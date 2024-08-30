Как 13-летний казахстанский скрипач покорил Австрию
Фото: из личного архива Сагадата Омаргазина / со старшим братом Нурсултаном Омаргазиным
"Когда я поступал в музыкальную школу, учителя приемной комиссии спросили меня, на каком инструменте я хочу играть, я сказал, что на пианино или скрипке. В тот день я решил исполнить песню "Прекрасное далеко" и поставил левую ногу вперед, а правое плечо – назад. Тогда скрипачи-педагоги сказали: "У него даже стойка скрипача". И после трех туров вступительных экзаменов меня взяли в класс скрипки. В первом классе сложно было привыкать к интернату. Эти сложности преодолел благодаря моему педагогу Виктору Владимировичу. Он научил меня любить скрипку и не отвлекаться на плохие ненужные вещи. Я ему очень благодарен за это". Сагадат Омаргазин
Фото: из личного архива Сагадата Омаргазина
Фото: из личного архива Сагадата Омаргазина / с педагогом Виктором Бардашовым
Школьник отмечает, что при выборе произведения он всегда тщательно обсуждает репертуар с педагогом. Ежедневная работа над качеством исполнения становится неотъемлемой частью его подготовки.
"Обычно перед выступлением я немного волнуюсь, но когда начинаю играть, на сцене уже волнение проходит, поскольку стараюсь играть красиво и концентрируюсь на исполнении. Уже на сцене чувствую себя комфортно. В целом, чем старше становишься, тем больше ощущаешь ответственность за качество игры. После выступления радуюсь, что отыграл, и иногда переживаю, понравилось ли педагогу и зрителям", – говорит юноша.
Фото: из личного архива Сагадата Омаргазина / с профессором Захаром Броном
Фото: из личного архива Сагадата Омаргазина / с мамой
Скрипач вспоминает, что в младших классах перед экзаменом и концертами всегда радостно говорил маме: "Я так счастлив!". Мама спрашивала: "Почему?". Я отвечал: "Ну я же сейчас буду играть на сцене".
"Мне нравятся почти все произведения. Когда мы выбираем репертуар к экзамену или конкурсу, мой преподаватель Виктор Владимирович предлагает мне несколько вариантов, и я выбираю то, что мне сильно понравится. Например, на австрийском конкурсе я играл каприс № 16 Паганини, "Рондино" Вьетана, романс № 2 Бетховена, концерт для скрипки с оркестром № 5 Моцарта. Все они мне нравятся. Не могу выделить что-то одно".Сагадат Омаргазин
Фото: из личного архива Сагадата Омаргазина
"Австрия – это родина Бетховена, Гайдна, Моцарта, Шуберта, Штрауса, Густава Малера. Я увидел столицу европейской классической музыки – город Вену. За эту победу я благодарен моему педагогу Бардашову Виктору Владимировичу, он с первого класса со мной – он ученик одного из основателей казахстанской скрипичной школы Иосифа Когана. Я очень уважаю и люблю всех наших преподавателей не только за то, что они профессионалы, но и за то, что они человечные. Виктор Владимирович нашему классу, как отец, объединяет нас, научил любить музыку, скрипку, быть честными, дружными, порядочными, справедливыми".Сагадат Омаргазин
Фото: из личного архива Сагадата Омаргазина