Жителей двух поселков в Акмолинской области напугали новыми тарифами на тепло

Жителей двух курортных поселков в Акмолинской области – Бурабай и Окжетпес – шокировала новость о возможном повышении тарифов на тепло аж в четыре раза. На общественные слушания люди пришли с уже собранными подписями против такого нововведения.

Они просто-напросто его не потянут, категорично заявили сельчане. В теплоснабжающей компании к народу прислушались и в новой заявке предлагаемый размер тарифа уже снизили. Поддержит ли его Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, узнаем позднее. Но на сегодня компромисс с населением пока найден, передает корреспондент Zakon.kz.



519 тенге вместо 109?

Новость о возможном повышении тарифов на услуги отопления в поселках Бурабай и Окжетпес Бурабайского района вызвала возмущение у населения. Их реакцию можно понять, ведь прежде жители платили по 109 тенге за квадрат.

Фото: Zakon.kz/Асель Турар

"Предприятие "Жана Турмыс" хочет ввести тариф по Бурабаю в 420 тенге с учетом НДС, а по Окжетпесу и того выше – 519. Ну, это вообще нереальные цены. В Окжетпесе, например, основная часть населения – пенсионеры, у них пенсия – от 80 до 110 тыс. тенге. С чего они будут рассчитываться? А ведь это самая дисциплинированная категория плательщиков за коммунальные услуги. С такими "драконовскими" тарифами они получат огромный рост дебиторской задолженности", – спрогнозировал накануне первых общественных слушаний местный житель, который попросил не называть его фамилии.

"У меня квартира в 50 квадратов. Так я должна буду платить 25 тыс. только за одно отопление! А еще вода, канализация – тоже, кстати, недешевые. Откуда такие фантазии? Повышения тарифов не избежать, мы понимаем, но не в разы же!" – удивляется жительница поселка Бурабай. "Есть семьи, где супруги получают по 100 тыс. тенге. А еще продовольствие, лекарства, другие комуслуги, одевать-учить детей, самим во что-то одеваться. И все это постоянно дорожает – в то время, как зарплаты годами, а порой и десятилетиями стоят на месте. Людям что, теперь от отопления отказаться?" – задаются вопросами сельчане.

Посчитали расходы – вывели тариф

Таким образом, на новость о возможном повышении цены на тепло жители отреагировали очень остро. И на первые общественные слушания пришли основательно подготовленными, собрав подписи против. Стоит отметить, присутствовавшие на сходе депутаты областного и районного маслихатов их поддержали. И коммунальщикам пришлось пойти населению навстречу – в пятницу, 6 сентября 2024 года, состоялись вторые слушания, где стороны вроде как пришли к компромиссу. Компания "Жана Турмыс" подает заявку, где для поселков уже предлагается меньший размер тарифа.

"Решено объединить поселки Бурабай и Окжетпес в единый тариф, предполагаем, что это будет 300 тенге "с копейками", – сообщил в интервью корреспонденту директор компании Асхат Ильдебаев. – Будем подавать новую заявку. Подчеркну, что это предполагаемый, а никак не фактический, утвержденный тариф. То есть мы не говорим населению: мол, все, теперь будете платить столько. Это предлагаемый размер, который мы подсчитали, исходя из фактических расходов нашего предприятия – на текущие ремонты, устранение аварий, расход ГСМ, зарплату персонала, оплату за электроэнергию и воду, эмиссии в окружающую среду. Эти расчеты мы берем из методических правил. Мы обязаны, мы не имеем права не подать в ДКРЕМ заявку на тариф".

Соотносят ли коммунальщики предлагаемые тарифы с действительностью? Например, учитывают ли платежеспособность населения, сможет ли оно оплачивать их? Ведь иначе будет копиться дебиторская задолженность. Большие долги населения – ахиллесова пята современной коммунальной сферы.

"У нас и по старым тарифам большая абонентская задолженность – что по Боровому, что по городу Щучинску. Одна из причин – люди из других регионов покупают здесь недвижимость, живут летом, а потом уезжают. За отопление не платят вообще – так копятся огромные суммы. Ну а, в целом, мы и не должны учитывать, может население оплачивать услугу или нет, предприятие считает свои фактические расходы. Другими словами, это неправильно – подавать заведомо убыточный тариф", – пояснил Асхат Ильдебаев.

Он дал понять, что следствием такой постановки вопроса может стать тупик, коллапс в коммунальной сфере. Другое дело, что проводятся общественные слушания, где население высказывает свое мнение, а коммунальное предприятие подает заявку в антимонопольный комитет. А там уже, проведя анализ его затрат, решают, какой тариф для населения/юридических лиц/бюджетных организаций будет наиболее приемлемым.

"Мы подаем заявку в департамент, будут еще повторные слушания с населением двух поселков. Рассматривать ее будут месяц-два. Если новый тариф утвердят через месяц, то он вступит в силу в начале отопительного сезона, если через два – с января 2025 года. А до тех пор население будет оплачивать услуги отопления по старому тарифу", – пояснил директор ТОО "Жана Турмыс".

"Проси больше – дадут меньше?"

Депутат Бурабайского районного маслихата Олеся Баимова присутствовала на обоих слушаниях.

Фото: Zakon.kz/Асель Турар

"Первоначальную реакцию населения можно понять: цифры, когда их озвучили, слух порядком резанули. В селах большинство жителей "серебряного" возраста. Откуда им понимать все нюансы, в особенности, что изначально запрашивается самый высокий вариант тарифа, с учетом того, что его непременно уменьшат. Что заявленная цена не будет окончательной. Это обычная практика. Сегодня им все объяснили, и люди успокоились. Все слышали Послание президента: не завышать тарифы на комуслуги. Впереди еще третьи слушания – после рассмотрения ДКРЕМа", – прокомментировала народная избранница.

Фото: Zakon.kz/Асель Турар

Новый заявленный размер тарифа жители поселков восприняли спокойно. Они надеются, что антимонопольщики его все же уменьшат – и тогда жизненно важная коммунальная услуга на севере страны останется им по карману.