Под крылом Ассамблеи народа Казахстана: узбекскому центру Приаралья исполнилось 30 лет

В 2024 году отметило свое 30-й день рождения узбекское этнокультурное объединение Кызылординской области. С первого дня образования, находясь под крылом областной АНК, центр вносит большой вклад в культурную и экономическую жизнь Приаралья, передает корреспондент Zakon.kz.

Одно из самых масштабных мероприятий этого центра — Дни узбекской культуры. Проводится праздник при поддержке областной Ассамблеи народа Казахстана. В эти дни в Кызылорду приезжают артисты и музыканты узбекского театра и узбекских ансамблей из Туркестанской области. Также активисты центра готовят национальные блюда, организовывают выставки ремесленников и ювелиров, национальной одежды и украшений. Члены центра и сами проводят зажигательные концерты, на которых исполняют народные песни, современную эстраду на казахском и узбекском языках.

"Узбеки Приаралья испокон веков живут на этой земле. Благодаря торговле, которая веками велась на этой земле по Великому Шелковому пути, они обжились здесь много веков назад. Большой вклад внесли наши предки в торговлю, земледелие нашей области. Мы их потомки, живем и любим нашу землю, и делаем все возможное для ее процветания. Современная узбекская диаспора Кызылординской области — это предприниматели, педагоги, медики, представители разных профессий. Все мы работаем на благо нашего общего дома — родной Кызылорды, принимаем активное участие во всех мероприятиях городского и областного масштабов", — говорит председатель узбекского центра Кахар Дадашев.

Как рассказывает председатель центра, объединение вносит большой вклад в мир и согласие Приаралья. Важно уметь сохранить то культурное наследие, которое досталось от предков, укреплять духовные связи между казахами и узбеками. И в это большой вклад вносит Ассамблея народа Казахстана.

"Еще 30 лет назад мы объединились под крылом Ассамблеи, и с того времени сохраняем и продвигаем в Приаралье наследние нашего народа, храним язык, обычаи. У нас братские отношения со всеми кызылординцами. Будь то казах, кореец или русский. В Кызылорде особая атмосфера — почти все жители говорят и думают на казахском языке. В том числе и узбеки. Казахский и узбекский народы испокон веков считаются близкими братьями. Об этом говорится и в поэзии, и в научных исследованиях, и в исторических записях прошлых столетий. Обычаи и традиции во многом схожи, есть немало смешанных браков, что еще больше укрепляет наши духовные связи с казахским народом", — говорит Кахар Дадашев.

Одна из старейшин узбекской диаспоры – 83-летняя Халима Заргарова — первый в городе кооператор. Вот что она рассказывает корреспонденту Zakon.kz.

"Всю жизнь я работала в торговле, а когда грянула перестройка, разрешили открывать кооперативы, и я открыла цех по выпечке тандырных лепешек. Потом стала продавать узбекский плов на рынке, многие заказывали его на какое – либо торжество, приходили, покупали поесть. Сейчас у моей семьи уже центр плова, и такой же вкусный плов до сих пор. Я уже не работаю, но люди приходят, спрашивают, как я . Это уважение от простых людей, моих земляков, дорогого стоит. Сама я родилась в Кызылорде, в пригородном ауле Абая. Мой отец приехал в те годы на заработки из Ташкента и встретил мою маму. Родились мы, дети, а нас четверо было, и так и осели здесь. Сейчас в Кызылорде уже родились мои правнуки", — говорит Халима апа.

Как рассказывает Халима апа, узбеки Кызылординской области внесли многое для развития общепита. Еще в советское время они трудились в трестах столовых и ресторанов, делали шашлыки, выпечку. Кстати, первая шашлычная также появилась у узбека – кызылординца. Есть немало династий поваров, ювелиров, швей и пекарей.

Также в этнокультурном центре есть молодежное крыло. На днях члены узбекского центра побывали в Байконуре. Там прошел очередной фестиваль "Дружба народов". Кызылорду на нем представляли представители КГУ "Қоғамдық келісім" областного управления общественного развития и все активисты национально – культурных центров Кызылорды.

Как работает Ассамблея народа Казахстана по ЗКО, мы рассказывали здесь.

Также Zakon.kz писал, какую помощь оказывали представители Ассамблеи народа Казахстана регионам, пострадавшим от паводков 2024 года. Благодаря ее усилиям многие оставшиеся без крова семьи вновь обрели крышу над головой.