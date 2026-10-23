"Нам предстоит еще многое сделать": президент рассказал, о чем будет Послание народу Казахстана
Фото: akorda.kz
Выступая 23 октября 2026 года на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, о чем будет Послание народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Президент отметил, что всестороннее развитие сферы образования является важной задачей.
"Это делается, прежде всего, во имя светлого будущего подрастающего поколения. За это время в стране было открыто 1483 детских сада, было построено 1342 современных школы. В течение последних семи лет на высшее образование для молодежи было выделено более 655 тыс. образовательных грантов на общую сумму 1,5 трлн тенге".Касым-Жомарт Токаев
Глава государства подчеркнул, что предпринятые шаги будут способствовать освоению молодыми людьми выбранных профессий и качественному развитию их практических навыков.
"Есть такая народная мудрость: "Егемен елдің еңсесі – биік" ("У суверенного государства – высокий дух"). Благодаря Независимости мы добились больших успехов в различных сферах. Поэтому мы обязаны беречь мир в стране и самоотверженно трудиться ради укрепления нашей государственности".Касым-Жомарт Токаев
Также президент отметил, что сегодня он напомнил о некоторых наших достижениях.
"Однако в условиях современных вызовов и обостряющейся конкуренции недопустимо довольствоваться прошлыми успехами. Нам предстоит еще многое сделать. Мы признаем имеющиеся недостатки и упущения. Правительство, депутаты и государственные служащие должны приложить все усилия для их устранения. Подробно приоритетные задачи и планы развития государства я представлю на следующей неделе в Послании народу Казахстана".Касым-Жомарт Токаев
Ранее глава государства назвал День Республики судьбоносной датой для Казахстана.
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