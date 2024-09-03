Жители Макинска недовольны проектом реконструкции водопровода

В июле 2024 года в городе Макинске Акмолинской области начали реконструкцию водопроводных сетей. Но особенности местной почвы и постоянные дожди внесли свои коррективы, поэтому уже в августе жители стали бить тревогу.

По их мнению, проект недоработан, и в таком виде его реализовывать не только неэффективно, но и небезопасно. В подтверждение этого – недавняя трагедия, когда при прокладке труб там насмерть придавило грунтом рабочего. Корреспондент Zakon.kz выслушал все стороны.

Макинск – административный центр Буландынского района Акмолинской области. Реконструкция водопровода для города – проект, можно сказать, якорный. В долгосрочной перспективе здесь, после обеспечения централизованным водоснабжением, планируется построить канализационные очистные сооружения, а затем заасфальтировать все улицы. Ожидается, что новый водопровод "закроет" и потребности новых микрорайонов с многоэтажками. Однако то, каким образом здесь стали прокладывать сети, местных жителей сильно смутило.

Фото: Zakon.kz/Асель Турар

"Обещали одно, а на деле выходит совершенно другое. Лето, сами видите, дождливое, осадки каждый день, грунтовые воды подошли близко. Так вот, трубы просто-напросто бросают в воду. Разве так можно? Мы уже сейчас видим, что водопровод работать не будет", – сетуют горожане.

Беспокоит их и то, что проект не учитывает метеоусловия, особенности населенного пункта и почвы. При этом проект не предусматривает восстановление улиц.

"Они не учли, что в Макинске много узеньких улочек и "плавающая" почва. При этом рабочие роют землю огромными метровыми ковшами. При таком варварском подходе улицы не восстановятся даже через десять лет. В итоге там, где побывала техника с этим огромным ковшом, людям ни пройти, ни проехать. Даже уголь и дрова завезти к себе не могут: все перерыто, как после бомбежки. Ситуацию усугубляют дожди, осенью все усложнится, а весной все вообще поплывет. При этом подрядчики говорят, что им платят только за прокладку труб, поэтому за собой они убирать не будут", – беспокоятся макинцы.

Несколько дней назад на объекте произошла трагедия: при прокладке труб рабочего придавило грунтом, 41-летний мужчина скончался на месте.

"Неудивительно, что его затянуло в землю. И новых трагедий стоит опасаться: там такие обвалы по два метра глубиной, и вода стоит", – возмущаются горожане.

Фото: Zakon.kz/Асель Турар

По факту нарушения правил охраны труда, повлекшего смерть человека, полиция возбудила уголовное дело. Но уже сегодня сама фирма-подрядчик признает причинно-следственную связь между случившимся и непростыми условиями работы.

На сегодня у половины населения вода в домах есть, люди провели ее сами около 8-10 лет назад. Провели, как уверяют хозяева, качественно, добротно. А после за свой счет отремонтировали, привели в порядок свои улицы. А теперь их хотят "осчастливить насильно".

"Они ссылаются на то, что у наших труб диаметр меньше положенного, но это не так. Зачем делать там, где вода уже есть? Сейчас порывов нет, сети работают исправно. Однако при таком безалаберном подходе после того, как этот водопровод запустят, мы все уверены, аварии пойдут одна за другой. Мы уже не говорим о том, что у кого-то забор сломали, кого-то без воды на три дня оставили", – сокрушаются люди.

Горожане обратились к журналистам, написали обращение на имя акима Акмолинской области Марата Ахметжанова. В итоге местные власти организовали собрание с участием акима Буландынского района и представителей компании-подрядчика.

Фото: Zakon.kz/Асель Турар

Аким района Ардак Смаилов подчеркнул, что проект реконструкции водопроводных сетей города Макинска – очень важный и долгожданный. Выигравшая конкурс компания доверие заказчика заслужила: ТОО строило водопровод в двух селах Буландынского района, и в 2024 году проекты благополучно завершает.

Договор в Макинске заключен на 3 млрд 183 млн тенге. На 2024 год выделялось чуть больше 2 млрд тенге. При этом Смаилов согласился, что в словах горожан есть рациональное зерно: первоначально проектно-сметная документация была на сумму в 2,5 раза больше. Однако предыдущее руководство решило ее уменьшить: лучше синица в руке, чем журавль в небе.

