Детская безопасность: Как открытие центров психологической поддержки влияет на семью и школу в регионах

Как изменить подходы к работе психологической службы в школах, как помочь родителям, детям и педагогам выстроить доверительные отношения? Как вести себя в чрезвычайных и критических ситуациях в семье и в школе?

На эти и другие вопросы корреспондент Zakon.kz попросил ответить и. о. директора Регионального методического центра психологической поддержки Абайской области, педагога, психолога, исследователя Индиру Тагиеву.

– Какая необходимость возникла в создании в регионах республики подобных методических центров психологической поддержки?

– В своем выступлении на Национальном курултае в 2023 году глава государства Касым-Жомарт Токаев поднял одну из самых актуальных проблем современного казахстанского общества. Он открыто и откровенно говорил о фактах буллинга среди несовершеннолетних и в отношении их же самих, в том числе и о многочисленных фактах бытового насилия в семье.

То, что в социальные сети подростки выкладывают видео, где они издеваются над своими сверстниками, над животными, неуважительно относятся к старшим по возрасту людям – все это глубоко трогает наше общество.

Именно по поручению президента во всех областных центрах и городах республиканского значения в течение нескольких месяцев были созданы центры психологической поддержки, на базе которых реализуется, в том числе, и комплексный план по защите детей от насилия, профилактике суицида и обеспечению их прав и благополучия.

К январю 2024 года в Казахстане было создано уже семь таких региональных центров психологической поддержки. В Абайской области мы создали 11-й центр по республике. Это было в мае 2024 года.

И сразу же возник вопрос, кто же будет курировать деятельность психологических служб организаций образования в регионе? До недавнего времени она подчинялась самым разным структурам в системе образования. Долгое время не было специализированного координирующего органа, который бы регламентировал работу психологических служб в регионе и проводил мониторинг ее эффективности.

Все это негативно сказывалось на результатах работы школьных педагогов-психологов. Их рекомендации практически никогда не принимались во внимание в ходе построения учебно-воспитательного процесса. При этом очень важно учитывать, что учебно-воспитательный процесс в принципе должен строиться на возрастных особенностях школьников, их индивидуальных особенностях. Даже ситуацию успеха на уроке можно создать только в том случае, если мы будем знать индивидуальные особенности каждого ученика.

Фото Екатерина Гуляева/Zakon.kz

Сегодня, с момента открытия регионального методического центра психологической поддержки, все функции курирования психологической службы области легли на его плечи. Наша основная задача: обеспечить психологическую безопасность.

– Что это такое? Разъясните поподробнее, пожалуйста.

– Например, в процессе урока учитель может специально создавать ситуации успеха для учащихся, исходя из их индивидуальных особенностей. Потому что дети тоже по типу своего восприятия разные. Есть дети, которые слушают и понимают, есть такие, кому надо не только услышать, но и увидеть материал, чтобы его воспринять, понять и запомнить. А есть и совсем другие ребята, которым надо не только услышать или увидеть, но и еще и пощупать предметы в руках – это кинестетики. А вот интроверты достаточно медлительны, и до них информация доходит только спустя какое-то время. Поэтому такие моменты на уроках тоже нужно учитывать.

И помочь организовать учителям подобные ситуации успеха на уроках как раз и может психологическая служба. Да и, в целом, помочь организовать педагогам учебный и воспитательный процесс так, чтобы они работали максимально эффективно.

То же самое можно организовать и в помощь родителям, когда они не знают, как создать условия для ребенка дома, чтобы он вовремя выполнял домашнее задание, укладывался в определенные сроки сдачи заданий, научился справляться со своими эмоциями.

На сегодняшний день Региональный методической центр психологической поддержки Абайской области разработал рекомендации по психологической безопасности для руководителей школ и дошкольных учреждений.

Следуя им, например, руководители смогут создать благоприятную психологическую атмосферу в образовательной среде. Используя разнообразные инструменты, можно мотивировать педагогов на реализацию новых задач и проектов или предупредить их эмоциональное выгорание, стрессовые ситуации.

