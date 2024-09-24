"Боимся уснуть и не проснуться": жители аварийных домов в Сатпаеве просят переселения

Жители города Сатпаева Улытауской области с 2020 года живут в аварийных домах. Их двухэтажки, построенные в конце 1950-х, рассыпаются на глазах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Каждую ночь жители домов №74 и 76 улицы имени Каныша Сатпаева в одноименном городе ложатся в постель со страхом уснуть и не проснуться. Они боятся остаться под завалами своих двухэтажек, которые, в буквальном смысле, рассыпаются. Протекающие при малейших осадках крыши домов, трещины по стенам и сырость – условия, в которых вынуждены жить несколько десятков семей.





"У нас сыплется крыша постоянно, все коммуникации уже изношены. Сырость, трещины – это полбеды. Недавно дома стали как будто оседать. Нам очень страшно, но идти некуда. Поэтому все и продолжаем здесь жить. Старики, молодежь, дети. Куда нам идти и кому мы нужны?" – вздыхает от безысходности один из старожилов дома №76 Гульбаршин Баймаганбетова.

Аварийными двухэтажки были признаны в 2020 году. Однако разваливаться они стали гораздо раньше, утверждают жители. Все эти годы люди самостоятельно латают дыры и ремонтируют трубы, устраняют замыкания проводки, чинят крыши. Но домам уже почти седьмой десяток и косметический ремонт их не спасает.





"Изначально акимат хотел через подрядную фирму капитально отремонтировать наши дома. Но потом нам сказали, что ремонт не поможет. Дома непригодны для восстановления. Поставили в очередь на жилье, сказали, выделят в 2023-2024 годах. Мы все ждем. В этом году нам сказали, что выплатят компенсации за жилье, чтобы мы могли куда-то съехать. Мы собрали все необходимые документы, но список каждый месяц пополняется все новыми и новыми бумагами. Время идет, а выплат все нет. А ведь скоро начнется отопительный сезон, а наши дома уже отрезаны от тепла", – говорят жители двухэтажек.





Усадка домов грозит техногенной аварией и может повлечь человеческие жертвы, считает один из общественников Сатпаева Нурболат Базарбекулы. По словам активиста, в их городе о нависшей над людьми угрозе все знают, но решать проблемы никто особенно не спешит.

"Этим людям действительно больше некуда податься, это их единственное жилье. Кто ответит, если завтра дома обрушатся? Там нужно вводить режим ЧС", – считает представитель общественного фонда "Әділдік және Өркендеу" по Улытауской области Нурболат Базарбекулы.

В акимате Улытауской области о проблеме знают. В ведомстве сообщили, что пока режим ЧС в аварийных домах в Сатпаеве не объявлен. Такое решение должен принять аким города Сатпаева.

"В доме №76 на данный момент проживают около 40 человек. Дом действительно был признан аварийным в 2020 году. Имеется новое заключение о техобследовании. Режим ЧС пока не объявлен. Жители могут претендовать на жилье в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан", – сообщили в акимате области Улытау.

Всего в Сатпаеве, по официальным данным, аварийными признаны 22 дома.

Ранее Zakon.kz сообщал, что в Казахстане официально насчитывается более 1900 аварийных домов, в которых живут более 29 тыс. человек. Больше всего аварийных зданий в Атырауской области (379), меньше всего в Костанайской (пять).