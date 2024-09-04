Больше полувека насчитывает общий стаж династии механизаторов Кратовичей из Карагандинской области

В ауле Кобетей Карагандинской области живет семья Кратовичей. Это известная династия механизаторов, общий стаж которой 67 лет. О семье, о том, как появился интерес к технике, к жизни на земле, корреспонденту Zakon.kz рассказал самый молодой механизатор династии Данил Кратович.

Второй год он лихо управляет трактором Changfa. Данил трудится на полевых работах. Это посев, сенокос, уборка урожая. По его мнению, профессия механизатора сейчас самая востребованная на селе. Хоть она и не из легких, но достойна всеобщего уважения. Механизатор — это человек с золотыми руками, мастер на все руки. Именно таким и был первый из механизаторов в этой семье — прадед Станислав Кратович. Он приехал на целину в 1959 году из Беларуси и остался жить в селе Кобетей, в то время оно называлось Черниговка. Тут он построил дом вместе с супругой и воспитал детей.

"В 1960 году он решил освоить профессию механизатора, и своим сыновьям с детства прививал любовь к труду и технике. Мой дедушка Вячеслав Кратович рассказывал, что отец его брал с 11 лет на поля для того, чтобы скирдовать сено, обучал управлять техникой. Уже в детстве он понял, что тоже станет механизатором, и уже в 1968 году мой дедушка стал механизатором. Этой профессии он посвятил всю свою жизнь", — рассказал Данил корреспонденту Zakon.kz.

Глядя на отца (Вячеслава Кратовича — прим. ред.), его сыновья Александр и Анатолий тоже пошли в механизаторы.

"Мой отец Анатолий выучился на механизатора в СПТУ в 1998 году. С того дня и по сей день он работает у себя в родном селе. Одно время папе приходилось работать в Астане. Это были тяжелые времена, оплата труда механизатора была очень низкой, да и сейчас оставляет желать лучшего. Но потом отец все-таки вернулся в родное село и продолжает работать в местном ТОО", — говорит Данил.

Мой собеседник рассказывает, как сам стал механизатором. Родился он в 2001 году в этом же селе. По окончанию 11 класса думал, куда пойти учиться.

"Одно время мне нравилось готовить, я всегда помогал маме в этом деле и решил, что это мое, что я вижу себя в профессии повара — кондитера, и поступил в кулинарное училище. Хотя папа советовал поступать в технический вуз. Когда я был маленький, папа и дедушка приезжали на обед, и я садился за руль, мечтая о том, что тоже буду таким же крутым, как они. Но вырос и поменял свои интересы. Получив профессию и поработав поваром, через какое-то время понял, что это не мое. Начал искать себя, но меня постоянно тянуло домой. Как-то за обедом в кругу семьи папа сказал, что в их хозяйстве набирают молодежь, и предложил пойти туда на работу. В тот момент я подумал, а почему бы и нет? Окончил в Нуринском колледже ускоренные курсы и получил свидетельство об окончании", — говорит Данил.

Пошел на собеседование к руководству хозяйства. Опыта у него не было, но он сказал, что всегда готов учиться. Его поддержали. Поэтому молодой механизатор благодарен своим старшим коллегам за веру в его силы.

Данил рассказывает, что молодежь нечасто идет работать в село, потому что все стремятся уехать в город за красивой жизнью. А в селе жизнь тихая, размеренная. Но труд здесь нелегкий, и не каждый может стать механизатором: любовь к физическому труду и технике должна закладываться с детства.

"По моему мнению, в школах на уроках труда нужно больше практики, а не теории. Нужно показывать труд механизатора. Тогда молодежь задумывается о том, что именно земля нас кормит, и все, что лежит на полках магазинов, все это выращивается в селах. А чтобы молодежь не уезжала из села, в первую очередь нужна хорошая заработная плата. В селах платят мало. Мы получаем 180 – 200 тысяч тенге, за такой тяжелый труд это очень немного. Важно создать условия для сельской молодежи, чтобы у них было желание жить и работать в селе. Нужно поднять заработную плату, создать программы, дающие возможность приобрести собственное жилье, выделять подъемные средства для молодых специалистов не только в медицинской и образовательной сферах, но и в сельскохозяйственной", — поделился Данил.

Необходим в селе, по его мнению, и развитый досуг — кружки по интересам, спортивные секции. В будущем он не хотел бы прерывать династию механизаторов и надеется, что кто-то из его детей продолжит семейную традицию. Поэтому он намерен прививать детям любовь к труду и делиться с ними своим жизненным и профессиональным опытом.