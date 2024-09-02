"Потому что нет полноценной цифровизации": врач о заявлении президента по фальсификациям в медстраховании

Необходимость реализации комплексных мер для укрепления здоровья нации и перезагрузки системы социальной поддержки граждан отметил Касым-Жомарт Токаев во время Послания народу Казахстана. Известный отечественный врач Вячеслав Локшин прокомментировал Zakon.kz его заявления.

По словам президента, внедрение обязательного социального медицинского страхования содействовало значительному притоку дополнительных ресурсов в здравоохранение и пошло на пользу частной медицине.

"Однако отдача от таких вливаний все еще под вопросом. Перекосы между обязательствами всех участников системы медстрахования породили волну фальсификаций. Нередко пациентам предлагается получить гарантированные государством услуги на платной основе или ожидать их оказания в течение нескольких месяцев. Такая практика неприемлема", – заявил Токаев.

Казахстанский акушер-гинеколог, репродуктолог Вячеслав Локшин согласился с доводами главы государства.

"Мы не можем оценить работу клиник по выполнению заказов фонда медстрахования – ни количественно, ни качественно. А это необходимо, потому что денег выделяется действительно немало. Фальсификация возможна, поскольку нет контроля, а контроля нет, поскольку нет полноценной цифровизации", – считает доктор.

Он поддержал предложенную Касым-Жомартом Токаевым инициативу по формированию единого пакета базовой государственной медицинской помощи, "сбалансированной с точки зрения возможностей и обязательств бюджета":

"Должен быть четко определен гарантированный объем, за который платит государство, и объем дополнительной медицинской помощи, который входит в ОСМС. Я думаю, что еще, по-хорошему, нужно установить третий объем – который может покрываться дополнительным страхованием или платными услугами. Когда человеку приходится платить деньги за то, что входит в гарантированный объем или объем помощи в рамках ОСМС, это нечестно, это мошенничество".

Вместе с тем Локшин отметил, что порой имеют место задержки оплаты услуг со стороны государства, из-за которых, скажем, плановая операция по ОСМС становилась экстренной и проводилась в рамках ГОБМП, тем самым увеличивая затраты гарантированного объема.

"Нужно навести порядок, и его навести можно только при помощи полноценной цифровизации. Тогда мы точно будем знать, сколько у нас пациентов, с какими диагнозами, стадиями заболеваний, в чем они нуждаются и т. д. Обмана станет меньше. Хотя это проблема очень многих стран", – говорит Вячеслав Локшин.

Согласился врач и с необходимостью создания единой государственной медицинской информационной системы, которая позволила бы видеть целостную картину отечественного здравоохранения. По его словам, медики давно просили гармонизировать разрозненные базы данных.