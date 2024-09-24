Без "кита" – никуда: "смертельные игры" снова обвиняют в суицидах казахстанских подростков

Как ни старался Интернет отпустить и предать забвению гремевшую из СМИ и чатов в мессенджерах в середине 2010-х ужасающую "фауну", что заставляла детей сводить счеты с жизнью, она упорно возвращается в 2020-х под новыми именами. Zakon.kz разбирался, почему так происходит.

По ту сторону чата

В последние недели казахстанцев шокировали участившиеся новости о подростковых самоубийствах. Так, 12 сентября сообщалось, что 12-летняя девочка выпрыгнула с 13 этажа. 16 сентября две девочки разбились насмерть, упав с высотки. 21 сентября подросток прыгнула с балкона многоэтажки. Ночью 22 сентября погиб 19-летний курсант Пограничной академии КНБ, также после падения с высоты. 24 сентября смертельный прыжок унес жизнь 18-летнего парня.

Пока полицейские разбираются во всех обстоятельствах, пользователи социальных сетей, как это часто бывает, делают поспешные выводы и указывают на злодея. Вернее, злодеев.

Первый подозреваемый – наследник идей "уплывшего" в небытие "синего кита", теперь известный под названием "красный дельфин".

Второй – популярная среди подростков видеоигра.

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Откуда плавники растут

Красное морское млекопитающее, пришедшее на смену своему печально известному предку, приплыло к нам из глубин Рунета. Именно на его совести, по мнению многих российских пользователей социальных сетей, жуткая бойня в челябинской школе, где 13-летний мальчик пустил в ход молоток, покалечив троих одноклассников и учителя.

Как утверждают "эксперты" по "дельфину", есть несколько ответвлений ужасающего "квеста", одно из которых поощряет самоповреждение, а остальные толкают на откровенное вредительство окружающим.



На сегодняшний день в соцсетях связанные с "дельфином" каналы успешно заблокировали. В открытом доступе есть только анти-группа пользователей, избравшая своей миссией борьбу с подозрительными чатами. Тем не менее, в комментарии к этим "санитарам моря" раз за разом приходят несовершеннолетние с просьбой дать ссылку на "ту самую игру". Многие из них пишут, по собственным признаниям, из Казахстана.

Подростки – это уникальная группа людей, разъяснила клинический психолог Анастасия Абрамкина. Деструкция в данном периоде становления личности выступает частью сепарации, то есть отделения от родителей. Вдобавок для уже не малышей, но еще и не "теть и дядь" крайне важна социализация.

"Речь идет о референтных группах, а что, как ни общий квест или дело, объединяет референтные группы, правда ведь? Все эти "дельфины", "киты" – это как раз квест. Там пишут задания – ты их выполняешь. Более того, сам факт получения команд как бы снимает часть ответственности с исполнителя – это же игра, а не личная инициатива. Допустим, группа друзей ввязалась в это "развлечение". Товарищи выполнили по два-три задания, а условная девочка всего одно. Все – она уже отстает от своей группы, не на одном уровне с ними", – рассказала специалист.

Вместе с тем размышления о самоуничтожении психолог не связывает напрямую ни с какими сомнительными "увеселениями". Равно как и желание причинить вред ближнему.

"Процентов у 80 подростков возникают мысли о суициде. И есть большая разница между мыслями "в потоке" и наклонностями. Нередко за роковым прыжком на самом деле стоит чувство ненужности, а за беспорядками в школе – долговременный буллинг. Подростковый период очень сложен как для самого чада, так и для родителя. Это своеобразный кризис. Ребенок бунтует, но внутри у него такой же хаос. Самобичеванием может страдать даже выходец из благополучной семьи, не знавший побоев и унижений. Подросток нуждается в помощи родителей, но не такой, как раньше: его уже не надо кормить с ложечки и водить за ручку, но надо не дать ему упасть в пучину".

Однако и здесь важно не переборщить. Нужно разговаривать с подростком о его чувствах и переживаниях, оказывать поддержку, но не нарушать личного пространства. Не пускать происходящее на самотек, ожидая, что все как-нибудь само образуется, но и не "душить" своим авторитетом.

"Да, родитель должен интересоваться, какой контент увлекает его сына или дочь. Такой, о котором мы говорим здесь? Тогда стоит поговорить по душам, объяснить, что это такое и каковы последствия, посетить специалиста. Но контроль за потребляемой информацией – это еще не все. Иногда подростки банально нуждаются в тех словах, которые родители перестают говорить со временем. О том, что мама и папа любят его, что они им дорожат и готовы помочь, если это понадобится. Важно не дать ребенку в подростковом возрасте развить чувство ненужности. Из идей о том, что он не такой, как родители, что его не понимают, "растут ноги" множества проблем", – отметила психолог Абрамкина.

