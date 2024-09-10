Коридор затмений: что ожидать от осени 2024 года

В начале осени жители Земли станут свидетелями интересных астрономических событий – солнечного и лунного затмений. Отрезок времени между ними называется "коридором". Нумеролог рассказала Zakon.kz, что необходимо знать об этом периоде и к каким датам нужно быть внимательнее.

Что такое коридор затмений

Коридором затмений называют период между лунным и солнечным затмениями, идущими друг за другом за небольшой временной отрезок. В какой-то момент Земля в своем движении оказывается между Луной и Солнцем. Тогда она заслоняет солнечный свет и отбрасывает тень на поверхность Луны. Это явление известно как лунное затмение. Лунное затмение всегда совпадает с полнолунием. Чтобы оно произошло, необходимы два условия: полнолуние и положение Луны вблизи одного из узлов ее орбиты.

Когда же Луна находится между Землей и Солнцем, она частично или полностью перекрывает солнечный свет, и тень от Луны попадает на Землю. Такое астрономическое событие называется солнечным затмением.

Лунное затмение может произойти только в полнолуние, а солнечное затмение – в новолуние. Солнечное затмение можно увидеть только на небольшом участке поверхности Земли. Очень редко Земля и Луна выровнены достаточно точно, чтобы вызвать затмение, и поэтому оно не происходит каждое новолуние или полнолуние.

В этом месяце коридор затмений приходится на 18 сентября. Кольцеобразное солнечное затмение придется на 2 октября 2024 года, в 23:45 по времени Астаны.

Особенности осеннего лунного затмения

Как рассказала известный казахстанский нумеролог Айсулу Ахимова, в это время энергетика поля Земли сильно меняется. И это на нас весьма ощутимо станет отражаться.

"Астрономическое событие работает так: оно пытается подсветить те жизненные аспекты, где возможно изменить то, на что раньше мы "закрывали глаза". Осеннее затмение судьбоносно затронет тех людей, у кого день рождения в период с 18 сентября по 2 октября. Именно на их ход жизни повлияют события, происходящие в этом коридоре". Айсулу Ахимова

Как пояснила специалист по влиянию цифр на судьбу человека, это затмение примечательно тем, что способно заложить будущие события, которые будут происходить в ближайшие месяцы и продлятся до середины мая 2025. Также, отметила нумеролог, стоит обратить внимание, в каком психоэмоциональном состоянии вы находитесь последние полгода.

"Так как Рыбы, а именно в этом знаке пройдет лунное затмение, отвечают за эмоции и психику, свои мысли и беспокоящие вас моменты не стоит игнорировать. В этот коридор все наши чувства и состояния обнажатся еще сильнее". Айсулу Ахимова

Также нумеролог посоветовала в этот период заняться здоровьем: пройти диагностику и профилактическое лечение хронических болезней.

Кроме того, в коридор затмений возможны новые ограничения по передвижениям из-за активации новых вирусов.

Время подвести итоги

Нумеролог отметила, что именно сейчас следует подвести итоги последних 2,5-3 лет жизни.

"Затмение масштабное, оно подведет нас к итогам прошлого. Две кармически сильные планеты-учителя – Сатурн и Нептун, побуждают нас к закрытию и решению сложных задач простыми способами. Именно сейчас необходимы смелые действия, которые приведут к новым обстоятельствам в будущем". Айсулу Ахимова

По словам специалиста, многие столкнутся сразу с несколькими важными вопросами, которые потребуют от нас психологической зрелости и более глубокого их анализа.

Вместе с тем это затмение хорошо для развития творческих возможностей. Самое время записаться на хобби, подчеркнула нумеролог.

"В ближайшие недели полезно заниматься благотворительностью, развивать самопознание, милосердие и сострадание. Стремитесь к духовному росту, уделяйте время медитациям и молитвам". Айсулу Ахимова

Берегите психику

Нумеролог советует хотя бы в текущий период стараться избегать навязчивых мыслей и стрессов.

"Психика в этот период особо уязвима, поскольку в это время мы будем в ретродвижении Нептуна, а эта планета связана с нашим бессознательным состоянием. Алкоголь и вещества, изменяющие сознание, в этот коридор очень опасны. Может возникнуть серьезная зависимость", – предостерегла нумеролог.

Кроме того, Айсулу Ахимова предупредила, что на планете могут усилиться катаклизмы: повысится вероятность наводнений и цунами, а также других стихийных бедствий.

В целом в сентябре есть даты, которые важно не упустить:

14 и 26 сентября – хорошо проходить очищение или голодания.

18 сентября – постарайтесь не поддаваться на провокации, не испытывайте к себе чувство жалости. В этот день возможны эмоциональные качели.

21-22 сентября тоже сильная дата – день осеннего равноденствия. Эти числа неоднозначные и полны испытаний. В эти даты полезно проводить водные процедуры, рекомендуется пить много воды.

Что не следует делать в период затмения и в предшествующие ему несколько дней

По мнению нумеролога, нежелательно подписывать договоры и заключать крупные сделки.

"В воздухе может сильно ощущаться напряжение и высока вероятность проявления отрицательных эмоций – избегайте чувства раздражения на близких и любимых. Все спорные моменты лучше смягчать и не вестись на провокации". Айсулу Ахимова

Также, продолжила эксперт, не стоит в этот период начинать судебные и бракоразводные процессы.

Важно выделить время, чтобы очистить свое жилище или рабочее пространство. Следует дома провести генеральную уборку, избавиться от всего старого, сломанного, ненужного. Сейчас также тот момент, когда нужно искоренить вредные привычки – все это пойдет на пользу для дальнейшей жизни.

"Период затмений дается для коррекции нашей судьбы. Именно в этот период приходят главные уроки, и особо сильно работает закон бумеранга. Также в этом високосном году в лунное затмение произойдут серьезные события в глобальном геополитическом масштабе", – заключила Айсулу Ахимова.

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