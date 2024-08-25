День шахтера отмечают в Казахстане: как 25-летний кандас стал родоначальником семейной династии горняков

Семья Найзаевых переехала из Узбекистана в Казахстан больше 10 лет назад. Тогда мало кто мог предположить, что совсем скоро практически все члены семьи будут работать в шахте. Zakon.kz встретился с рудненскими шахтерами.

В последнее воскресенье августа (в этом году – 25 августа) в Казахстане отмечается День шахтера. Zakon.kz расскажет о наших соотечественниках, которые не побоялись и выбрали эту нелегкую, но в то же время интересную профессию.

Ербол Найзаев в юности активно занимался тяжелой атлетикой и даже не предполагал, что станет проходчиком. И уж тем более не думал о том, чтобы стать одним из основателей династии шахтеров. Приехав в Казахстан 13 лет назад, 25-летний парень с армией за плечами вообще планировал работать в правоохранительных органах.



"На шахте никто из нас до этого не работал. Отец – слесарь, я – спортсмен в юности. У нас не было особых обсуждений, ехать мне в Казахстан или нет. Жазира, старшая сестра, уже тогда вместе со своей семьей жила в Рудном. Родители сказали, что как только куплю квартиру на новом месте, так и они переедут из Узбекистана", – рассказал Ербол Найзаев.

Молодой человек практически сразу устроился на работу в шахту "Соколовская". Начинал стволовым, помогал опускать и поднимать людей, а также грузы. После этого молодого парня заметили и предложили пройти обучение, чтобы перейти в проходчики.

Фото из семейного архива Ербола Найзаева

На вопрос "нравится ли работа?" Ербол улыбается и отвечает утвердительно. В его карьере шахтера были разные периоды. Но сегодня он нашел свою бригаду, где можно положиться на товарища. Мужчину устраивает график работы и те деньги, которые он за свой труд получает. Более того, свою работу он называет творческой.

"Мы бурим метровые шурфы под закладку взрывчатки. После взрыва укрепляем проход и идем дальше. Когда первый раз человек спускается в шахту, то обычно приходит в восторг. Риск, романтика. Но на самом деле это опасная работа. Каждый день ты должен быть предельно внимателен. Наша бригада сработалась. Я в ней больше шести лет. А к риску, наверно, привыкаешь. Хотя супруга иногда спрашивает, не хочу ли уйти работать в карьер. Но я больше не хочу никуда", – поделился мужчина.

Работа проходчика сложная. Чтобы поддерживать хорошую физическую форму, Ербол регулярно ходит в спортзал. Мужчина говорит, что не раз участвовал в соревнованиях городского и областного масштаба, занимает призовые места.

Старшая сестра Ербола Жазира по примеру брата тоже пошла работать в шахту. Она машинист конвейера с шестилетним стажем.

Фото из семейного архива Ербола Найзаева

Выбор сестры Ербол не комментирует, но улыбается. Он скоро третий раз станет дядей. А еще потому, что на следующий вопрос о том, кем и где работает его младший брат Ержан, он ответит – тоже на шахте. Правда, он фельдшер и проводит осмотр рабочих перед началом смены.

Их родители переехали в Казахстан в 2012 году, буквально через пару лет после Ербола. Это произошло довольно быстро, потому что Ербол, получив гражданство, почти сразу благодаря господдержке смог купить квартиру. Отец Умбет Сабзиевич в Узбекистане работал слесарем и здесь быстро нашел работу. Сначала на металлопрокатном заводе, а позже перешел на шахту. Он уже больше восьми лет занимается ремонтом и обслуживанием оборудования.

Фото из семейного архива Ербола Найзаева

Вообще, в этой семье первым на шахту пришел работать дядя Ербола по материнской линии. Сегодня он уже на пенсии, но, видимо, смог зародить в сердце племянника любовь к новой профессии. Теперь вся семья Найзаевых трудится на шахте. И у них своя особая философия. Ее суть в том, что никто не знает, как завтра повернется жизнь. Потому они благодарны за все, что имеют, и используют все возможности, которые предоставляет жизнь.