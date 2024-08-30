"Поворотный момент развития": эксперт высказался о конституционной реформе 2022 года

В День Конституции директор Института евразийской интеграции Азамат Байгалиев поделился с Zakon.kz своим мнением о внесенных в Основной закон поправках и о том, что они значили для республики.

По словам Байгалиева, когда мы говорим о современной Конституции Казахстана, надо понимать, что поворотным моментом развития Основного закона стал всенародный референдум 2022 года. Именно тогда решением подавляющего большинства граждан Конституция значительно изменилась и приобрела современный демократический вид.

Фото: предоставлено спикером

"По инициативе президента Касым-Жомарта Токаева треть статей Основного закона были преобразованы, чтобы решить три важнейшие задачи: ускорить демократизацию общества, повысить эффективность государственного менеджмента и обеспечить устойчивость политической системы", – напомнил он.

В целом, реформы 2022 года включали в себя:

○ окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом;

○ практическую реализацию формулы "Сильный президент – влиятельный Парламент – подотчетное правительство";

○ системный и комплексный характер изменений в деятельности всех основных политических институтов;

○ масштабность, предполагающую внесение изменений в 33 статьи Конституции, 7 конституционных законов и более 15 законов;

○ новые морально-этические планки как для представителей власти, так и для общества;

○ анализ мнений и предложений общественных деятелей, экспертов, НПО с учетом рекомендаций депутатов Парламента, членов Конституционного совета, Центральной избирательной комиссии, Верховного суда.

Были внесены изменения в действующее законодательство по вопросам перераспределения президентских полномочий другим институтам, совершенствования избирательной системы, переформатирования представительных органов, усиления правозащитных институтов.

Стоит особенно отметить новшество, провозглашающее земли и недра собственностью народа, а не государства, как было ранее.

Предложенные перемены поддержали 77% избирателей.

Как отметил директор Института евразийской интеграции, благодаря решительным действиям главы государства, помимо отказа от суперпрезидентской формы правления в пользу президентской республики с сильным Парламентом, произошла перезагрузка всех основных политических институтов, от центра до областей и районов. Были созданы барьеры для негативных явлений в сфере госуправления, наметился значительный прогресс в деле защиты прав граждан, в частности, возродился Конституционный суд и усилилась роль уполномоченного по правам человека.

"Примечательно, что если поправки прошлого десятилетия так или иначе были направлены на персонификацию власти, то референдум 2022 года не просто откатил Конституцию к базовым демократическим настройкам, но и задал ей новый рациональный, прагматичный и соответствующий ожиданиям граждан вектор развития", – считает Азамат Байгалиев.

Эксперт также добавил, что система управления страной стала более "сбалансированной, предсказуемой и эффективной".