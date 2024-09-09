Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жителей двух поселков в Акмолинской области напугали новыми тарифами на тепло

Общественные слушания, коммунальные тарифы, Акмолинская область, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 11:47 Фото: Zakon.kz/Асель Турар
Жителей двух курортных поселков в Акмолинской области – Бурабай и Окжетпес – шокировала новость о возможном повышении тарифов на тепло аж в четыре раза. На общественные слушания люди пришли с уже собранными подписями против такого нововведения.

Они просто-напросто его не потянут, категорично заявили сельчане. В теплоснабжающей компании к народу прислушались и в новой заявке предлагаемый размер тарифа уже снизили. Поддержит ли его Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, узнаем позднее. Но на сегодня компромисс с населением пока найден, передает корреспондент Zakon.kz.

519 тенге вместо 109?

Новость о возможном повышении тарифов на услуги отопления в поселках Бурабай и Окжетпес Бурабайского района вызвала возмущение у населения. Их реакцию можно понять, ведь прежде жители платили по 109 тенге за квадрат.

Общественные слушания, коммунальные тарифы, Акмолинская область, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 11:47

Фото: Zakon.kz/Асель Турар

"Предприятие "Жана Турмыс" хочет ввести тариф по Бурабаю в 420 тенге с учетом НДС, а по Окжетпесу и того выше – 519. Ну, это вообще нереальные цены. В Окжетпесе, например, основная часть населения – пенсионеры, у них пенсия – от 80 до 110 тыс. тенге. С чего они будут рассчитываться? А ведь это самая дисциплинированная категория плательщиков за коммунальные услуги. С такими "драконовскими" тарифами они получат огромный рост дебиторской задолженности", – спрогнозировал накануне первых общественных слушаний местный житель, который попросил не называть его фамилии.

"У меня квартира в 50 квадратов. Так я должна буду платить 25 тыс. только за одно отопление! А еще вода, канализация – тоже, кстати, недешевые. Откуда такие фантазии? Повышения тарифов не избежать, мы понимаем, но не в разы же!" – удивляется жительница поселка Бурабай.

"Есть семьи, где супруги получают по 100 тыс. тенге. А еще продовольствие, лекарства, другие комуслуги, одевать-учить детей, самим во что-то одеваться. И все это постоянно дорожает – в то время, как зарплаты годами, а порой и десятилетиями стоят на месте. Людям что, теперь от отопления отказаться?" – задаются вопросами сельчане.

Посчитали расходы – вывели тариф

Таким образом, на новость о возможном повышении цены на тепло жители отреагировали очень остро. И на первые общественные слушания пришли основательно подготовленными, собрав подписи против. Стоит отметить, присутствовавшие на сходе депутаты областного и районного маслихатов их поддержали. И коммунальщикам пришлось пойти населению навстречу – в пятницу, 6 сентября 2024 года, состоялись вторые слушания, где стороны вроде как пришли к компромиссу. Компания "Жана Турмыс" подает заявку, где для поселков уже предлагается меньший размер тарифа.

"Решено объединить поселки Бурабай и Окжетпес в единый тариф, предполагаем, что это будет 300 тенге "с копейками", – сообщил в интервью корреспонденту директор компании Асхат Ильдебаев. – Будем подавать новую заявку. Подчеркну, что это предполагаемый, а никак не фактический, утвержденный тариф. То есть мы не говорим населению: мол, все, теперь будете платить столько. Это предлагаемый размер, который мы подсчитали, исходя из фактических расходов нашего предприятия – на текущие ремонты, устранение аварий, расход ГСМ, зарплату персонала, оплату за электроэнергию и воду, эмиссии в окружающую среду. Эти расчеты мы берем из методических правил. Мы обязаны, мы не имеем права не подать в ДКРЕМ заявку на тариф".

Соотносят ли коммунальщики предлагаемые тарифы с действительностью? Например, учитывают ли платежеспособность населения, сможет ли оно оплачивать их? Ведь иначе будет копиться дебиторская задолженность. Большие долги населения – ахиллесова пята современной коммунальной сферы.

"У нас и по старым тарифам большая абонентская задолженность – что по Боровому, что по городу Щучинску. Одна из причин – люди из других регионов покупают здесь недвижимость, живут летом, а потом уезжают. За отопление не платят вообще – так копятся огромные суммы. Ну а, в целом, мы и не должны учитывать, может население оплачивать услугу или нет, предприятие считает свои фактические расходы. Другими словами, это неправильно – подавать заведомо убыточный тариф", – пояснил Асхат Ильдебаев.

Он дал понять, что следствием такой постановки вопроса может стать тупик, коллапс в коммунальной сфере. Другое дело, что проводятся общественные слушания, где население высказывает свое мнение, а коммунальное предприятие подает заявку в антимонопольный комитет. А там уже, проведя анализ его затрат, решают, какой тариф для населения/юридических лиц/бюджетных организаций будет наиболее приемлемым.

"Мы подаем заявку в департамент, будут еще повторные слушания с населением двух поселков. Рассматривать ее будут месяц-два. Если новый тариф утвердят через месяц, то он вступит в силу в начале отопительного сезона, если через два – с января 2025 года. А до тех пор население будет оплачивать услуги отопления по старому тарифу", – пояснил директор ТОО "Жана Турмыс".

"Проси больше – дадут меньше?"

Депутат Бурабайского районного маслихата Олеся Баимова присутствовала на обоих слушаниях.

Общественные слушания, коммунальные тарифы, Акмолинская область, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 11:47

Фото: Zakon.kz/Асель Турар

"Первоначальную реакцию населения можно понять: цифры, когда их озвучили, слух порядком резанули. В селах большинство жителей "серебряного" возраста. Откуда им понимать все нюансы, в особенности, что изначально запрашивается самый высокий вариант тарифа, с учетом того, что его непременно уменьшат. Что заявленная цена не будет окончательной. Это обычная практика. Сегодня им все объяснили, и люди успокоились. Все слышали Послание президента: не завышать тарифы на комуслуги. Впереди еще третьи слушания – после рассмотрения ДКРЕМа", – прокомментировала народная избранница.
Общественные слушания, коммунальные тарифы, Акмолинская область, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 11:47

Фото: Zakon.kz/Асель Турар

Новый заявленный размер тарифа жители поселков восприняли спокойно. Они надеются, что антимонопольщики его все же уменьшат – и тогда жизненно важная коммунальная услуга на севере страны останется им по карману.

Читайте также

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
Мужчина умер в скорой в Косшы – жители города требуют увеличить количество машин
Гидрогеология, паводок 2024, спасатели, МЧС РК, водохранилища, грунтовые воды
Большая вода может вернуться: как Костанайская область готовится к паводку
Дети, ребенок, детский сад, дошкольный возрас, творческие кружки, дополнительное образование
В Атырау частные детские сады получали миллионный госзаказ за чужих детей
Асель Турар
Акмолинская область 2024 год Тарифы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
артистка
Анна Семенович опубликовала новое фото с женатым возлюбленным
тенге в руке
Сколько нужно иметь денег на депозите и как безбедно жить на проценты
Всемирные игры кочевников, открытие, церемония
Токаев выступил на открытии V Всемирных игр кочевников
телеведущий
Харламов, Галустян и Воля поблагодарили Маслякова за все сделанное для КВН
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: