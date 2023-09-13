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Более 29 тысяч казахстанцев живут в аварийных домах

Более 29 тысяч казахстанцев живут в аварийных домах Фото: pixabay
В Казахстане официально насчитывается более 1900 аварийных домов, в которых живут более 29 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

Бюро национальной статистики 13 сентября поделилось информацией о состоянии жилищного фонда в Казахстане. По данным ведомства, по итогам прошлого года общая площадь жилья в стране выросла до 405,15 млн квадратных метров. Из них в городах расположены 263,9 млн "квадратов", в селах – 141,2 млн.

"По площади городского жилфонда лидируют города Алматы (52,2 млн м²), Астана (31 млн м²) и Шымкент 21,6 млн м²). Что касается сельской местности, здесь больше всего жилья в Туркестанской (25,4 млн м²) и Алматинской (21,8 млн м²) областях. Количество жилых домов в 2022 году составило 2,4 млн единиц, из них в городе более 1 млн единиц, на селе – 1,4 млн единиц. Из общего числа 2,1 млн единиц – частные дома, 311,5 тыс. – многоквартирные", – рассказали казахстанские статистики.

Официально признаны аварийными свыше 1900 домов, где живут 29,4 тысячи человек. Больше всего аварийных зданий в Атырауской области (379), меньше всего в Костанайской (пять). 

Средняя площадь жилья в городах Казахстана по итогам 2022 года составила 25,8 м² на человека, а в селах – 19,8 м². Самые просторные дома и квартиры находятся в Астане, где на одного жителя приходится 30,5 м². На втором месте Алматы (29,1 м²), на третьем Мангистауская область (27,8 м²). Меньше всего жилья на душу населения в Жамбылской области (18,1 м²).

Ранее сообщалось, что цены на покупку и аренду жилья в Казахстане повысились.

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