Ведь учителя, в большинстве своем, очень эмоциональные люди. Согласитесь, если учитель равнодушен или холоден, ученики его сторонятся и не находят с ним общий язык. И даже если у учителя высокий уровень академических знаний, большого эффекта от его обучения не будет, если он будет относиться к ученикам свысока, без теплоты и открытости.

А если учитель эмоционален, доброжелателен, открыт, дети его обожают, тянутся к нему. Они чувствуют, что их любят, и это сказывается на учебе.

Также разработаны рекомендации, которые подскажут педагогам, как нужно действовать при чрезвычайных ситуациях. Например, организовать коллектив, если в школе произошел случай буллинга, попытки суицида среди подростков или какой-то конфликт.

Такие алгоритмы были, но они носили, скорее, надзирательный характер, когда учителей, учащихся, родителей после выявления конфликтной ситуации заставляли писать бесконечные объяснительные и отчеты.

Но ведь участников конфликта надо обязательно выводить из этой непростой ситуации. Надо не просто разобраться в ситуации и найти виновных, необходимо провести реабилитацию, привести в чувства коллектив, где, например, произошел факт суицида.

– Ну а если речь идет о буллинге? Что в этом случае делать?

– В первую очередь, подтвердить, что это был действительно буллинг. Потому что многие путают с буллингом обычное хамство: просто обозвал, толкнул, и подростки уже говорят о буллинге. Однако говорить о травле в коллективе можно, если издевательства вошли в привычку, делаются систематически.

В подобной ситуации надо учитывать индивидуальные особенности ребенка. Есть дети, открытые миру, готовые к общению. Но немало и таких, кто живет в своем мире, и все, что его окружает, его совершенно не интересует. Именно такие дети, закрытые от других, чаще всего подвергаются буллингу. Еще одна категория жертв всеобщей травли – это дети, которые очень хорошо учатся и занимаются активной общественной жизнью.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

И для реабилитации сложившейся конфликтной ситуации стоит перезагрузить все отношения в коллективе: в первую очередь, включить ребенка, подвергшегося буллингу, в командную работу. Необходимо создать ситуацию, где он мог бы тесно сотрудничать с коллективом, чтобы выполнить конкретно поставленную задачу.

Другой путь – раскрыть таланты ребят. Что далеко не всегда получается сразу. Как это обычно бывает? Пришел новенький в школу, учителя отметили, что он хорошо учится, он открыт, и это моментально улавливают школьники, довольно быстро принимая его в коллектив.

Фото предоставлено пресс-службой управления образования Абайской области

А есть дети, которые не сразу себя проявляют. От того, что они не понимают, они начинают вести себя достаточно агрессивно и дерзко. Это просто реакция на то, что он оказался в новой обстановке среди новых для себя людей и не понимает, что же, собственно, от него хотят.

А окружающие сразу вешают на него ярлык "хулигана", "неблагополучного", "плохого". И, увы, в этом часто виноват учитель, который своим поведением дает учащимся установку воспринимать этого ребенка, подростка, как "плохого". И если его не любит учитель, значит, и с одноклассниками отношения не сложатся, особенно если речь идет о начальной школе, где авторитет педагога очень высокий.

Если речь идет о среднем звене, основной школе, здесь надо обращать внимание на другие проблемы. В первую очередь, на то, что у подростков тот самый знаменитый "переходный" возраст.

От него многие отмахиваются, дескать, все мы через это состояние прошли. Но многие взрослые забывают мысли и чувства, которые с таким трудом переживали когда-то сами в период своего взросления. На самом деле гормональные изменения – это настоящий взрыв, происходящий внутри растущего организма. Во-первых, это изменение формы тела, появление прыщей на лице. На это большинство подростков реагирует очень болезненно. Если говорить о девочках, то они в подростковом возрасте становятся неуклюжими и нескладными. Все это сковывает, заставляет закрываться от других. Потому что мнение окружающих, особенно сверстников, в этот момент становится главным.

