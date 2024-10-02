Порядка 30 лет посвятила образованию потомственный акмолинский педагог Оксана Шрейнер

История учителя информатики школы-гимназии №8 города Щучинска Оксаны Васильевны – это не просто биография учителя, это судьба династии педагогов, где любовь к знаниям передается из поколения в поколение.

Ее родители, Василий Иванович и Любовь Ивановна Шрейнер, тоже отдали свою жизнь педагогике, работая в той же школе. Общий стаж семьи в педагогике – 120 лет. Бабушка, заслуженный учитель Казахстана, передала внучке не только любовь к профессии, но и глубокое понимание ее важности. Эта династия – яркий пример преемственности и любви к профессии. Оксана Васильевна – наследница педагогического таланта. Три десятилетия она посвятила обучению юных умов, начав путь в 1994 году, и с тех пор стала неотъемлемой частью школьной семьи.

"Я из династии педагогов, моя бабушка и родители были учителями, росла в атмосфере стремления к новым знаниям, с выбором профессии определилась еще в детстве, глядя на бабушку и родных. За 30 лет благодаря поддержке моих учеников, коллег и государства, я сформировалась как опытный наставник и педагог, со мной советуются мои коллеги и дети, я чувствую себя нужной системе образования, это дорогого стоит. Профессия учителя – это не просто работа, это миссия, призвание, труд, требующий огромной отдачи и самоотверженности. Учитель – это человек, который не просто передает знания, но и формирует личности, воспитывает, вдохновляет, зажигает огонь любознательности и стремления к знаниям", – говорит Оксана Васильевна.

За 30 лет работы Оксана Васильевна прошла путь от молодого учителя до педагога-мастера, постоянно совершенствуясь и развиваясь. Ее стремление к инновациям и творческому поиску подтверждается участием в конкурсах различного уровня, где она неоднократно демонстрировала свой профессионализм. Второе место в республиканском конкурсе "Панорама педагогических идей", победа в конкурсе "Учитель – новатор", обобщение и распространение педагогического опыта на уровне республики – все это свидетельствует о ее высоком уровне профессионализма. За значительные успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения награждена нагрудным знаком "Ы. АЛТЫНСАРИН. Коллектив школы очень гордится своей коллегой и высоко ценит ее профессиональные и человеческие качества.





"Оксана Васильевна не только делится своими знаниями с учениками, но и активно участвует в профессиональном сообществе. Она является председателем ассоциации учителей информатики Бурабайского района и Акмолинской области, организует семинары и конференции, делится опытом с коллегами. Её профессионализм признан на республиканском уровне: неоднократно приглашалась Республиканским научно-практическим центром экспертизы содержания образования в качестве эксперта. Свой опыт и мастерство она щедро передает другим педагогам, выступая в качестве лектора курсов повышения квалификации для учителей Акмолинской области. Это не просто учитель, она настоящий наставник и проводник в мир знаний. Ее уроки – это не только передача информации, но и воспитание любви к учебе, развитие творческих способностей и формирование личности", – делится впечатлениями о коллеге директор школы-гимназии №8 города Щучинска Калиева Гульмира Торебаевна.

Быть учителем – это не просто знать свой предмет, это уметь найти подход к каждому ученику, создать комфортную и стимулирующую учебную среду, где каждый ребенок почувствует себя важным и ценным, чему и уделяет особое внимание наша героиня Оксана Шрейнер.