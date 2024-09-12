"Спасибо за заботу": костанайцы о рейдах пожарных по очистке дымоходов

Пожарные со специальным аппаратом для очистки дымоходов объезжают дома костанайских стариков. Некоторым также устанавливают датчики угарного газа возле печей. Такая профилактика реально спасает жизни людей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Управлении по чрезвычайным ситуациям Костаная в эти дни завершают рейды по очистке дымоходов и установке датчиков угарного газа. Жительница улицы Степная в районе Костанай-2 Наталья Крейтор очень рада визиту пожарных.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"Первый раз на моей памяти мне чистят дымоход. Этот дом мои родители построили 67 лет назад, а сама здесь живу около 30 лет уже. И ни разу не чистила именно дымоход. Даже не задумывалась об этом, а это, оказывается, важно. Спасибо большое за заботу", – поделилась Наталья Крейтор, наблюдая за тем, сколько сажи вылетает из ее трубы.

Соседки наблюдают за происходящим на крыше дома с нескрываемым интересом. Специальный аппарат прикладывают к дымоходу и буквально выдувают из него весь шлак. Одна из бабушек тут же убежала – белье снять, пока до ее дома очередь еще не дошла.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Старшая по району Костанай-2 Бибигуль Ибраева рассказала, что в последние годы люди сами просят помочь с очисткой дымохода, установить в их домах датчики угарного газа. Обезопасить себя и свои семьи стараются многие. На улице Степной такой датчик поставили в семье, нуждающейся в поддержке.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"Мы печь к новому отопительному сезону еще не подготовили. Ремонт заказали: надо щели замазать, притопочную плиту положить. Сколько угля за зиму тратим, не скажу. Я его не тоннами, а мешками покупаю. По-другому пока не получается", – рассказала владелица дома Нели Квитковская.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Подобную работу ведут во всех городах и районах Костанайской области. В ДЧС региона рассказали, что за восемь месяцев 2024 года благодаря такой профилактике число пожаров в жилом секторе сократилось на 19,2% – с 312 до 252 фактов.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"С приобретением аппарата для очистки дымохода помог акимат города. Власти понимают, что это вложение в безопасность жителей. Пока у нас на вооружении один аппарат, но его достаточно для плановой работы. Датчики угарного газа приобретают ежегодно. В этом году купили 103 штуки. Устанавливаем в рамках рейдов и подворовых обходов", – рассказал начальник УЧС Костаная, подполковник гражданской защиты Аслан Махмутов.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Каждого нового владельца датчика пожарные предупреждают, что если вдруг он сработает, то нужно сразу же забирать документы и выходить из дома. Вызвать службу пожаротушения не стыдно, в таких случаях лучше перестраховаться. А уже специалисты проверят, ошибочно сработал датчик или нет. Ведь, чтобы получить отравление угарным газом, достаточно нескольких минут.

В январе 2024 года датчик угарного газа сработал в поселке Октябрьский города Лисаковск. Семья из пяти человек спаслась, просто вовремя покинув ставшее опасным помещение. Аналогичные случаи фиксируют ежегодно в районах и городах Костанайской области.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Увы, спастись удается не всем. В период отопительного сезона 2023-2024 годов в Федоровском районе Костанайской области угарным газом отравились сразу две семьи. В одном из случаев причиной стали трещины в печи.

Датчики в домах жителей региона появляются благодаря работе акиматов и противопожарной службе, которые в тандеме приобретают и устанавливают необходимое оборудование. Работу начали еще в 2019 году, когда установили 20 датчиков. Сегодня по области их уже около тысячи.