 объектах города. По всем проверяемым объектам выданы соответствующие предписания, к административной ответственности привлечено 9 собственников имущества на сумму 1,5 млн. тенге. На сегодняшний день аппаратами акимов районов проведена разъяснительная работа с владельцами более 1000 объектов по вопросу их адаптации", – сообщили в акимате города Алматы.

Стоит отметить, что сумма штрафа в отношении должностных лиц за несоблюдение законодательства в части доступности городской инфраструктуры составляет 50 МРП, или 139 тыс. тенге, для субъектов малого предпринимательства – 120 МРП, или 334 тыс. тенге, а вот субъектам среднего предпринимательства – уже 200 МРП, или 556 тыс. тенге.