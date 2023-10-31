Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Мать и двое детей насмерть отравились угарным газом в Костанайской области

Дым Фото: pixabay
Происшествие случилось 30 октября в селе Лесное Куржункульского сельского округа Федоровского района, сообщает Zakon.kz.

Женщина и двое ее детей - 10 и 15 лет - скончались на месте, пишет "Алау" со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области. Отец семейства находится в больнице.

Предварительной причиной гибели людей спасатели назвали отравление угарным газом из-за имеющихся в печи трещин.

Материал по теме

Спасатели предупредили алматинцев об опасности отравления угарным газом

Ранее схожая трагедия произошла в Шымкенте. 27 октября 2023 года поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи об отравлении угарным газом, в результате которого погибли пять человек.

Читайте также

Пенсионерка
85-летнюю пенсионерку избили и ограбили на 3,5 млн тенге в Уральске
в Актау задержали подростков
Массовая разборка подростков в Актау: шестерых поместили в ИВС
Казахстан трагедия на шахте Костенко
В Минюсте рассказали, должен ли Лакшми Миттал нести ответственность за трагедию на шахте
Ирина Мишура
Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Конституционный суд признал правомерным лишение прав на 7 лет в состоянии алкогольного и наркоопьянения
Решение КС: правомерно ли лишение прав на 7 лет за управление в алкогольном опьянении
Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2023 года
Астану окружили блокпостами и перевели полицию на усиленное дежурство
Астану окружили блокпостами и перевели полицию на усиленное дежурство
Казахстанцам напомнили важную деталь про всеобщее декларирование
Казахстанцам напомнили важную деталь про всеобщее декларирование
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления