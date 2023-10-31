Мать и двое детей насмерть отравились угарным газом в Костанайской области

Происшествие случилось 30 октября в селе Лесное Куржункульского сельского округа Федоровского района, сообщает Zakon.kz.

Женщина и двое ее детей - 10 и 15 лет - скончались на месте, пишет "Алау" со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области. Отец семейства находится в больнице.

Предварительной причиной гибели людей спасатели назвали отравление угарным газом из-за имеющихся в печи трещин.

Материал по теме Спасатели предупредили алматинцев об опасности отравления угарным газом

Ранее схожая трагедия произошла в Шымкенте. 27 октября 2023 года поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи об отравлении угарным газом, в результате которого погибли пять человек.