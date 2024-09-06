Эксперт рассказал о возможных переменах в банковской системе Казахстана после Послания президента народу

Международные эксперты относят казахские банки к одним из самых прибыльных среди стран, богатых ресурсами. В интервью политолог Аман Мамбеталиев рассказал о важности перемен в банковской системе Казахстана и о грядущих преобразованиях в других отраслях.

2 сентября 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления с Посланием народу Казахстана поднял тему справедливом налогообложении банковского сектора.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, уплачиваемые банками налоги должны быть соразмерны дивидендам их акционеров. Данный подход выглядит особенно логичным на фоне государственной помощи, оказанной банкам, – резюмировал глава государства.

– Аман Кенжебаевич, на Ваш взгляд, в чем главное отличие текущего Послания Президента народу, от программных документов прошлых лет?

– У большинства наших жителей, к сожалению, складывается неправильное восприятия Послания, многие почему-то рассматривают его как некий ключевой инсайдерский источник информации, при котором кого-то убирают, кого-то критикуют, это немного не про это. На самом деле Послание народа – это фундаментальный, многоформатный, многоуровневый месседж, даже несколько месседжей, рассказывающих о политическом решении, в каком направлении будет развиваться государство, как лидер нашей страны, его ближайшее окружение, управляющая составляющая государства всех ветвей власти видят развитие республики в будущем.

Если взять все предыдущие Послания, начиная с 2019 года, там огромный блок в основном был политический. Это было несколько этапов политических реформ, конституционные поправки, речь шла про развитие политической культуры, про эволюционный путь развития демократии, имеется в виду в виду переход от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным парламентом, это усиление Парламента с возрождением Конституционного суда, создание механизмов, исключающих в будущем обратный отток к авторитаризму, то есть ограничение президента по срокам, по функционалу, усилению роли маслихатов, возможность предоставления им решения по поводу бюджета и так далее. Кроме того, это возможность для граждан быть избираемыми и избирать, снижение порога партий, это выборы, несколько электоральных периодов, мажилиса, маслихатов, районных акимов, а в следующем году уже районов и городов областного значения.

Последние два Послания были направлены больше в экономическую плоскость, это говорит о следующем векторе развития страны, президент и его команда сейчас демонстрируют необходимость в очень сильно меняющемся мире, при всевозможных геостратегических катаклизмах, которые происходят, обращать внимание именно на экономику и на инновации, на новые технологии. Потому что если мы говорим про будущее, то четкий фундамент в виде сильной экономики и задатков инновационного развития позволит развитие государства и общества при любом кризисе и при любой возможности. Это некий стартовый капитал, который в будущем поможет обществу и стране быть сильным. В этом же году в Послании упор был сделан еще и на социальный блок.

– О чем это свидетельствует?

– Это, без сомнения, определенный элемент, указывающий на то, что для нашей республики каждый гражданин очень важен. Потому что более 50% всего бюджета уходит у нас на социальный блок, в связи с этим Президент проговорил определенный месседж, по крайней мере, который я уловил, про бюджетный прагматизм. Я думаю, что он направлен прежде всего на чиновников именно в регионах, на местах, это маслихаты и акиматы. Речь идет о том, что необходимо реализовывать проекты по приоритетности, важности. То есть социальный блок куда важнее, нежели какие-то ключевые гигантские вещи, которые по факту не будут иметь определенной силы в ближайшее время. Здесь больше про то, что тратя деньги, не нужно жить одним днем, как привыкли некоторые чиновники при предыдущей системе. Я думаю, что до сих пор сохраняется эта тенденция в некоторых регионах, когда приходит какая-то команда и собирается реализовывать моментальные проекты, никто не задумывается о каких-то глобальных элементах, которые будут иметь в будущем позитивные вещи, и тратят огромные деньги здесь и сейчас, это полностью неверно. Без сомнения, каждый регион уникален и есть определенные ограничения, но в общей сложности Президент имел в виду бюджетный прагматизм.

– Президент раскритиковал Налоговый кодекс, заявив, что крайне важно его упростить, сделать его положения понятными для всех экономически активных граждан, чтобы исключить возможности различного толкования норм. Хочется узнать Вашу позицию по этому вопросу.

