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Законодательство РК

Что делать, если ваш авиарейс задержали – инструкция

Ожидание , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 16:37 Фото: pixabay
Лето и, соответственно, период отпусков подходят к концу, но конфликты с казахстанскими авиаперевозчиками менее жаркими пока не становятся. Заручившись поддержкой юриста, Zakon.kz расскажет, как вернуть потерянные по вине компании деньги и не дойти при этом до белого каления.

Если поискать в соцсетях посты по запросу "задержка рейса", перед вашими глазами, потрясая гневными смайликами, промарширует парад человеческой ненависти. Кто-то опоздал на важную встречу. Кому-то поставили "палки в шасси" на пути к вожделенному морю. Иные, прождав рейс в аэропорту энное количество часов, были вынуждены в тяжкой борьбе добывать себе горячую еду.

Имеют место и случаи то ли недопонимания, то ли чьей-то ошибки, заканчивающиеся самыми настоящими пассажирскими бунтами. Не будем показывать пальцем, но авиакомпанию-оппонента бунтовщиков после инцидента ехидно окрестили "летающим котом".

В общем, напряжение в итоге достигло самого высокого уровня. И там среагировали: министр транспорта Марат Карабаев 20 августа 2024 года на брифинге в правительстве озвучил, что в Казахстане усилят ответственность за задержки авиарейсов, вплоть до штрафа первым руководителям авиакомпаний.

Спасет ли это ситуацию, рассуждать рано. Мы же разберемся, как отстоять свои права уже сейчас.

А какие права-то?

Для начала – как минимум остаться просто злым, а не злым и голодным.

Согласно статье 86 Закона "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" при изменении статуса рейса по вине перевозчика или вследствие позднего прибытия воздушного судна перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и промежуточных пунктах следующие услуги:

1) предоставление (при наличии) комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

2) два телефонных звонка, в том числе по международным линиям связи, продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;

3) обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;

4) обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее:

через каждые шесть часов – в дневное время;

через каждые восемь часов – в ночное время;

5) размещение в гостинице, предоставляемой перевозчиком, при ожидании вылета рейса более восьми часов – в дневное время и более шести часов – в ночное время;

6) доставку транспортом, предоставляемым перевозчиком, от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы.

Отметим, что вышеперечисленные услуги оказываются без взимания дополнительной платы.

Что с потерянными кровными?

Та же статья закрепляет: при изменении статуса рейса по вине перевозчика на срок свыше пяти часов перевозчик обязан по выбору пассажира либо отправить его в пункт назначения ближайшим рейсом, либо вернуть ему полную стоимость злополучного билетика.

Вдобавок компания выплатит штраф в размере трех процентов от стоимости тарифа за каждый час просрочки, если не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы.

Ну и раздосадованный клиент, не останавливаясь на достигнутых успехах, может потребовать еще и возмещения убытков, возникших из-за отставания от графика.

Как поступить, если из-за задержки рейса вы не успели на стыковочный?

По словам юриста Вячеслава Сташкова, это тоже головная боль бизнесменов.

"Если стыковочный рейс был забронирован на официальном сайте авиакомпании, и по вине перевозчика вы опоздаете на следующий рейс или рейсы, о вас позаботится авиакомпания. Вам предоставят новый авиабилет на рейс или рейсы бесплатно. Все, что вам нужно сделать, это связаться с представителями вашей авиакомпании в аэропорту", – сказал он.

Вместе с тем при самостоятельном трансфере вам необходимо проявить чуть больше упорства и потребовать возмещения ущерба, опять же, обратившись в компанию.

Что, если задержка вылета, посадки произошла из-за природного катаклизма?

А вот на этот вопрос отечественное законодательство, к сожалению, не дает четкого ответа.

"В законах не предусмотрены данные обстоятельства, но перенос рейса или компенсация – на усмотрение авиакомпании и внутренних правил", – объясняет Сташков.

Полный алгоритм действий

С помощью юриста Zakon.kz составил план для тех, кому приходится бесконечно долго ждать у неба погоды.

Во-первых, терпеливо фиксируйте все переносы рейса, возникшие по вине перевозчика. Во-вторых, подойдите к стойке регистрации и уточните причины и время задержки. И наконец обратитесь к компании с претензией и требованием компенсации – если, конечно, понесли убытки, как говорилось выше.

"Есть пункт 5 статьи 86 закона РК "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации": перевозчики, допустившие нарушения требований, предусмотренных этой статьей, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан. И если авиакомпания отказалась от выплаты компенсации, рекомендую им напомнить о 567 статье Кодекса РК "Об административных правонарушениях" – что полагается за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей по предоставлению услуг пассажиру при отмене или задержке рейса", – советует эксперт.

А полагается за это, к слову, на первый раз штраф в размере 200 МРП (738 400 тенге по состоянию на 2024-й), при "рецидиве" в течение года – уже 1 тыс. МРП (более 3,5 млн тенге).

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