Как 13-летний казахстанский скрипач покорил Австрию

13-летний скрипач Сагадат Омаргазин уже успел оставить след в мире музыки. Его талант и трудолюбие привели к победе на международном конкурсе скрипачей имени Бетховена в Австрии. Что помогло юноше достичь таких результатов и в чем особенность музыкального инструмента, расскажет Zakon.kz.

Сагадат Омаргазин родом из Алматы. С ранних лет он проявлял интерес к музыке. Поэтому в возрасте шести лет мальчика отдали на учебу в Республиканскую музыкальную школу-интернат имени Ахмета Жубанова. Сейчас юное дарование учится в восьмом классе и продолжает свое обучение на скрипке.

Фото: из личного архива Сагадата Омаргазина / со старшим братом Нурсултаном Омаргазиным

К слову, в мир музыки наш герой пришел неспроста. Его старший брат Нурсултан Омаргазин – пианист, лауреат международных конкурсов пианистов во Франции. С рождения Сагадат слышал музыку, видел занятия и репетиции дома. Тогда ему казалось, что все люди должны уметь играть на музыкальных инструментах так же, как и уметь читать книги.

"Когда я поступал в музыкальную школу, учителя приемной комиссии спросили меня, на каком инструменте я хочу играть, я сказал, что на пианино или скрипке. В тот день я решил исполнить песню "Прекрасное далеко" и поставил левую ногу вперед, а правое плечо – назад. Тогда скрипачи-педагоги сказали: "У него даже стойка скрипача". И после трех туров вступительных экзаменов меня взяли в класс скрипки. В первом классе сложно было привыкать к интернату. Эти сложности преодолел благодаря моему педагогу Виктору Владимировичу. Он научил меня любить скрипку и не отвлекаться на плохие ненужные вещи. Я ему очень благодарен за это". Сагадат Омаргазин

По его словам, скрипка – особенный инструмент, на нем нет клавиш и кнопок. При этом надо наощупь, на слух найти нужные ноты на грифе. Причем из-за малейшего изменения положения пальцев звук может быть фальшивым.

Фото: из личного архива Сагадата Омаргазина

Фото: из личного архива Сагадата Омаргазина / с педагогом Виктором Бардашовым

Школьник отмечает, что при выборе произведения он всегда тщательно обсуждает репертуар с педагогом. Ежедневная работа над качеством исполнения становится неотъемлемой частью его подготовки.

"Обычно перед выступлением я немного волнуюсь, но когда начинаю играть, на сцене уже волнение проходит, поскольку стараюсь играть красиво и концентрируюсь на исполнении. Уже на сцене чувствую себя комфортно. В целом, чем старше становишься, тем больше ощущаешь ответственность за качество игры. После выступления радуюсь, что отыграл, и иногда переживаю, понравилось ли педагогу и зрителям", – говорит юноша.

Фото: из личного архива Сагадата Омаргазина / с профессором Захаром Броном

Фото: из личного архива Сагадата Омаргазина / с мамой

Скрипач вспоминает, что в младших классах перед экзаменом и концертами всегда радостно говорил маме: "Я так счастлив!". Мама спрашивала: "Почему?". Я отвечал: "Ну я же сейчас буду играть на сцене".

"Мне нравятся почти все произведения. Когда мы выбираем репертуар к экзамену или конкурсу, мой преподаватель Виктор Владимирович предлагает мне несколько вариантов, и я выбираю то, что мне сильно понравится. Например, на австрийском конкурсе я играл каприс № 16 Паганини, "Рондино" Вьетана, романс № 2 Бетховена, концерт для скрипки с оркестром № 5 Моцарта. Все они мне нравятся. Не могу выделить что-то одно". Сагадат Омаргазин

Фото: из личного архива Сагадата Омаргазина

Кстати, именно на конкурсе в Австрии Сагадату удалось занять первое место в младшей группе. Говорит, что его педагог без выходных занимался с ним даже во время отпуска, также на конкурсе его сильно поддержали родные и близкие.

"Австрия – это родина Бетховена, Гайдна, Моцарта, Шуберта, Штрауса, Густава Малера. Я увидел столицу европейской классической музыки – город Вену. За эту победу я благодарен моему педагогу Бардашову Виктору Владимировичу, он с первого класса со мной – он ученик одного из основателей казахстанской скрипичной школы Иосифа Когана. Я очень уважаю и люблю всех наших преподавателей не только за то, что они профессионалы, но и за то, что они человечные. Виктор Владимирович нашему классу, как отец, объединяет нас, научил любить музыку, скрипку, быть честными, дружными, порядочными, справедливыми". Сагадат Омаргазин

Фото: из личного архива Сагадата Омаргазина