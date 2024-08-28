"Проявление политической мудрости": эксперт из Азербайджана оценил результаты конституционной реформы в РК

В преддверии Дня Конституции результаты проведенной в 2022 году конституционной реформы Zakon.kz обсудил с руководителем Центра геополитических исследований Азербайджана Таиром Джафарли.

– Таир Ашраф оглы, больше двух лет назад в Казахстане состоялся Республиканский референдум по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию. На ваш взгляд, какие возможности получили граждане РК с проведением всенародного голосования?

– События января 2022 года выявили недостатки в управленческой системе Казахстана, что привело к противостоянию властей и некоторой части населения. Без устранения этих недостатков в управленческой и избирательной системах страны вряд ли Казахстан превратился бы в сильную в экономическом отношении державу. Президент Казахстана, проявив политическую мудрость, детально изучил причины этих событий и принял решение по основательному реформированию управленческой и избирательной систем страны. Но для этого в первую очередь нужны были основательные изменения в Конституции республики, а Конституцию можно изменить только демократическим путем с участием всех слоев населения, поэтому Касым-Жомарт Токаев предложил проведение референдума в Казахстане. Результаты референдума создали все предпосылки для устранения препятствий, тормозящих превращение Казахстана в правовое государство, а также для бурного развития экономики страны. Референдум открыл новые возможности для граждан для активного участия в экономической жизни Казахстана. Народ активно включился в процесс создания развитого государства.

– Давайте обсудим результаты референдума. Какие, по вашему мнению, наиболее важны?

– Решение президента РК о проведении всенародного голосования свидетельствует о том, что казахстанскому государству нужно было участие его граждан в созидательном процессе. Референдум проявил и исправил ошибки в управленческой системе, устранил бюрократические препятствия в ней, создал новые возможности и структуры для граждан. Результаты референдума получили свое отражение в новой редакции поправок Конституции РК. По словам президента Казахстана, цель поправок – переход к "новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества", переход "от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным Парламентом и подотчетным правительством". Фактически референдум стал качественным переходом ко "Второй Республике" с ее новой Конституцией.

Предложенная президентом Касым-Жомартом Токаевым инициатива по внесению поправок в Основной закон Казахстана отражает в себе полномасштабные преобразования, направленные на совершенствование политико-правовой сферы и всех аспектов жизнедеятельности граждан Казахстана. Конституционные реформы в РК способствуют модернизации общественно-политической жизни страны, что существенным образом влияет на бурное развитие экономики и повышение жизненного уровня населения Казахстана.

Референдум инициировал масштабную политическую модернизацию в стране. Отмечу несколько главных идей реформы Конституции. В 6 статью внесли следующее изменение: "Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство". Сам Токаев считает, что "окончательное закрепление в Конституции нормы о том, что народ является собственником земли и природных ресурсов, будет иметь большое политическое значение, что исключит любые разночтения в будущем". Исполнительная власть будет отчитываться перед народом за качество использования земли, ее недр, вод, растительного и животного мира, а также других природных ресурсов.

– В одном из выступлений, еще до референдума, Касым-Жомарт Токаев отметил важность включения в подготовленный проект изменений и дополнений в Конституцию всех предложенных инициатив, направленных на серьезную политическую трансформацию казахстанского общества. О каких моментах идет речь?

– Последняя конституционная реформа РК создает законодательную базу для укрепления системы сдержек и противовесов в политической системе и оптимизирует законотворческие процедуры. Новые изменения и дополнения в Конституции дают маслихатам, как представительным органам местного самоуправления, новые полномочия в решении задач и проблем местного – областного, городского или районного – значения. Естественно, новые законы в Конституции повышают субъектность маслихатов в управлении конкретной частью страны. Усиление роли маслихатов в качестве представительной ветви власти является показателем демократизации казахстанского общества.

– А как изменения и дополнения, внесенные в Основной закон страны, отразились на избирательной системе Казахстана?

– Для четкого определения сущности реформ избирательной системы надо рассматривать роль законов в реформировании данной системы и определить, на основе каких демократических принципов они проводились. Самый правильный – это представительский и региональный принципы в избирательной системе страны, позволяющие активное участие граждан в важных мероприятиях государства. Новая пропорциональная система выборов депутатов маслихатов является важным политическим шагом в модернизации избирательной системы РК. Следует сказать, что пропорциональная выборная система используется в странах с демократическими традициями. Новые конституционные изменения и дополнения законодательно обеспечивают переход к пропорциональной системе выборов депутатов маслихатов, что унифицирует подходы при выдвижении на выборные должности на республиканском и местном уровнях. Поэтому при пропорциональной избирательной системе территория представительного органа объявляется единым избирательным округом. Повышение роли маслихатов существенным образом устраняет из управленческой и избирательной системы РК бюрократические препятствия самоуправлению того или иного региона, тем самым создает все возможности для граждан в активном участии в управлении страной.

– Какое значение в целом Конституция РК имеет для развития страны и общества?

– Конституция Казахстана – основной закон, в котором отражаются права и обязанности граждан этой республики, в ней определяются основы политических, правовых и экономических систем РК. Она также является учредительным документом государства, в котором изложены основные цели создания страны. Принятие Конституции превращает страну в правовое государство. Для казахстанского общества 30 августа – значимый день, поэтому День Конституции считается одним из главных праздников страны.

Правки и дополнения в Основной закон РК после проведения общенародного референдума создают возможности для всех граждан Казахстана в управлении государством. Казахстанцы проголосовали за все пункты статей референдума по изменению и дополнению в Конституции РК. Обратите внимание на эти пункты: окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской республике; перераспределение ряда властных полномочий; усиление роли и повышение статуса Парламента; расширение участия населения в управлении страной.

Все изменения и дополнения в Конституции взаимосвязаны и подчинены единой цели – создать правовую базу. Если в отдельности проанализировать вышеуказанные задачи, то можно легко убедиться в том, что изменения и дополнения в Конституции РК устраняют все препятствия в демократизации вашей страны, они направлены на активное участие граждан страны в политической и экономической жизни Казахстана.

– По мнению нашего главы государства, конституционная реформа должна была серьезно усилить механизм защиты конституционных прав и свобод граждан. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу.

– Согласно Конституции, каждый гражданин Казахстана имеет право на жизнь, свободу слова, свободу творчества, а также на свободу вероисповедания, на труд и отдых, охрану здоровья, на бесплатное среднее образование и неприкосновенность жилища. Эти основные конституционные права должны обеспечиваться конкретными законами, принятыми законодательным органом страны. Поправки и дополнения к основному закону Казахстана предусматривают создание законодательной базы для обеспечения всех прав и обязанностей граждан. Также новая редакция Конституции дает гражданам право прямого и самостоятельного обращения в Конституционный суд, что является более эффективным инструментом защиты их прав и свобод.

Концепция "Слышащего государства", предложенная президентом Казахстана, является одной из самых удачных политических инициатив, устраняющих гигантский разрыв между властью и обществом. Теперь у каждого гражданина есть возможность бороться за свои права. Изо дня в день Казахстан становится правовым и демократическим государством.

Самое главное в реформах президента Касым-Жомарта Токаева – это то, что Казахстан сегодня окончательно "повернулся лицом" к своим гражданам. У политического лидера страны слова не расходятся с делом, а назревшие проблемы не откладываются в долгий ящик. Он принимает незамедлительные меры по улучшению благосостояния страны и народа. И не секрет, что благодаря его экономической деятельности в скором времени Казахстан станет одной и сильнейших держав не только в постсоветском регионе, но и в мире.