И никакие "злые" стороны не завлекут в свои "интернет-сети" ребенка с развитым чувством собственной безопасности, сформированным критическим мышлением и отсутствием необходимости искать родительскую фигуру на стороне. Человек, уверенный в том, что он не одинок, как минимум, задастся вопросом: а оно мне надо?

Кругом виноватый школьник

Как было сказано выше, вторым антагонистом пользователи Казнета обозначили видеоигру, а конкретно Schoolboy Runaway, которая… при ближайшем рассмотрении оказалась шуточной головоломкой с элементами стелса от российских разработчиков. Сюжет незамысловат: главного героя – двоечника-Андрея – не пускают погулять с друзьями. А ему очень хочется, ясное дело. Задача игрока – помочь школьнику выбраться из дома, не попавшись маме с папой и избежав нагоняя. Для этого придется использовать различные, "разбросанные" в случайных локациях предметы и собственную изобретательность.

И да, Андрей – плохой пример для подражания. Впрочем, как и его опекуны, показанные разработчиками игры малоприятной парочкой. Думается, что создатели "пошумевшей" в родительских чатах головоломки едва ли ставили перед собой воспитательные цели. Скорее – потакали потребностям юных геймеров.

А они, судя по засилью соответствующих аркад и квестов на рынке, и раньше любили развлечения подобного жанра. Правда, прятаться предлагалось не от разозленной очередной "двойкой" матери, а от маньяков и монстров, точно так же решая загадки и прокладывая себе путь к концу игры. И неудивительно, что "близкая к телу", чисто бытовая, понятная любому нерадивому ученику ситуация обеспечила Schoolboy Runaway высокую популярность.

Невольно вспоминается старый хит: "Как достать соседа" – игра, где главный герой делал гадости, собственно, соседу, не попадаясь оному на глаза. Причем методы сведения счетов были, мягко говоря, спорны. Однако тогда разработчиков игры не обвиняли, скажем, в развитии нетерпимости к соседям. В отличие от текущей ситуации.

"Игра заставляет наводить дома хаос, притворяться и строить козни, чтобы сбежать".

"Надо запретить ее и заблокировать аккаунты тех, кто ее стримит и записывает видео, поскольку она прямо пропагандирует ненависть детей к родителям и школе".

Выше – отзывы, почерпнутые на разных ресурсах. Соглашаться ли с ними – личное дело каждого.

Бой с тенью

Помнится, что в 2023 году в обществе тоже курсировали тревожные слухи о "восстании китов-убийц". Их тогда будто бы достали из шкафа, стряхнули паутину и вывесили на обсуждение публики.

"В последнее время я не замечал подобных групп. Это, конечно, не значит, что их нет. Но сейчас нашей страны это касается куда меньше. Вдобавок есть парсинговые системы, которые в большей степени являются маркетологическим инструментом, но достаточно хорошо справляются с прикладными задачами, в том числе, с выявлением маргинальных групп в сети. Кто выявляет? Ну, по-разному. Допустим, с "пирамидами" и мошенниками разбирается Агентство по финансовому мониторингу. В случае с группами смерти – вопрос больше к силовым структурам", – заявил тогда, отвечая на вопросы Zakon.kz, исполнительный директор DM Technology (занимается анализом поведенческих факторов и активности бот-фейков в соцсетях) Эльдар Шамсутдинов.

Мониторинг соцсетей выявил закономерность. Чаще всего подростки приходили в комментарии к подобным постам пошутить или же полюбопытствовать. Желающие "всерьез поучаствовать" в подобных квестах тоже попадались, но значительно реже.

А если остановиться и подумать: откуда дети вообще узнают о подобных опасных затеях? Может, перепутаны причина со следствием?

"Тему групп смерти раздули СМИ и подхватили дети. Получилось будто самосбывающееся пророчество", – такую точку зрения выразил Эльдар Шамсутдинов в ходе беседы.

Получается, что сначала было слово, вернее – кликбейтные заголовки и спровоцированная ими истерия в обществе. А уже потом – повышенная увлеченность несовершеннолетних "темными материями".

Напомним прошлогодний пример с субкультурой "ЧВК Редан", созданной как раз по подобным лекалам:

Первый этап: конфронтация непримиримых сторон – "анимешников" и то ли давно известных "гопников", то ли новоявленных "оффников" в России. Причем инициатива последовала от вторых.



