Сказочное перевоплощение: супруги из Алматы озвучивают самые популярные мультфильмы

Все мы с детства любим смотреть мультфильмы. В большинстве случаев они на русском или английском языках. Однако благодаря влюбленной паре из Алматы лучшие персонажи заговорили и по-казахски. Zakon.kz расскажет, как супруги занялись дубляжом.

Ардак Смагулова – красивая казахская девушка, талантливая и трудолюбивая. Благодаря яркой внешности и дарованию она стала зарабатывать деньги еще в юности. Будучи школьницей, была ведущей на телеканале и занималась дубляжом известных мультфильмов.

"В четвертом или шестом классе меня пригласили в Астану вести программу на детском телеканале. Там в 2003 году меня заметили реализаторы мультфильма "В поисках Немо" его режиссеры Эндрю Стэнтон и Ли Анкрич из США и Японии. На большие экраны Казахстана мультфильм готовился выйти в конце декабря. Прокатчикам понравился мой голос. Они позвали меня на кастинг для озвучки персонажей на казахском языке. С этого все пошло, поехало. Далее я устроилась на государственный телеканал, где занималась дубляжом". Ардак Смагулова

Видя, что успех не заставил себя долго ждать, девушка решила отказаться от статуса самоучки и получить профессиональное образование, оттачивать мастерство и развиваться в выбранном направлении.

"Я приехала в Алматы, поступила в Казахскую национальную академию искусств имени Темирбека Жургенова. На каникулах подрабатывала в дубляже. Прошла кастинг на озвучку мультфильмов известной студии. Для него наш голос отбирали в Москве. Далее заинтересовалась творчеством вселенной Marvel Comics, там был большой мировой конкурс с большой конкуренцией. Его тоже прошла без особых усилий". Ардак Смагулова

Теперь голосом Ардак Смагуловой озвучены такие мультфильмы, как "В поисках Немо", "Принцесса и лягушка", "Русалочка 2: Возвращение в море", в частности, Русалка по имени Мелоди, а также "Черная пантера" – его сестренка Шури и другие мультфильмы.

"Из Marvel главный мой персонаж – сестренка черной пантеры, ее зовут Шури. Если у этого мультфильма будет продолжение, то никто, кроме меня, не сможет его озвучивать, у нас есть контракт. Также из студии есть мультик про муравья, там героиня Ева – ее тоже озвучила я. Сложней всего было с русалочкой Мелоди, там была очень красивая и сложная песня. Три песни мы озвучивали, плюс ее голос. Это заняло много времени – почти шесть часов, а обычно мы справляемся за два часа максимум". Ардак Смагулова

Самые любимые персонажи у девушки – смешные и забавные миньоны, потому что она так же, как и они, любит дарить людям позитивные эмоции. Иногда в одном мультфильме ей приходится озвучивать нескольких героев. А порой даже говорить, как ребенок, мальчик, старик или вообще имитировать звуки зверей или насекомых.

Алматинка признается, что голос – ее главный инструмент, который она бережет. Хотя вначале не все шло гладко, но ей далось перебороть свои комплексы и недостатки.

"Дают готовый текст и время на подготовку перед началом дубляжа. Главное в озвучке – понять своего героя, принять его, быть им, проявить те эмоции, что на картинке. Нужно ровно попадать в губы. Я вместе с персонажем плачу и смеюсь. Не все сразу у меня получилось, были и ошибки. Наверное, мне помогло то, что я была маленькая и гибкая, сразу все схватывала. Я много работала над собой. Вообще люблю читать вслух разные книги. Также чистая речь у меня получилась благодаря актерскому мастерству. Часто возникает проблема с ангиной, поэтому стараюсь холодное не пить, чтобы не потерять голос". Ардак Смагулова

24-летняя Ардак Смагулова также актриса, которая сыграла разные роли в кино и сериалах. На съемочной площадке она встретила своего супруга. Сейчас у них есть дочь, которая обожает мультики с голосами родителей.

"Мой супруг – актер. Мы с ним играли главные роли в кино и влюбились друг в друга. Также вместе снимались в одном сериале. У меня есть 10-летний опыт, поэтому сейчас работаю на себя. Муж мой продюсер. Где-то полгода назад он предложил мне заняться тем, чего нет в Казахстане. Мы решили озвучивать фрагменты мультиков на казахский язык и выкладывать их в соцсети. Я выбираю самые интересные моменты. Иногда со мной озвучивает супруг, ему понравилось это занятие". Ардак Смагулова

За небольшое время пара набрала 100 тыс. подписчиков. Пользователи в соцсети благодарят их за полезный и увлекательный контент и просят озвучивать не только фрагменты, но и полностью мультфильмы. Чтобы дети, наслаждаясь просмотром, еще и изучали казахский язык.