И в данном случае необходимо составить программу действий, чтобы подростки поняли, что все изменения, происходящие с ними в данный момент, это норма, что так и должно быть. Потому что родители об этом, чаще всего, вообще не говорят со своими детьми. И это факт. Для родителей тема, связанная с полом, репродуктивным здоровьем и другими сторонами интимной жизни, если она касается их дитя, – это табу.

Буквально на днях я проводила собрание для родителей, где речь шла о половом воспитании, и когда каждому родителю говорила, о чем и как нужно говорить с ребенком в подобных случаях, то родители всем своим видом показывали, как им неприятно слушать об этом. Одни отворачивались, другие опускали глаза, третьи даже уши закрывали руками! Но на самом деле именно они, папы и мамы, должны первыми донести информацию о половом воспитании своему ребенку.

– А если промолчать, понадеяться на авось? Дескать, сам со временем разберется? Ведь многие взрослые именно так и делают.

– А если этого не сделать, не поговорить откровенно с подростком, не поддерживать доверительный контакт, то впоследствии могут возникнуть самые разные проблемы. Та же самая педофилия, с фактами которой мы сталкиваемся все чаще и чаще.

Почему дети тянутся к таким людям? Ведь, казалось бы, они должны их бояться. Но нет. Чаще всего это тот взрослый, кто тянется к детям, умеет с ними разговаривать, слышать их вопросы, отвечать на них. Он интересуется жизнью подростка, его увлечениями и мечтами, хвалит его за успехи. И все это может длиться достаточно долго, чтобы вызвать полное доверие, усыпить бдительность. И когда он поймет, что жертва готова, он сделает свои грязные дела, нанеся неокрепшей психике подростка огромный удар, не говоря уже о физическом страдании.

Поэтому так важно подготовить родителей к тому, как нужно выстраивать отношения с подросшими сыном или дочерью. И этим мы также намерены заняться, разрабатывая программы, семинары и тренинги для родителей школьников.

– Какие проблемы волнуют вас, как психолога, по отношению к детям и подросткам?

Фото предоставлено пресс-службой управления образования Абайской области

– Одна из самых важных, на мой взгляд, проблем заключается в том, что современные дети не умеют общаться друг с другом, коммуницировать. Они просто не имеют этих навыков. Корни этой проблемы лежат в семье: родители самоустранились от живого общения с ребенком. Чаще всего, общение ограничивается мессенджерами и социальными сетями. Поговорить друг с другом, глядя в глаза, получается у родителей все реже и реже, что крайне негативно сказывается на развитии ребенка, на его социализации в обществе.

– С какими проблемами к вам обращаются родители?

– В последнее время все чаще приходят мамы, которые когда-то стали жертвами бытового насилия в семье или в данный момент переживают это состояние. Скажу больше, после изменения закона о бытовом насилии некоторые женщины хотят посчитаться с бывшими мужьями и сожителями, пишут на них жалобы, начинают ворошить прошлые обиды, судятся, выясняют отношения.

Уверена, что с такими мамами тоже надо работать психологу. Желание мстить за прошлые обиды не приведет ни к чему хорошему.

Нездоровая обстановка дома негативно сказывается на поведении ребенка. Мамы жалуются, что открытый, "солнечный" ребенок постепенно становится агрессивным, закрытым от окружающих. Были даже факты возникновения заикания у ребенка на нервной почве. И это неудивительно.

Чтобы помочь таким семьям, мы разрабатываем специальные курсы для родителей, подростков и педагогов, где они научится распознавать признаки бытового насилия в семье, способы защиты и выхода из сложной жизненной ситуации.

Очень важно вовремя протянуть руку помощи таким семьям. Расскажу случай из собственной практики. Я многие годы была членом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. И была у нас неблагополучная семья, где мать-одиночка растила троих детей. От безысходности и безденежья она стала срывать зло на детях. И старший 9-летний сын стал убегать из дома. Мы помогли ей найти работу, нашлись спонсоры, которые им купили уголь на зиму. Все это помогло ей встать на ноги, окрепнуть и жить дальше.