– Президент прямо сообщил о том, что Налоговый кодекс необходимо доработать, и в следующем году он ждет уже доработанную версию. Нужно понимать, что для нас, рядовых граждан, есть стандартный подоходный налог, налог на добавленную стоимость, но здесь идет речь больше про корпоративных лиц, про банки второго уровня, про юридических лиц, про корпорации, когда их прибыль несоразмерна тем налогам, которые они выплачивают. Это случилось в предыдущие годы ввиду лоббизма какого-то и определенных обстоятельств, были времена другие. Плюс время постоянно движется, появилось огромное количество новых технологий, буквально лет 10-15 назад число транзакций в Казахстане, я имею в виду банковские услуги, их было куда меньше, чем сейчас и, соответственно, прибыль банков второго уровня колоссально выросла с тех пор, появились новые услуги, и все эти вещи должны иметь юридическое поле.

Мы ведь, как справедливое государство, хотим жить в правовом поле, соответственно, должно быть юридическое основание, некие правила игры ясные для всех. Мы не можем прийти в какой-нибудь банк второго уровня и сказать: "вы почему налоги не платите?", начать проверку, начать изымать что-то, должно быть все по закону. Поэтому Налоговый кодекс отправлен на доработку, чтобы он включал в себя все вещи, которые я проговорил, чтобы он исключал избежание невыплаты налогов, двойных налогов, очень много факторов, которые должны быть учтены. И самое главное – все должно быть справедливо, потому что сейчас надо признать, что банки второго уровня получают прибыли куда больше, чем выплачивают налоги, это даже по процентам не соотносится.

– Глава государства в ходе обращения к казахстанцам с Посланием подчеркнул, что не все акимы и министры в должной мере включены в процесс привлечения инвесторов. Добавив, что правительство обязано внести корректировки в эту работу. На Ваш взгляд, насколько вопрос привлечения инвестиций ключевой для развития отечественной экономики?

– Президент проговорил уже не первый раз о необходимости привлечения инвестиций на всех уровнях. Это не должно быть проблемой только для главы государства или для органов ответственных за конкретно их привлечение, то есть Министерство экономики или Министерство иностранных дел, может быть у них там существуют комитеты, либо же МФЦА, это проблема всех нас касается. Потому что, еще раз повторюсь, глобально в мире очень много всяких процессов происходит, которые так или иначе продолжают сдвигать основные центры экономики, логистики и здесь выигрывают только те государства, которые максимально инициативны, и это должна быть инициативность не только на политическом верху, но и по низам, я как понимаю, это в первую очередь адресовалось акиматам не только областей, но и районов, и городов, которые должны быть заинтересованы.

У нас есть огромные возможности, потенциал каждого региона на самом деле не раскрыт полностью, и каждый аким, в том числе и бизнесмены, и депутаты маслихатов знают свой район и регион лучше, чем чиновники, сидящие в министерстве в Астане, поэтому в привлечении инвестиции они должны быть в первую очередь заинтересованы самостоятельно и какие-либо действия производить.

– Касым-Жомарт Токаев напомнил владельцам крупного бизнеса о том, что обязательное условие амнистии капитала – вложение средств в экономику Казахстана. Что Вы думаете об этом месседже?

– Политический месседж, на мой взгляд, не менее важный. Президент проговорил о выборе для предпринимателей, я так понимаю, это те элиты, о которых говорилось ранее, которые при предыдущей политической системе находились очень рядом с центром принятия решений и зарабатывали свой капитал немного незаконно, либо незаконно. Им был прямо предложен выбор – либо у вас есть возможность вписать "золотыми буквами" свои имена и обелить свою репутацию для будущего республики, как лучшие благотворители и люди, помогающие стране, потому что судьба этой страны важна не только для нас с вами, но и для них тоже, в конце концов, либо же с ними будут уже разговаривать иначе. Потому что прошлом году очень большой труд был сделан, да и в этом году эта работа проводилась, был создан рабочий механизм по возврату капиталов незаконно выведенных. Я думаю, что это было "последнее китайское предупреждение", прямо адресованное, мне кажется, те, кто должен был это услышать, они услышали, и выбор, естественно, за ними. Потому что сейчас уже есть легитимное поле, законодательная база, есть инструменты, органы ответственные за это, Генпрокуратура, я напомню. По информации, которая в открытых источниках, этот процесс уже начался и набирает обороты. Хотелось бы, конечно, больше прозрачности, но я так понимаю, эта миссия имеет определенные элементы секретности, будем ждать, как говорится, и смотреть.

– Хотелось бы услышать Ваше мнение об инициативе президента, связанной с проведением референдума по строительству АЭС?

