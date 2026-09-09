В Алматы сносят остановочный комплекс с магазинами и кафе
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы стартовал демонтаж незаконно возведенного остановочного комплекса с магазинами, кафе и другими объектами обслуживания, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
9 сентября 2026 года в ведомстве уточнили, объект расположен южнее улицы Толе би и восточнее улицы Момышулы.
Снос проводится во исполнение решения суда.
Известно, что иск о сносе объекта Управление градостроительного контроля направило в Ауэзовский районный суд №2 еще 19 июля 2022 года. Причиной стало отсутствие необходимых разрешительных документов.
После этого последовали длительные судебные разбирательства. В итоге Алматинский городской суд оставил решение первой инстанции о сносе объекта без изменений. Исполнительный лист был передан в Департамент юстиции.
"Демонтаж начался с участием судебных исполнителей", – подчеркнули специалисты.
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27 августа стало известно о сносе незаконно возведенной пристройки к кафе Asi по адресу: ул. Толе би, 182.
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