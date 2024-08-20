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Руководителей авиакомпаний в Казахстане будут штрафовать за задержки рейсов

Аэропорт, самолет , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 12:29 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Министр транспорта Марат Карабаев 20 августа 2024 года на брифинге в правительстве озвучил, что в Казахстане усилят ответственность за задержки авиарейсов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он заявил, что если рейс задерживается по вине авиакомпании, то они должны либо возместить стоимость билетов, либо оформить пассажиров на следующий рейс. Также министерство планирует внедрить различные меры, чтобы минимизировать задержки рейсов.

"Первое – ответственность аэропортов непосредственно. Сейчас законом это не предусмотрено. Второе – ответственность первых руководителей, авиакомпаний и аэропортов. Если сейчас за опоздание штрафы налагаются на авиакомпании, то по новому механизму штраф будет налагаться и на их первых руководителей", – рассказал Марат Карабаев.

С его слов, основные факторы задержки рейсов связаны с проводимыми строительно-монтажными работами в шести аэропортах страны, погодными условиями и человеческим фактором, а также ростом пассажиропотока, который повлиял на увеличение количества используемых воздушных судов.

"Летний период всегда пиковый. Плюс мы проводим строительно-монтажные работы, которые закончатся к концу сентября. Полагаю, что к середине сентября ситуация выровняется, в том числе как с точки зрения падения спроса, так и с точки зрения завершения строительно-монтажных работ", – сказал министр.

14 августа 2024 года стало известно, что авиакомпании Air Astana и FlyArystan проверят из-за регулярных задержек рейсов и жалоб. 

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