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События

В Алматы сносят остановочный комплекс с магазинами и кафе

остановочный комплекс, техника, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 12:06 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы стартовал демонтаж незаконно возведенного остановочного комплекса с магазинами, кафе и другими объектами обслуживания, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

9 сентября 2026 года в ведомстве уточнили, объект расположен южнее улицы Толе би и восточнее улицы Момышулы.

Снос проводится во исполнение решения суда.

Известно, что иск о сносе объекта Управление градостроительного контроля направило в Ауэзовский районный суд №2 еще 19 июля 2022 года. Причиной стало отсутствие необходимых разрешительных документов.

После этого последовали длительные судебные разбирательства. В итоге Алматинский городской суд оставил решение первой инстанции о сносе объекта без изменений. Исполнительный лист был передан в Департамент юстиции.

"Демонтаж начался с участием судебных исполнителей", – подчеркнули специалисты.

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, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 12:06
Супермаркет в центре Алматы лишился пристройки

27 августа стало известно о сносе незаконно возведенной пристройки к кафе Asi по адресу: ул. Толе би, 182.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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