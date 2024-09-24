Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жакып Хайрушев: Достижение нулевых выбросов и углеродной нейтральности без АЭС невозможно

Жакып Хайрушев: достижение нулевых выбросов и углеродной нейтральности без АЭС невозможно, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 16:09 Фото: pixabay
Заслуженный энергетик РК Жакып Хайрушев прокомментировал дебаты между сторонником строительства АЭС, экс-вице-министром энергетики Бахытжаном Жаксалиевым и его оппонентом, экс-министром транспорта и коммуникаций Сериком Буркитбаевым, сообщает Zakon.kz.

Своим мнением Жакып Хайрушев поделился в Facebook в группе "Энергетика, электроэнергетика, теплоэнергетика". Эксперт отметил, что в преддверии общенационального референдума в Казахстане по вопросу строительства атомной электростанции поднимаются разные вопросы. К примеру, одно из бытующих высказываний, что якобы "энергии стране достаточно, никакого дефицита население не ощущает".

Так, по информации Хайрушева, в целях определения технической возможности энергосистемы страны по обеспечению внутренних потребностей в электрической энергии и мощности, Министерством энергетики РК ежегодно разрабатываются и утверждаются прогнозные балансы электрической энергии и мощности на предстоящий семилетний период.

Специалист привел данные: согласно утвержденным в январе этого года балансам на период с 2024 по 2030 годы, в 2030 году прогнозируется дефицит электрической мощности. С учетом необходимого резерва, объем составляет порядка 6,2 ГВт (располагаемая – 22 027 МВт, потребность – 28 267 МВт).

"В связи с чем, прогнозируется, что показатели объема выработки электрической энергии будут ниже потребления ориентировочно на 13,5 млрд кВт/ч (выработка – 142,5 млрд кВт/ч, потребление – 155,9 млрд кВт/ч). Для того что удовлетворить текущие потребности страны Казахстан осуществляет импорт электроэнергии из сопредельных государств, объем которых на сегодня составляет 1 193 млн кВт/ч".Жакып Хайрушев

Также эксперт призвал учесть и существенный износ генерирующих источников, который на отдельных электростанциях достигает 90%. В связи с этим, вопрос строительства АЭС – это вопрос энергетической независимости страны.

Касательно высказывания, что у Казахстана, якобы, нет дисциплины потребления электроэнергии, Жакып Хайрушев отметил, что с 1 июля 2023 года введен механизм балансирующего рынка электрической энергии в режиме реального времени. Он функционировал около 13 лет в имитационном режиме, то есть без финансовой ответственности за отклонения потребления электрической энергии от планового графика.

"Механизм введен в целях обеспечения физического и финансового урегулирования дисбалансов в ЕЭС РК для стимулирования субъектов балансирующего рынка электрической энергии участвовать в урегулировании дисбалансов, а также обеспечения адресного распределения оплаты за дисбалансы в ЕЭС РК. Переход к этой модели, мотивировал оптовых потребителей в составлении реальных графиков потребления в соответствии с профилем их нагрузок. В настоящее время отклонения в энергосистеме минимизированы".Жакып Хайрушев

Эксперт ответил и на распространенный вопрос: "Почему бы не заменить угольную генерацию на газовую?"

"В целях обеспечения растущей экономики страны, учитывая рост населения, государством реализуются и планируется масштабный ввод новых энергоисточников суммарной мощностью порядка 26 ГВт, из которых около 12 ГВт относятся к возобновляемым источникам энергии. Ввиду нестабильный характер выдачи электроэнергии, столь значительный объем ВИЭ требует диспетчеризации маневренными источниками генерации".Жакып Хайрушев

Как уточнил Хайрушев, планируемые к вводу газовые электростанции, по большей части, будут задействованы в регулировании энергосистемы. Более того, ввод газовой генерации во многом зависит от имеющихся в стране перспективных объемов данного ископаемого топлива.

Специалист также объяснил, как в Казахстане развиваются проекты гидроэнергетического строительства. Так, 14 февраля 2024 года между АО "Самрук-Энерго" и Nebras Power республика Катар подписано соглашение по проекту "Строительство гидроэлектростанции на реке Иртыш мощностью до 350 МВт". Также планируется реализация проекта по строительству Илийской ГЭС мощностью 50 МВт в рамках отдельного межправительственного соглашения.

