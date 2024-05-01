"Мы объединили традиции и языки" – жительница Кызылординской области Сартиназ Байрахтарова

В доме турчанки Сартиназ Байрахтаровой из аула III Интернационал Кармакшинского района Кызылординской области звучит не только турецкая речь, но и казахская, и русская. И это неудивительно, ведь в ее семье обрели счастье представители нескольких национальностей, передает Zakon.kz.

Хозяйка дома – уважаемая в ауле женщина. Она родилась и всю жизнь прожила в этом ауле. Ей 70 лет, она до сих пор красивая и статная, с точеными чертами лица и мраморной кожей. И она всегда была смелая. Несмотря на то, что у турков не принято выдавать замуж своих девушек за представителей других национальностей, в свое время она вышла замуж за татарина. До этого совершила еще более "геройский" поступок – получила диплом медицинской сестры.

"Мы – турки-месхетинцы, или, как мы называем себя, ахыска. Наш народ в основном переселяли в Среднюю Азию из Грузии. Мои родители попали в этот аул в 1947 году. Турки-месхетинцы до сих пор чтут свои традиции. В то время наши родители не разрешали девочкам учиться, чтобы получить профессию. Но мой отец сам был образованным человеком, поэтому и мне позволил учиться. Глядя на него, со временем и другие наши турки стали позволять своим дочкам получать образование. А сейчас из нашего аула турчанки стали и педагогами, и медиками, и профессорами университетов, и учатся в лучших вузах республики", — говорит Сартиназ Байрахтарова.

После окончания учебы в медучилище в Кызылорде она вернулась в родной аул и стала работать медсестрой. Многие семьи хотели бы видеть ее своей невесткой, но ей приглянулся парень-татарин. Молодые люди полюбили друг друга. И снова ожидали осуждения сородичей. Но и это они вынесли.

"Это очень непросто связать свою жизнь с человеком другой национальности. Ведь нужно учить язык, обычаи, нравы мужа или жены. Я часто слышала и сейчас, и в прошлом, что в интернациональном браке много сложностей. Я так считаю – вышла замуж, принимай и изучай культуру и традиции мужа. Бери лучшее от двух культур. Мы с супругом прожили много лет, но не делили – это твои обычаи, это мои, это самое главное. Понимание, любовь, возможно, для кого-то просто слова, но для нас они имели смысл", — продолжает женщина.

Муж ее попал в аварию и умер, и ей пришлось одной воспитывать троих маленьких детей. Она много работала и воспитала детей достойными людьми. Сыновья стали успешными предпринимателями, а дочь Зульфия – главный врач во врачебной амбулатории в ауле. Все они живут в этом ауле.

Старший сын Али женился на казашке, она учитель в местной школе, уважаемый человек. Сноха выросла на глазах всего аула, и ее семья тоже у всех сельчан была на виду, поэтому поженились они без всяких препятствий. Были согласны все стороны – и жениха, и невесты. Младший сын женился на турчанке. У всех есть дети, собственные дома.

В этом же ауле живет дочь Сартиназ апы, Зульфия. Она – главный врач врачебной амбулатории в этом ауле, выпускница Актюбинской медицинской академии. Имя ее вписано в "Золотую книгу Казахстана". Замуж она вышла за местного парня-турка, в семье двое детей.

"Я рада, что у меня получилась интернациональная семья. Мы сплоченные, дружные, дети и внучата и красивые, и умные у меня, и все от от разных кровей. Многие говорят, браки между представителями разных национальностей некрепкие, с возрастом жену тянет к своей родне, а мужа – к своей. Может, у кого-то и так, но не в моей семье. Мы объединили и традиции, и языки, которые нам стали родными. Я уже не говорю о национальной кухне, у нас что ни день, то турецкие, то казахские, то татарские блюда", — продолжает Сартиназ Байрахтарова.

Как считает женщина, если в интернациональных семьях родители действительно любят друг друга, дети растут счастливыми. Они берут все лучшее от этносов матери и отца. И родными для них становятся языки своих предков, а разноликая, разноголосая родня только в радость. Давно известно, что любовь не выбирает национальность, поэтому нужно всегда жить в мире и согласии. Тогда и дом будет светлым, и жизнь в радость, и несколько языков станут им родными, как в дружной семье Сартиназ Байрахтаровой.