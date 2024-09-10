Все языки родные: 11 национально-культурных центров Приаралья объединились в ассамблее

В Кызылординской области, по данным Бюро нацстатистики РК, живет около 800 тыс. человек. Из них 96,2% – казахи. Остальные – представители 35 национальностей. Они образовали свои национально-культурные центры, объединившись под эгидой областной АНК, передает корреспондент Zakon.kz.

Недавно в республике прошел День языков народа Казахстана. Конкурсы на лучшее знание казахского языка, мушайра молодых акынов, молодежные дебаты, интеллектуальные конкурсы, другие познавательные мероприятия были организованы в течение недели и в Кызылординскрой области. Свою лепту в это мероприятие внесли и этнокультурные объединения региона. Активное участие члены центров принимали в конкурсах на знание казахского языка.

Фото: пресс-служба областного филиала АНК

"Родной язык для каждого народа – это его многовековая история и культура. И очень важно сохранить его и развивать. В Кызылординской области практически все население знает казахский язык, говорит на нем и думает. В то же время представители других национальностей, живущие поколениями на кызылординской земле, стараются сохранить и свои родные языки. Казахстан стал родным домом для сотни тысяч переселенцев в разное время. И у потомков этих переселенцев есть будущее на этой земле, они тоже чтут и сохраняют свои обычаи, традиции, языки, создают свои национальные центры", – рассказала руководитель областного управления общественного развития Руслана Каюпова корреспонденту Zakon.kz.

Национально-культурные объединения активисты Кызылорды образовали в разное время. Есть те, которым уже более 20 лет. Представители их участвуют в различных мероприятиях, которые проходят в областном центре. Проводят и свои национальные праздники. Один из первых центров Приаралья — немецкий, образовался в 1998 году. Называется он WIEDERGEBURT, что означает возрождение. Руководит им с 2022 года Ирина Шек. Она одна из активистов города и Ассамблеи народа Казахстана. Не один раз женщина участвовала в сессиях ассамблеи в Астане.

Фото: пресс-служба областного филиала АНК

"Немцы появились в Казахстане в разные годы прошлого века. Для моих предков, которых выслали в 1930-е годы из Поволжья в бескрайние степи Казахстана, эта земля стала и домом, и родиной, и судьбой. А для меня и моей семьи Кызылорда – это не просто город, а целая жизнь. Это родина моих детей и внуков, мы живем здесь более 50 лет. Благодаря ассамблее мы открыли свой культурный центр и стараемся не забывать о своих корнях. Отмечаем немецкие праздники, соблюдаем некоторые традиции. Немцев немного в нашей области, но у нас есть желание не раствориться, а сохранить свою самобытность", – говорит Ирина Шек.

Все центры ассамблеи расположены в Доме дружбы в Кызылорде. У каждого из них свой кабинет. Есть он и у немецкого центра. В кабинете оформлен уголок в немецком стиле, убранство здесь, как в немецком доме.

Активисты центра проводят немецкую пасху Ostern, праздник урожая, или, как его еще называют, День благодарения. На эти мероприятия они приглашают представителей всех других культурных центров Приаралья.

"На Пасху мы готовим пасхальных шоколадных зайцев, которые называются Osterhase, красим яйца, приглашаем всех желающих и рассказываем, какие традиции есть у немцев, какие особенности есть у немецкой Пасхи, как украшать дом для этого праздника, что готовят на праздничный стол немецкие хозяйки", – говорит Ирина Шек.

Праздник урожая для немцев имеет большое значение. Проводится он, когда наступает осень, и все крестьяне заняты сбором урожая. Отмечают его немцы с незапамятных времен, и с верой в высшие силы каждый год ждут новый урожай. Традиция эта сохранилась до сегодняшнего дня.

Как рассказывает Ирина Шек, благодаря Ассамблее народа Казахстана в области созданы и работают разные центры. Это корейский, турецкий, славянский, татарский и другие. Все они активно участвуют в городских мероприятиях, проводят концерты, смотры. В каждом объединении есть свои ветераны и молодежь.

Ассамблея постоянно проводит мероприятия для укрепления межэтнического согласия в Приаралье. Есть свой Совет отцов, Совет аксакалов, молодежное крыло "Ассамблея жастары". Каждый центр изучает и свой родной язык, и казахский. Здесь организованы курсы казахского языка для желающих. Неслучайно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обращает внимание на то, чтобы ассамблея вела свою работу, придавая особое значение изучению государственного языка.

В 2025 году в Казахстане будет отмечаться 30-летие этой организации. К юбилею АНК планирует подойти с серьезными проектами, направленными на укрепление нашего государства.