Второй: слом традиционных устоев в виде внезапной победы "мальчиков с длинными челками".

Третий: слив триумфа "челкарей" в соцсети и данное кем-то шутливое наименование: "ЧВК Редан" – из-за эмблемы паука на одежде одного из юных воинов и вызванной ею ассоциации с группировкой из конкретного аниме. Заметьте, название появляется только на этом этапе , ранее ребята, сумевшие отстоять свои увлечения, были просто "анимешниками".

, ранее ребята, сумевшие отстоять свои увлечения, были просто "анимешниками". Четвертый: раздувание местечкового конфликта со стороны обиженных побежденных.

Пятый: широкая огласка и волна задержаний, причем "крутили", судя по комментариям в Рунете, именно агрессирующих "гопников", почему-то подписывая их как несуществующих "редановцев" .

. Шестой: на фоне требования депутатов запретить неугодное аниме любители этого жанра из вредности стали создавать каналы "ЧВК Редан" и причислять себя к субкультуре, любезно придуманной для них борющимися за все хорошее против всего плохого взрослыми.

и причислять себя к субкультуре, любезно придуманной для них борющимися за все хорошее против всего плохого взрослыми. Седьмой: "редановцы", по пути обрастая все более ошарашивающими особенностями течения, добрались до Украины, Беларуси и Казахстана. Не могли не добраться – ведь пользователи соцсетей "находили" их даже там, где их не было.

Еще один пример – оставшаяся в прошлом внезапная "война" пользователей Казнета против совершенно безобидной – было официально проверено – Among Us. Онлайн-игра, в которой родительское сообщество тоже умудрилось разглядеть какие-то "страшные задания". Любопытно, сколько ребятишек после резонанса ринулись в игру не с целью блеснуть навыками, а с целью пощекотать нервишки? Мама и папа ведь как-то сумели "найти" что-то ужасное, значит увлекательное.

Многоликая тьма

Пока взрослые "ищут" одну волшебную кнопку, которую достаточно нажать – и никаких больше детских смертей, психологи и психиатры ратуют за биопсихосоциальную модель изучения этого бича общества. Закрыть доступ в интернет – и дело в шляпе? Если бы.

"Внешние триггеры – только "спусковой крючок". "Корень" всегда кроется во внутреннем состоянии человека. Мы же не роботы, наше состояние может зависеть от биологии, гормонального фона, здоровья. Также оно зависит от социального окружения и тех проблем, которые оно генерирует. Плюс, влияет наша собственная личность, особенности психики. Не последнюю роль играет накопительный эффект: до какого-то момента адаптивность человека справляется, а потом наступает "порог". Все стрессы влияют на нас, истончая психику. Нужно постоянно поддерживать свое состояние в норме. Если ничего не предпринимать и переживать все на своем ресурсе, можно заработать депрессию. А депрессия, в свою очередь, является одной из распространенных причин самоубийства", – отметила психолог Светлана Богатырева.

Под давлением всего и сразу человек, тем более еще неокрепший, действительно может сломаться, причем настолько, что утратит продиктованную природой инстинктивную волю к жизни.

"Такое состояние формируется со временем под влиянием множества аспектов. Это как с лягушкой: если ее бросить в горячую воду, она выскочит, а если воду нагревать постепенно, она сварится. Без поддержки со стороны очень трудно выбраться – ты уже в яме и видишь только ее. Человек настолько погружается в негатив, что может довести себя до "эмоционального отупения". Это как анестезия психики, уже не справляющейся с нагрузкой. Кстати, именно из-за этого состояния многие выжившие суициденты признаются, что перед роковым шагом не чувствовали страха, не сработал инстинкт самосохранения". Светлана Богатырева

По словам психотерапевта Сергея Скляра, одним из ключевых факторов также может быть ощущение безнадежности. Появляются негативные мысли о будущем, утрата мотиваций и отсутствие надежды на лучшее.

"Безнадежность мелькает в таких высказываниях, как: "будет только хуже" или "я не вижу никаких улучшений". В большинстве случаев безнадежность сопровождает, опять же, депрессию", – подчеркнул специалист.

Эксперты резюмируют, что в поисках "душегубов" современное общество может легко переключиться с фауны – "китов" и "дельфинов" – хоть на флору (какую-нибудь "фиолетовую белладонну" или "желтый борщевик"). Но так это зло не победить. Его нужно искоренить в самом обществе (насилие, травля, агрессия) и главное – в самих детях, если оно вдруг уже пустило свои кривые ростки в их психику.