– Какую помощь могут оказать психологи педагогам?

– Что касается педагогов, то мы хотим помочь им обрести практические навыки психологической помощи своим ученикам. Да, обучаясь в колледже или вузе, они проходят курс общей педагогики и психологии, знают о возрастных особенностях детей, но не применяют эти знания на практике. Столкнувшись с нестандартной ситуацией, они просто не знают, как себя вести.

И чтобы помочь педагогам, мы разработали рекомендации, где указали, на что необходимо обращать внимание при общении с детьми в конкретных возрастных категориях. Как вести себя с учениками, чтобы был дружеский контакт.

Если в начальной школе учитель – это вторая мама, которая заботится о детях, учит их основам знаний, открывает целый мир, который раньше им был незнаком, то у учителя среднего звена – другие задачи. В этом возрасте для ребят важно взаимодействие друг с другом. И тогда нужно организовать учебно-воспитательный процесс в командном духе: работа в группе, совместные проекты и исследования, общие экскурсии, конкурсы и походы. Все это сплотит подростков, даст им возможность раскрыться с разных сторон.

Учитель в старших классах уже не воспринимается как непререкаемый авторитет. И здесь важно выстроить доверительные, партнерские отношения, основанные на взаимном уважении. Учитель-друг, старший товарищ, с которым можно не только о темах уроков поговорить, но и обсудить какие-то жизненные ситуации – вот ключик к успеху.

Иногда учителю нужно самому раскрыться с другой стороны перед своими учениками. Помню, когда я училась в школе, нашим классным руководителем была учительница химии – очень строгая и требовательная. И однажды она пригласила нас к себе домой, где рассказала о своем хобби. Она, такая строгая и недоступная, была увлечена творчеством Владимира Высоцкого, много знала о нем, о его жизни. Мы были потрясены этим открытием. Ведь Высоцкий – кумир неформалов. Это помогло по-новому выстроить наши отношения.

Думаю, современным педагогам стоит поучиться у учителей старой школы. Они сегодня погрязли в бумагах и отчетах, не оставляя времени на живое общение с детьми. А ведь это важнейший момент в воспитании подрастающего поколения.

– В начале нашего разговора мы говорили о том, что с открытием методического центра психологической поддержки будет решаться вопрос развития психологической службы в области. Как это будет выглядеть на практике? В какой помощи нуждается школьный педагог-психолог?

– На самом деле проблем много. Одна из них – недопонимание значимости педагога-психолога в коллективе со стороны руководства школы. До сих пор есть руководители, которые держат психолога за дополнительного секретаря, которому делать нечего и надо его загрузить несвойственными обязанностями.

На самом деле дел невпроворот. Например, у психолога нет определенной нормы, как это бывает у учителя. Они, отработав определенные часы, могут считать себя свободными. У психолога такое не проходит. Достаточно часто в школу приходят родители в конце рабочего дня. И не просто узнать о своем ребенке, а чтобы выговориться, поделиться накопившимися проблемами. Такой разговор может длиться несколько часов. И прервать поток откровений нельзя, потому что нужно дать возможность человеку излить свою душу, получить облегчение, поделившись хотя бы частью проблем.

Фото Екатерина Гуляева/Zakon.kz

Но при этом не стоит забывать, что школьный психолог – это не врач. Он не имеет право давать советы, ставить диагнозы и, тем более, лечить. И это аксиома, которая касается не только работы с родителями, но и с детьми. Мы не ставим диагнозы детям. Ни в коем случае. Это функции, которые выполняет психиатр, который имеет право ставить диагноз и назначать лечение. Тренер по психологии говорит, как лучше всего поступить в конкретном случае. А педагог-психолог вместе со своими подопечным проходит весь путь. Образно говоря, если подросток или родитель хочет научиться кататься на коньках, то педагог-психолог вместе с ним надевает коньки и выходит на лед. И вы вместе катаетесь. Мы помогаем найти правильные ответы на свои вопросы. Поэтому не стоит бояться обращаться за советом и помощью к школьному психологу.

