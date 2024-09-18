Казахстан предлагает полноценную интеграцию Европы и Азии

Выступая на саммите "Центральная Азия – Германия", президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил интеграцию Транскаспийского транспортного маршрута (ТМТМ) с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) для поддержания растущих объемов торговли между Востоком и Западом, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства Касым-Жомарт Токаева, стратегическое расположение Казахстана делает его ключевым внутрирегиональным центром торговли и логистики в Евразии. Средний коридор (Middle Corridor – так еще называют ТМТМ) в настоящее время является самым коротким и надежным маршрутом в Европу с потенциальной пропускной способностью до 10 млн тонн грузов.

"Актуальной задачей остается дальнейшая интеграция транспортно-логистических систем Центральной Азии и Европы. Казахстан приветствует решение европейских партнеров о выделении 10 млрд евро в рамках программы Global Gateway для развития Среднего коридора. Рассчитываем на содействие Германии по сопряжению данного маршрута с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и стратегией Global Gateway". Касым-Жомарт Токаев

Чтобы понять всю важность связки Транскаспийского транспортного маршрута (ТМТМ) с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T), нужно сначала рассмотреть и тот, и другой маршрут.

Сегодня в мире на той или иной стадии реализации находится около 10 глобальных проектов стоимостью от 100 миллиардов долларов. Например, Neom City в Саудовской Аравии – футуристический город-стена стоимостью почти в 500 млрд долларов.

Другой мегапроект тоже находится на Ближнем Востоке. Это железная дорога по всему региону Персидского залива, она стоит 250 млрд долларов. Есть еще МКС – за весь период ее существования будет расходовано 230 млрд долларов.

Но самая большая идея человеческой цивилизации сегодня – это Трансъевропейская транспортная сеть TEN-T, которую начали строить еще в 1990-х годах. Ее бюджет – больше 600 миллиардов долларов с дальнейшим увеличением. TEN-T состоял из 30 приоритетных проектов, 22 из которых относились к развитию сети железных дорог. Сегодня эти 30 проектов слились в 9 приоритетных:

Балтийско-Адриатический коридор (Польша – Чехия/Словакия – Австрия – Италия);

коридор Северное море – Балтийское море (Финляндия – Эстония –Латвия – Литва – Польша – Германия – Нидерланды/Бельгия);

Средиземноморский коридор (Испания – Франция – Северная Италия –Словения – Хорватия – Венгрия);

коридор "Восток – Средиземноморье" (Германия – Чехия – Австрия/Словакия – Венгрия – Румыния – Болгария – Греция – Кипр);

Скандинавско-Средиземноморский коридор (Финляндия – Швеция –Дания – Германия – Австрия – Италия);

Рейнско-Альпийский коридор (Нидерланды/Бельгия – Германия –Швейцария – Италия);

Атлантический коридор (ранее известный как коридор Лиссабон –Страсбург) (Португалия – Испания – Франция);

коридор Северное море-Средиземноморье (Ирландия – Великобритания – Нидерланды – Бельгия – Люксембург – Марсель (Франция);

коридор Рейн – Дунай (Германия – Австрия – Словакия – Венгрия –Румыния с ответвлением Германия – Чехия – Словакия).

Есть еще несколько паневропейских маршрутов и два горизонтальных коридора.

Фото: trt.it

Как видите, TEN-T имеет чисто европейскую направленность, и все его конечные точки находятся в Старом Свете.

В это же время на просторах Евразии появился еще один трансконтинентальный проект – Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), который также называют "Средним коридором". И сегодня этому маршруту многие пророчат флагманскую роль в глобальных международных перевозках, поскольку он пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее может идти в Европу. В будущем, уверены многие эксперты, ТМТМ способен потеснить по объему перевозок даже Транссиб.

Фото: middlecorridor.com

Вот какой маршрут сегодня у ТМТМ:

Китай (от порта Ляньюньган через Сиань в Урумчи) – Казахстан (от сухих портов Хоргос и Достык до портов Актау и Курык) – Азербайджан (порт Алят) – Грузия (Тбилиси). Далее от Тбилиси маршрут возможен до грузинского порта Поти и через Черное море в глубь Европы, либо продолжаться от Тбилиси в Турцию (Карс, Измит, Мерсин, Черкезкой) и достичь страны Европы.

Идею этого транспортного коридора продвигает, прежде всего, Казахстан и лично президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Так, выступая в мае 2024 года на юбилейном саммите Высшего Евразийского экономического совета, президент РК одной из ключевых задач назвал "перестройку внешней торговли".

"Крайне важно обеспечить беспрепятственный транзит товаров в третьи страны. На фоне трансформации мировой экономики особое значение для Евразийского экономического союза имеет расширение сети соглашений о свободной торговле с третьими странами. Это позволит максимально упростить доступ наших экспортеров на новые рынки, интегрировать их в региональные и глобальные производственные цепочки". Касым-Жомарт Токаев

Стремление Казахстана выйти на европейский и ближневосточный рынки вполне объяснимо. Как подчеркивает российский экономист Владимир Николаев, страна не имеет выходов к Мировому океану, что усложняет логистические потоки, а развитие ТМТМ даст прямой выход в Европу.

"Казахстан поставляет 70% экспортируемой нефти в страны ЕС и занимает третье место среди стран, не входящих в ОПЕК, по поставкам сырья в Евросоюз. Доля казахстанской нефти составляет около 6% от общего импорта нефти ЕС. Казахстан также обеспечивает 21% урана, импортируемого в ЕС". Владимир Николаев

Вот какие привлекательные стороны этого транспортного пути при этом отмечены. Протяженность маршрута – 11 тыс. км. Текущая пропускная способность составляет 10 млн тонн в год, что составляет прямую конкуренцию коридору Север – Юг.

Кроме Казахстана заинтересованы в этом маршруте Турция и Азербайджан.

"Для Азербайджана это возможность усилить свою транзитную роль и стать крупнейшим транспортным узлом. Турция в свою очередь продолжает увеличивать развитие своего логистического потенциала. Кроме всего прочего, большие объемы казахстанского зерна будут поставляться в Азербайджан и Турцию, а азербайджанские и турецкие фрукты и овощи – в Казахстан". Владимир Николаев

Идея соединить Средний коридор с Трансъевропейской транспортной сетью зрела несколько лет. Казахстаном проделана огромная дипломатическая работа с многими странами Азии и Европы. И вот, похоже, нынешний год стал переломным. На этой неделе, во время визита канцлера ФРГ Олафа Шольца, стало известно, что правительство Германии решило включить в Global Gateway и Средний коридор.

Касым-Жомарт Токаев на саммите "Центральная Азия – Германия" по этому поводу сказал:

"Широкие инвестиционные перспективы открывает дальнейшее развитие Среднего коридора, в том числе в части модернизации и цифровизации портов Каспийского моря, строительства грузовых терминалов. Актуальной задачей остается дальнейшая интеграция транспортно-логистических систем Центральной Азии и Европы. Казахстан приветствует решение европейских партнеров о выделении 10 млрд евро в рамках программы Global Gateway для развития Среднего коридора. Рассчитываем на содействие Германии по сопряжению данного маршрута с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и стратегией Global Gateway". Касым-Жомарт Токаев

Подводя итоги всему сказанному, можно констатировать, что Казахстан благодаря своей многовекторной и взвешенной внешней политике сумел добиться огромного прорыва в экономической сфере – стать полноправным торговым участником евразийского субконтинента и, не имея выхода к морю, наладить поставки своих товаров в самые отдаленные страны.

Ранее мы сообщили, что Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц приняли Совместную декларацию о сотрудничестве между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия.