Пожарные в Алматы спасли от взрыва кафе, банк и жилые дома

Взрыв газовых баллонов в кафе предотвратили пожарные в Ауэзовском районе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы 4 сентября, в 2:14 поступила информация о пожаре повышенного уровня сложности в 11-м микрорайоне Ауэзовского района. Загорелась кровля кафе, огонь быстро охватил площадь в 120 квадратных метров. Первые расчеты прибыли на место спустя семь минут.

"Сложности в ликвидации пожара заключались в том, что кровля кафе выполнена из синтетического утеплителя. Это способствовало быстрому распространению огня", – пояснили в ДЧС.





Пожарные локализовали пламя в 2:47 и окончательно потушили его в 3:01. При тушении пожара они своевременно вынесли из помещения кафе два газовых баллона на 25 литров. Благодаря этому удалось предотвратить взрыв. Пожарные не дали пламени перекинуться на стоящие рядом жилые дома и отделение банка, расположенное всего в нескольких метрах от кафе.

В ДЧС Алматы напомнили владельцам точек общественного питания, что для профилактики возгораний нужно регулярно очищать кухонные вытяжки от жировых отложений и заботиться о том, чтобы электропровода были надежно защищены от короткого замыкания.

За сутки до этого крупный пожар разгорелся в банном комплексе Алматы.