– Наверное, у нас уже все гражданине в курсе, что в стране существует дефицит энергии, к сожалению, он продолжает увеличиваться. Связано это в первую очередь с тем, что у нас население растет, развивается экономика. Второй фактор, к сожалению, устаревшие системы энергопередачи и энергопроизводства. Большинство ТЭЦ, энергостанций и линий передач построены очень давно, и даже при полной замене и полной модернизации этих систем, к сожалению, мы энергодефицит в будущем не покроем, потому что, повторюсь, экономика и население растут, соответственно, электроэнергия потребления также увеличивается, появляются целые индустрии, которые живут только на электроэнергии. Безусловно, все это говорит о том, что у нас будет энергодефицит в будущем. Я не эксперт по энергетике, но недавно на круглом столе от очень уважаемых ученых выслушал несколько версий по решению этой проблемы, и самое оптимальное более независимое решение – это строительство атомной электростанции. Я думаю, именно поэтому эта инициатива и появилась, потому что очень много умных людей обсуждали вопрос энергетической безопасности, решение строительства АЭС появилось не на пустом месте.

– О чем говорит тот момент, что решение по строительству атомной электростанции будет принято с учетом мнений казахстанцев?

– Очень приятно, что такого рода решения, ключевые моменты, которые влияют на будущее и жизнедеятельность всех наших граждан, принимаются не политическим центром, либо одним или двумя людьми, а дается выбор всем нам. То есть мы с вами должны научиться принимать политическую ответственность за принятые решения. Я думаю, что после Послания каждый гражданин из чувства долга должен хотя бы немного погрузиться в эту тематику, изучить аспекты, и уже чистым сердцем и холодной головой принять решение на референдуме. Это и есть институт демократии прямой, когда поэтапно мы приходим к общему решению, когда такие ключевые вопросы решаются именно целым обществом, а не одним человеком.

Нужно, к примеру, взять наших соседей, у которых также наблюдается энергодефицит, но там принятие решения проходило очень быстро, это был политический центр, это Узбекистан, там строят АЭС. Также можно привести в пример Турцию и еще много других государств, где также было принято строить атомную электростанцию без какого-либо народного решения. У нас конъюнктура такова, что общество должно быть услышано, и это понимает политический центр, это важно.

Что же касается самого энергетического дефицита и строительства АЭС, здесь мне кажется профильные эксперты больше и лучше скажут. В ближайшие 30-40 лет источником электроэнергии, который не зависит от природных явлений, будет только атомная электростанция, это нужно понимать. Здесь могут быть различные точки зрения, они все открыты для дискуссии, мне кажется, у нас есть огромное число площадок.

– В чем, по Вашему мнению, ключевой посыл Послания "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм"?

– Послание народу – это ключевой фактор тезисов, векторов, направлений в которых идет развитие государства и роль граждан, как к этому относиться, это полностью нужно будет обдумать, обработать. И мы, как политически активные граждане, должны включиться в этот процесс государства. Президент показывает нам вектор развития, далее уже казахстанцы должны включаться в механизм работы, входить в рабочие группы различные, их огромное количество при министерствах, акиматах, маслихатах, это касается и бизнеса, и политических активистов, и политических партий, всех. И только после этого, если есть вектор, который нам приятен, мы говорим: "да, хорошо", и государство развиваем сообща, тандемом идет общество и страна. Если же нас не устраивает, у нас есть по закону существующие инструменты, которые мы можем использовать, чтобы показать, что выбранный вектор нам не нравится, и показать альтернативный путь. На самом деле именно так должен выглядеть механизм Послания. К сожалению, на мой взгляд, это не все понимают и многие воспринимают как некое стопроцентно выбранное решение, ждут опять каких-то инсайдов, это немного не про то. Послание – это про вектор развития страны, причем очень сухо по многим блокам и каждый найдет для себя интересное и касающиеся его личных целей, допустим, политологи в лице меня – политические реформы, бизнес что-то другое, историки третье и так далее.

– То есть для успешного решения задач, обозначенных Главой государства, прежде всего важна активная позиция рядовых казахстанцев?

– Конечно, Послание обращено к народу, не только к чиновникам, но и к нам, активным гражданам страны. У кого есть возможности включаться в процессы, на мой взгляд, должны быть в них включены. Каждый из Послания должен выделять для себя нишу, где он является экспертом, где он может принести пользу, и работать через существующие механизмы, еще раз повторюсь, есть возможность создавать рабочие группы, быть избираемым от политических партий или быть внепартийным, потому что законотворческий потенциал на самом деле огромный, он решает правила игры, в том числе их создает. И здесь, мне кажется, у активных граждан есть всевозможные инструменты для реализации всех своих мыслей по Посланию.