В первоначальном виде проект предусматривал горизонтально направленное бурение – безтраншейный метод прокладывания подземных коммуникаций с использованием специальных буровых установок, а также последующее восстановление улиц. В документе же в его теперешнем виде значится разработка открытым способом.

Мурат Карабаев/Фото: Zakon.kz/Асель Турар

В свою очередь, руководитель проекта Мурат Карабаев уточнил: изначально проект был рассчитан на 8 млрд тенге.

"Мы шли на это осознанно, видя совершенно другой грунт. Но весной были паводки, вода поднялась, и сегодня это совсем другие условия, итог – обвал практически на каждой улице. Восстановления же дороги в проекте нет, канализации – тоже. Получается, мы вынуждены раскапывать узкими метровыми траншеями. Мы копаем, и этот грунт падает. Из-за этого, как все уже знают, у нас и несчастный случай произошел. Мы пытались ровнять снизу, и человек упал, остался под грунтом. Мы это все понимаем", – признал представитель компании-подрядчика.

Единственный адекватный выход в такой ситуации, по мнению всех ее участников – перейти на горизонтально направленное бурение. А для этого нужно сделать корректировку проекта.

"Об этом мы говорили с самого начала, еще весной, когда зашли на разведку и увидели, что весь город в воде. ГНБ – это прокладка водопровода с меньшими затратами, рисками и потерями", – пояснил Мурат Карабаев.

Теперь власти намерены исправить свою ошибку. На сегодня все работы в Макинске по прокладке сетей приостановлены, а между заказчиком и подрядчиком есть уговор – восстановить все "уничтоженные" улицы.

"Мы подаем проект на корректировку, на повышение цены. И самое главное – чтобы всю последующую работу фирма проводила через ГНБ, под землей. Мы за народ, чтобы ему было комфортно и удобно. Пока не будет корректировки, мы дальнейшую работу делать не позволим. Исправлять все во время дождей – мартышкин труд. Поэтому мы ждем, чтобы все более или менее подсохло", – подчеркнул в беседе с жителями Ардак Смаилов.

В эти дни, как и обещано, рабочие ТОО вывозят грунт, подсыпают и выравнивают дороги.

На сегодня 52% населения Макинска обеспечены водой. Зачем принудительно проводить трубы к тем, у кого она есть, поинтересовались собравшиеся. В ответ на это руководитель проекта посоветовал подготовить в адрес заказчика, то есть акимата района, письмо об отказе. При этом он напомнил условия, которые обязательно должны быть соблюдены.

Фото: Zakon.kz/Асель Турар

"На улицах, где есть вода, должна иметься техническая документация – о том, что труба проложена по ГОСТу, соответствует техническим характеристикам, что колодцы присутствуют, что соблюден пожарный техминимум – есть гидранты. Водопровод непременно должен быть закольцован, иначе, если в будущем возникнет аварийная ситуация, трубы может разорвать. Вода может замерзнуть. Как видите, есть много важных моментов. Если они все соблюдены, мы не будем ничего трогать, нам это не нужно. Мы не зайдем на улицы, которые стопроцентно обеспечены водой, и там все эти условия соблюдены. Но если хотя бы два дома без воды и изъявляют желание, мы обязаны подвести", – пояснил Мурат Карабаев.

"Мы видели, как вы бросали трубы – в воду. И где гарантия, что в будущем водопровод будет работать без перебоев?". В ответ на этот скептический вопрос жителям напомнили о трехлетней гарантии. Следить за тем, соответствует ли ей результат – задача акимата.

"Государство обязано довести воду до каждого. После этого начнем строить канализационные очистные сооружения – никому выкачивать септики не придется, будем жить, как во всех современных городах. Но там есть условие – чтобы 80% города было обеспечено водой. После КОС примемся за асфальтирование дорог. Город будет расти, сейчас ведем переговоры по строительству большого микрорайона – около 30 многоэтажек, предварительно на 15 млрд тенге", – заключил Ардак Смаилов.

Он подчеркнул, что этот микрорайон тоже будет питать новый водопровод. И если к дому подведены трубы диаметром 32 мм, то эта мощность не потянет, и воды у жителей опять не будет. Поэтому чиновники призвали жителей подойти к решению вопроса о коммунальных благах взвешенно.