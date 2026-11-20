Относительно недавно считалось, что мультфильмы нацелены на обучение, воспитание и развлечение детей, а взрослым они напоминают лишь о детстве. Однако с развитием искусственного интеллекта у них появился новый посыл. Zakon.kz собрал самые трогательные AI-мультфильмы.

"Улболсын, Улдала... Тойдық!"

Пожалуй, подборку интереснейших откроет казахский ИИ-мультфильм о дочерях. Отец долгое время мечтает о рождении сына, однако появление на свет очередной представительницы прекрасного пола не только огорчает его, но и даже злит. Если еще старшим с надеждой давали имена Улболсын, Улдала, то младшую малышку называют Тойдық, что дословно переводится, как "наелись, устали, надоело". Друзья мужчины подливают "масло в огонь", отмечая, что его род будет прерван. Однако лишь время показывает, как любовь и забота дочерей обеспечивают родителям беспечную старость.

"Для мамы ты всегда ребенок"

Для многих дочерей мама – лучшая подруга. Она всегда рядом: и в счастливые минуты, и в моменты отчаяния. Ее поддержка дает силы двигаться дальше. Но наступает время, когда приходится отпустить чадо во взрослую жизнь. Из-за повседневной рутины у девушки настолько долго не получается навестить маму, что потом становится уже поздно.

"Научи"

Жизнь нашего и старшего поколения порой кажется, будто в разных измерениях. Иногда задаешься вопросом: почему стремительное развитие технологий прошло мимо бабушек и дедушек? Ведь они плохо разбираются в соцсетях и постоянно приходится их обучать. Но если отнестись к этому с пониманием, то у них все начинает получаться. Этот фрагмент как раз про терпение внука, благодаря которому бабушка осваивает видеозвонок.

"Не одинокая"

А эта пенсионерка остается без своей половинки. Однако внучка, которая приезжает в гости, показывает, что она не одна и не дает ей грустить. Они здорово вместе проводят досуг. Вкусный ужин, игра в карты, свежая клубника прямо с грядки – Полина надолго запомнит свой выходной. Но ей пора возвращаться домой.

"Чужая всегда краше"

Чужая жена всегда кажется краше. Но достаточно ли ты делаешь для своей, чтобы она выглядела также ухоженно? Друзья собрались посмотреть футбол. Один из них жалуется, что его супруга совсем забросила себя после родов. Но узнав, что его приятель дает возможность своей любимой отдыхать, ходить в салоны красоты и балует цветами без повода, сразу поспешил домой к половинке, чтобы устроить ей романтический ужин.

"Косы"

Щелчок ножницами – прощайте, роскошные косы. Девочка решается на отчаянный шаг у зеркала ради мамы. Однако выслушивает от родителей, которые отправляют ее в комнату и называют просто дурной. Наутро мама, видя каре дочери, вновь возмущается ее поступком. Но слова девочки трогают самое сердце. Ведь, чтобы заплести ей косы, женщине приходилось тратить по полчаса и опаздывать на работу.

"Сестра"

Сестра старше ее всего на один год, но ей доставалось все самое лучшее. Новая одежда, взгляд красивого парня, даже родители отпускали куда-то, только если с ней поедет сестра. И казалось, так было всегда. Только в старости младшая поняла, что старшей постоянно приходилось отказываться от своих желаний ради того, чтобы порадовать ее.

"Я так хотела, чтобы хоть раз выбрали меня. И только теперь поняла, сколько раз она выбирала меня", – призналась героиня.

"Назад в 2017"

Вы когда-нибудь думали о том, а что если вернуться на 10 лет назад, но в том же состоянии и с мыслями, что у нас сейчас? Безусловно, мы бы ценили все, что у нас есть. И возможно, повели бы себя по-другому, а не так, как тогда.

Персонажу это удается. Она уставшей заваливается на кровать, засыпает с мыслями: "Вот бы хотя бы на день вернуться в 2017". И вуаля: утро, будильник, родители пытаются ее разбудить. Она с радостью отправляется в школу. Одноклассники, строгий педагог, контрольная. А далее любимый урок физкультуры и игра в баскетбол. Но, увы, это был лишь сон. От правды не убежать.

ИИ-мультфильмы создаются нейросетью. Однако за каждым из них стоит автор, который ставит ему задачу и контролирует процесс. Особенность таких видео в том, что они довольно короткие, но, несмотря на это, являются захватывающими и порой несут в себе глубокий смысл.

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Ранее казахстанские AI-креаторы рассказывали Zakon.kz, что обучиться такому мастерству может любой желающий. Ролик разрабатывается в специальных приложениях и может быть полностью сформирован всего за несколько часов. Каждый сам решает, каким он будет его сценарий. И на такой контент частенько залипают даже взрослые.