Более 100 лет в журналистике проработала династия Кажиахметовых из ЗКО

Глава династии работников СМИ Махмет Кажиахметов – журналист-самоучка. Бывший сирота в свое время не смог получить высшее образование, но самостоятельно овладел основами написания статей и очерков путем бесконечных проб и ошибок. С талантливой семьей познакомился корреспондент Zakon.kz.

По стопам отца пошел и старший сын родоначальника династии Даурен Кажиахметов, и сейчас работает на телевидении, его супруга Шынар Молданиязова — корреспондент местной районной газеты. С гордостью ветеран журналистики поделился с корреспондентом Zakon.kz, что и старший внук не отстает от деда — уже сейчас ученик 11 класса Замир Кажиахметов пишет статьи в районную газету, как внештатный автор, и мечтает стать репортером.

Махмет Кажиахметов отдал журналистской работе 40 лет своей жизни. В разные годы он работал корреспондентом, редактором районной газеты "Сырым Елі", издал два сборника стихов собственного сочинения. Он член Союза журналистов СССР, Союза журналистов Казахстана, Союза писателей Казахстана, является "Почетным гражданином Сырымского района" ЗКО.

Ботагоз Кажиахметова – супруга журналиста, на протяжении 35 лет работала корректором районной газеты "Сырым Елі". Можно сказать, что они познакомились и поженились на работе. Глава семьи отметил, что жена всегда была для него самым надежным и верным соратником. Как руководитель он всегда твердо был уверен в том, что ни одна ошибка не закрадется в текст статьи журналистов "районки", если его проверила Ботагоз Хайрошовна. Очень ответственный, скрупулезный и грамотный корректор, она всегда прекрасно выполняла свою работу.

В первые годы своей работы Ботагоз Кажиахметова работала линотипистом – набирала тексты журналистов в районную газету на наборной строкоотливной машине-линотипе. Когда на смену линотипу пришли печатные машинки, а потом и компьютеры, перешла в корректоры.

Фото из архива Махмета Кажиахметова

В семье Кажиахметовых – двое сыновей. Старший сын Даурен — оператор районного филиала телеканала "Аqjaiyq", невестка Шинар Молданьязова — репортер общественно-политической газеты "Сырым Елi".

Младший сын Дамир работает заместителем директора по воспитательной работе в средней школе имени К.Мырзалиева в районном центре Сырымского района села Жымпиты.

Родоначальник семейства рассказал корреспонденту Zakon.kz, что если сложить их общий трудовой стаж работы в СМИ, то получится, что он сам и члены его семьи отдали журналистике 109 лет своей жизни. Причем каждый из них работает с удовольствием, а в репортажи, статьи, новостные сюжеты вкладывает душу и сердце.

"Мой внук Замир Кажиахметов, ученик 11 класса, собирается продолжить наш путь. Он является лауреатом областных и республиканских творческих конкурсов, пишет стихи. Сейчас Замир – самый молодой внештатный сотрудник районной газеты "Сырым Елi", – с гордостью говорит аксакал.

Фото из архива Махмета Кажиахметова

Путь в журналистику самого Махмета Кажиахметова не был усыпан розами. Он родился 23 октября 1955 года в селе Жетиколь Сырымского района ЗКО в семье чабанов, был старшим из 10 детей четы Мути и Розы Кажиахметовых. Талантливый мальчик с детства любил читать книги, сочинял стихи, писал небольшие рассказы.

Его первые стихи были опубликованы в районной газете "Қызыл ту" и в республиканском журнале "Қазақстан пионері". Он также писал для этих изданий заметки и очерки о школьной жизни детей, был членом редколлегии в школе – писал статьи и сам рисовал иллюстрации для них в школьной стенгазете.

Он мечтал поступить в КазГУ, выучиться на журналиста. Но в 1972 году, когда он заканчивал Жетикольскую среднюю школу, после продолжительной болезни умер его отец – Мути Кажиахметов. Выпускник школы даже не успел забрать документы, чтобы поехать в Алматы, – скоропостижно умерла и его мама.

"Уехать учиться и бросить своих осиротевших братишек и сестренок я не мог. Об учебе в КазГУ мне пришлось забыть", – вспомнил трагические события своей юности ветеран журналистики.

При поддержке родственников дети Кажиахметовых не попали в детдом – росли все вместе одной семьей.

Когда спустя два года Махмет Кажиахметов ушел служить в армию, начал сочинять стихи о своих воинских буднях и присылать их в районную газету "Қызыл ту". И когда военная служба Кажиахметова подходила к концу, главный редактор газеты Бактыгул Ойшыбаев написал ему письмо – пригласил поработать репортером в газете после демобилизации.

"Я с радостью принял это предложение. Так, в конце ноября 1976 года, началась моя карьера корреспондента районной газеты", – рассказал Махмет-агай.

Так как возможности получить высшее образование у него не было, молодой журналист начал свое самостоятельное обучение. Проглатывал книгу за книгой – пособия по основам журналистики, издательского дела и работе репортера.

Он всегда спрашивал советов по написанию статей у своих коллег, редакторов, с которыми работал, перенимал их опыт, впитывал все новые и новые знания.

"За несколько лет работы я освоил все газетные жанры, научился писать материалы в стиле новостей, очерков, фельетонов, интервью. Я старался в работе основываться на опыте ведущих журналистов в областных и республиканских газетах. Свои самые удачные материалы отправлял в областные газеты для публикации, просил редакторов дать оценку, советы мне, как начинающему автору. Бывало, что меня хвалили за мою работу, бывало, и критиковали. Но я никогда не отпускал руки — какой бы ни была оценка более опытных коллег. Всегда знал — дорогу осилит идущий", – откровенно высказался Махмет Кажиахметов.

За весь свой трудовой путь в сфере СМИ он прошел путь от журналиста до заведующего отделом, ответственного секретаря и до главного редактора. За 42 года жымпитинскому корреспонденту-самоучке удалось поработать в трех районных газетах – "Қызыл ту", "Қайнар", "Сырым елi".

"Самое сложное время в работе было в период застоя 2001-2003 годов – тогда многих сотрудников "районки" сократили, перевели работать в разные отделы акимата. Я остался делать газету практически в одиночку — почти два года был и за репортера, и за ответсекретаря, и за редактора. Могу с гордостью сказать – тогда я не сорвал ни одного выпуска еженедельной газеты. Это был очень трудный период в моей жизни, испытание на верность профессии. И я очень рад, что прошел это испытание", – рассказал Махмет Кажиахметов.

Фото из архива Махмета Кажиахметова

Ветеран журналистики поделился, что всегда представлял себе работу СМИ как движущую силу развития экономики страны, культурного и духовного развития общества. По его словам, с особой радостью и теплотой он всегда писал материал о рядовых тружениках селах, людях, которые ежедневно совершают подвиг во имя общего блага нашей страны.

"Мне нравится профессия журналиста, потому что я могу в своих публикациях фиксировать историю своей страны, самые важные события для общества и каждого гражданина. Если бы жизнь дала мне второй шанс выбрать профессию, я бы без колебаний выбрал быть репортером", – высказался Махмет Кажиахметов.

С 2018 года ветеран западно-казахстанской журналистики находится на заслуженном отдыхе. В завершение разговора он попросил передать всем работникам сферы СМИ пожелание, которое он всегда говорит в качестве напутствия своим преемникам, продолжателям династии журналистов: будьте верными своей профессии, постоянно совершенствуйте свое профессиональное мастерство, работайте в удовольствие и берегите свою репутацию.