Экономика, энергетика, коммуникации: зачем Олаф Шольц едет в Казахстан

По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 16-17 сентября 2024 года Казахстан с официальным визитом посетит федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. В Астане пройдут переговоры на высшем уровне и состоится вторая встреча в формате "Центральная Азия + Германия", сообщает Zakon.kz.

Первый саммит в формате "Центральная Азия + Германия" прошел летом 2023 года в Берлине. По его итогам было заключено соглашение о стратегическом региональном партнерстве между РК и ФРГ – были рассмотрены перспективы реализации совместных проектов в нефтегазохимии, металлургии, транспорте, логистике и других отраслях. Предстоящий визит в Астану Олафа Шольца также будет посвящен реализации совместных проектов.

В прошлом году президент РК первоочередной задачей, стоящей перед двумя странами, назвал расширение торгово-экономического сотрудничества.

"Общерегиональная торговля с Германией показывает положительную динамику, составив по итогам прошлого года 11 млрд долларов. На Казахстан приходится более 80% от этого товарооборота, и мы готовы нарастить экспорт в ФРГ дополнительно по 100 несырьевым позициям на общую сумму 850 млн долларов. Речь идет о продукции нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности". Касым-Жомарт Токаев

Также в 2023 году Касым-Жомарт Токаев и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписали 23 коммерческих соглашения по совместным проектам на общую сумму более 1,7 млрд долларов.

Договоры касаются следующих сфер сотрудничества:

переработка редкоземельных металлов;

производство машиностроительных станков и сельскохозяйственной техники;

производство текстильной промышленности;

рыбное хозяйство;

зеленая энергетика.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, росту взаимного товарооборота может способствовать заключение долгосрочных контрактов на импорт продукции из стран региона, а также предоставление государствам Центральной Азии специальных торговых преференций, аналогичных Генеральной системе преференций Европейского союза (GSP+).

Другим приоритетным направлением для сотрудничества РК и ФРГ может стать сельское хозяйство. Тем более, что Германия уже более 30 лет неизменно находится в числе основных инвесторов в экономику нашей страны. В Казахстане успешно работают около 900 германских компаний. Валовый приток прямых инвестиций из ФРГ в РК с 2005 по 2023 год превысил 5,4 млрд долларов, реализовано 28 проектов.

Из недавних проектов можно отметить действующий два года договор на поставку казахстанской нефти (из ресурсов "Карачаганак Петролеум Оперейтинг") в Германию (НПЗ города Шведт) до конца 2024 года. Объем транспортировки – 100 тыс. тонн ежемесячно. Нефть идет в Германию по ветке "Атырау – Самара" и далее по трубопроводу "Дружба".

Кстати, многие казахстанские политологи отмечают, насколько Германия заинтересована в Казахстане. И дело не только в том, что в РК сегодня проживает 226 тыс. этнических немцев, а в том, что сотрудничество между РК и ФРГ крайне взаимовыгодно.

"Казахстану необходимы немецкие технологии и немецкое образование. А Германии сейчас жизненно необходимо войти на рынок Казахстана. Оба государства получают то, что нужно". Политолог Данияр Ашимбаев

Еще одно важнейшее направление – это взаимодействие в транспортно-транзитной сфере.

Как отмечал Касым-Жомарт Токаев, особое значение приобретает развитие Транскаспийского маршрута и его сопряжение со стратегией Global Gateway. В среднесрочной перспективе объем грузопотока по данному коридору может быть увеличен в пять раз.

Добавим, что Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, Срединный коридор) должен соединить Европу и Центральную Азию и стать альтернативой морским перевозкам через Баб-эль-Мандебский пролив.

И хотя этот маршрут намного сложнее и дороже морского пути, Германия вместе с некоторыми странами ЕС готова инвестировать в развитие ТМТМ более 10 млрд евро, подчеркивает экономист Виктория Панфилова.

"Для Казахстана этот торговый путь очень важен, потому что он не только позволит нарастить торговые отношения с Европой, но и включить в себя все страны Центральной Азии, что укладывается в политику Казахстана по развитию интеграции в регионе". Виктория Панфилова

Сегодня многие эксперты предлагают подумать о создании международного логистического консорциума в рамках ТМТМ, тем более что немецкие фирмы располагают соответствующим опытом. Наряду с Казахстаном они предлагают включить в новую структуру также страны Южного Кавказа и Турцию, утверждает экономист.

Ранее мы рассказали о важнейших совместных документах 2023 года, укрепляющих экономический симбиоз Германии и Казахстана.