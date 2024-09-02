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"Четко выстроены приоритеты странового развития": эксперт о Послании президента народу

Президент , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 13:53 Фото: akorda.kz
2 сентября 2024 года на совместном заседании палат Парламента президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. Директор Института евразийской интеграции Азамат Байгалиев прокомментировал высказывания главы государства, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Азамат Байгалиев, это второе Послание Токаева с доминирующим фокусом на реализацию новой экономической политики. По его мнению, президент четко расставляет приоритеты, не допуская перегибов в ту или иную сторону. Внешняя и внутренняя политика, а также развитие социально-политического блока находится в точке равновесия.

"При этом акцент на повышение налогооблагаемой базы, привлечение прямых иностранных инвестиций, создание максимальных условий для роста МСБ и перерабатывающую промышленность не является неожиданностью. Глава государства с самого начала делал ставку на эти направления и продолжает планомерно реализовывать свое видение странового развития, предвыборную платформу и конкретные обещания, которые были даны обществу", – считает директор Института евразийской интеграции.

По словам Байгалиева, Касым-Жомарт Токаев четко следует новому социальному договору, который фактически был подписан в 2022 году после референдума по внесению изменений в Конституцию Республики Казахстан и президентских выборов:

"При этом есть абсолютное понимание, что все позитивные социально-политические изменения в стране неразрывно связаны с ростом макроэкономических показателей и привлекательности Казахстана на международной арене в качестве надежного инвестиционного партнера. Здесь президент поручил правительству активизировать работу, поскольку еще не все акимы и профильные министры демонстрируют конкретные результаты".

Вместе с тем, продолжает спикер, важно понимать, что за необходимостью привлечения инвестиций лежит решение жизненно важной задачи – обновление энергетической, транспортно-логистической, коммунальной и жилищной инфраструктуры.

"Мы находимся на той стадии развития, когда прежние системы жизнеобеспечения нуждаются в решительной инновации и технологической модернизации. Глобальность этой задачи сравнима с масштабностью решения, именно поэтому президент выносит на референдум 6 октября вопрос о создании АЭС в Казахстане", – объясняет он.

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Однако, подчеркнул эксперт, какими бы детализированными планы и задачи ни были, их реализация всегда тесно связана с продуманным и системным администрированием:

"Поэтому целый блок Послания посвящен кардинальному повышению эффективности госуправления и компетенций госслужащих. И здесь важно отметить два критически важных момента: во-первых, концепция "слышащего государства" остается краеугольной системой ценностей в администрировании; во-вторых, прямая выборность акимов районов и городов областного значения успешно прошла пилотный период и теперь станет неотъемлемой частью электорального ландшафта в регионах".

В целом, подытожил Азамат Байгалиев, Послание главы государства отвечает на ключевые социальные запросы и предлагает конкретный инструментарий, который поможет достигнуть как оперативных, так и стратегических целей.

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