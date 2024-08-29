Когда Токаев выступит с Посланием народу Казахстана

2 сентября 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 29 августа, проинформировали в пресс-службе президента.

"Послание президента будет посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период... В мероприятии примут участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов", – говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Ранее сообщалось, что совместное заседание палат Парламента Казахстана созвано на 2 сентября 2024 года в 11:00. Соответствующее распоряжение подписал председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

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О чем говорил Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана 1 сентября 2023 года, можете узнать здесь.