– С какими вопросами к вам приходят подростки?

– Чаще всего они не могут найти себя, найти свое место в жизни. Причем речь не идет о профессии, о школьном предмете, который им больше нравится и с которым они будут связывать свое будущее. Вопрос ставится в другой плоскости: как себя вести, выстраивать свои отношения, если попал в новое общество? Они не умеют общаться с представителями противоположного пола. Это проблемы, которые волнуют 13-15-летних подростков.

Но были и другие дети. Были обращения 8, 9 и 10-летних ребят, которые не знали, как им помирить поссорившихся родителей, как объяснить маме, почему дочь хочет дружить с другой девочкой, а мама запрещает. То есть здесь больше вопросов в плоскости родители – дети.

Была и такая история, когда 14-летний подросток пришел с вопросом: а может быть, я какой-то не такой? Его тянет к своему же полу. И он понимает, что это как-то неправильно, но он не знает, как себя вести в данной ситуации. И это здорово, что он не закрылся, а пришел и попросил совета. Разобравшись, мы поняли, в чем кроется корень проблемы: парня воспитывает мама, и у него нет в окружении твердой мужской руки. Для мальчика это крайне важно – иметь перед глазами пример мужского поведения.

Были и такие ребята, кто хотел покончить счеты с жизнью. Одиночество, непонимание в семье, невозможность общения привели ребенка к таким мыслям.

Каждый случай суицида или попытки покончить с жизнь – это всегда трагедия. И в этот период крайне важно докопаться до истины, найти причину, которая привела ребенка к подобным мыслям и действиям. У нас же бросаются на амбразуру, собирают объяснительные с учителей, психологов, родителей и всех причастных. А нужно принимать срочные меры по реанимированию этой семьи, класса и всей школы. Они все в шоке, а тут еще и давят своими проверками и вопросами.

Поэтому пришло время менять алгоритмы действий при подобных ситуациях, пересматривать подходы и действия, переосмысливать свое отношение. Даже говорить о профилактике суицида не стоит. Нужно составлять программы по развитию позитивного мышления. То есть поменять само определение, цель, которую мы хотим достигнуть.

– То есть взглянуть на проблему под другим углом?

– Именно так. Приведу пример из собственной практики. Начиная работать педагогом-психологом в сельской школе Жарминского района, я запланировала провести Неделю психологии. И поначалу никто не понял, что вообще в школе происходит. Дети носились по всей школе, выполняя самые неожиданные задания: узнать, у кого в школе самый большой размер обуви, посчитать количество лампочек на этаже, узнать, какой парфюм предпочитает директор школы. И если сначала окружающие крутили пальцем у виска, думая, что мы сходим с ума, то потом поняли, насколько изменилась в школе атмосфера, изменились дети, изменились отношения в коллективе.

Фото предоставлено пресс-службой управления образования Абайской области

На мой взгляд, такого рода акции в школах очень нужны. Они дают разрядку и помогают людям лучше узнать друг друга, раскрыться с неожиданной стороны.

Скажу больше, что во время таких мероприятий психолог может выявить ряд проблем, над которыми стоит поработать.

– Какие уроки вы извлекли, организуя работу центра психологической поддержки?

– В первую очередь я увидела, что в школе, в большинстве своем, педагоги-психологи работают сами по себе. Администрация и классные руководители в школе ограничиваются лишь минимальным участием в организации мероприятия, всю же нагрузку при подготовке и проведению подобных тренингов, связанных с психологией, взваливают на себя психологи.

При этом в психологическую службу входят не только педагоги-психологи, но и заместитель по воспитательной работе, классные руководители и социальный педагог. Я этого тандема не увидела.

И это проблема повсеместная. Настала пора в корне изменить ситуацию: поднять статус педагога-психолога в глазах педагогической общественности.