"НПП "Атамекен" поддерживает усилия Министерства энергетики и компаний по реализации гидроэнергетических проектов. В частности, палата способствует привлечению частных инвестиций и международного финансирования для поддержки гидроэнергетических инициатив, одним из которых является строительство гидроаккумулирующих электростанции. Также, согласно заключенным договорам с единым закупщиком электрической энергии до 2029 года планируется реализация 27 проектов строительства ГЭС общей установленной мощностью 276,61 МВт".Жакып Хайрушев

В 2025 году по плану Минэнерго планируется проведение проектных аукционов по отбору проектов ГЭС. Для этого привлекут техническую помощь Азиатского Банка Развития в части оказания услуг консультационного сопровождения. Сотрудничество с АБР будет включать в себя проектирование, финансирование, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание гидроэнергетических проектов, реализация которых будет организована в виде аукциона с участием частного сектора в соответствии с законодательством РК в области ВИЭ. В текущем году подписано совместное Соглашение о связанном гранте.

Еще один из обсуждаемых вопросов: "Сможет ли Казахстан обеспечить будущую АЭС необходимым ядерным топливом?" Жакып Хайрушев подчеркнул, что Казахстан находится на первом месте по объему производства урановой продукции и на втором месте по разведанным запасам этого ресурса.

"В настоящее время в мире 31 страна эксплуатирует АЭС, еще 30 стран находятся на различных стадиях строительства. Менее 10% из них имеют такие же возможности по обеспечению топливного цикла как Казахстан и только на территории Казахстана размещен банк низкообогащенного уранового топлива МАГАТЭ. В этой связи, по поставкам свежего топлива мы более чем защищены от любых возможных проблем. АО "УМЗ", входящее в состав АО "НАК "Казатомпром", предоставляет услуги по производству порошков оксида урана и топливных таблеток для энергетических реакторов, а также перерабатывает трудноизвлекаемые ураносодержащие материалы в порошки диоксида урана ядерной чистоты керамического класса или ядерно-керамические топливные таблетки для заказчика".Жакып Хайрушев

Энергетик отметил, что в Казахстане уже действует высокотехнологичное производство готовых тепловыделяющих сборок по французской технологии на базе УМЗ в Усть-Каменогорске, которые экспортируются для АЭС Китая.

Казахстан уже работает с международными партнерами с такими, как США, Китай, Франция и Россия над развитием этапов ядерно-топливного цикла, в частности по конверсии и обогащению урана на территории РК. Вместе с тем, у нашей страны есть доступ к услугам по изотопному обогащению урана в российском предприятие ЗАО "Центр по обогащению урана".

На вопрос: в связи с чем появилась необходимость в строительстве АЭС? Хайрушев пояснил, что в условиях глобальной задачи по снижению выбросов углекислого газа строить новые угольные электростанции становится сложно.

"Международные финансовые организации не хотят вкладывать деньги в такие проекты. А построить достаточное количество газовых станций не представляется возможным, так как в стране собственно и запасов газа нет для этого. Помимо этого, Европейский союз планирует ввести специальный карбоновый налог на товары, которые были произведены с использованием "грязной" электроэнергии, например, от угля. Это значит, что если наши заводы используют такую "грязную" электроэнергию, то товары, которые они производят, могут стать дороже для продажи в Европу из-за этого налога. Это может привести к трудностям для таких отраслей, как нефтегазовая, горнорудная и других, потому что их продукция станет менее конкурентоспособной и дороже".Жакып Хайрушев

Чтобы избежать этих проблем, эксперт предлагает сохранить конкурентоспособность отечественного бизнеса. Нужно обеспечить заводы и другие предприятия "чистыми" источниками энергии. Это поможет им снизить затраты на производство и не подвергаться штрафам за использование "грязной" электроэнергии, что сделает их продукцию более привлекательной и доступной для европейских рынков.

"Учитывая все это, в условиях текущего уровня развития технологий, применяемых в энергетическом секторе, строительство чистых источников энергии как АЭС представляется наиболее перспективным решением для замены выбывающих мощностей, обеспечения стабильного энергетического будущего и развития экономики Казахстана".Жакып Хайрушев

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 16:09
Главные вопросы об АЭС в Казахстане: кто, как и в какие сроки может ее построить
, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 16:09

В завершение эксперт резюмировал, что достижение нулевых выбросов и углеродной нейтральности в Казахстане без атомной генерации невозможно.

Читайте также

&quot;Боимся уснуть и не проснуться&quot;: почти четыре года живут в аварийных домах жители Сатпаева
"Боимся уснуть и не проснуться": жители аварийных домов в Сатпаеве просят переселения
Дуров Павел
Капитуляция или сотрудничество: Дуров согласился передавать властям данные пользователей Telegram
В Атырау участковый инспектор полиции нашел способ установить доверие жителей
В Атырау участковый инспектор полиции нашел способ установить доверие жителей
Сахибам Садырова
Казахстан 2024 год Электроэнергия Строительство АЭС в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астролог Василиса Володина составила гороскоп
Астролог Василиса Володина назвала самый удачливый знак на ближайшие 20 лет
Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка
Во всех школах Казахстана пройдут собрания: что случилось
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Казахстанцам напомнили важную деталь про депозиты, открытые онлайн
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: