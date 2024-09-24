Жакып Хайрушев: Достижение нулевых выбросов и углеродной нейтральности без АЭС невозможно

Заслуженный энергетик РК Жакып Хайрушев прокомментировал дебаты между сторонником строительства АЭС, экс-вице-министром энергетики Бахытжаном Жаксалиевым и его оппонентом, экс-министром транспорта и коммуникаций Сериком Буркитбаевым, сообщает Zakon.kz.

Своим мнением Жакып Хайрушев поделился в Facebook в группе "Энергетика, электроэнергетика, теплоэнергетика". Эксперт отметил, что в преддверии общенационального референдума в Казахстане по вопросу строительства атомной электростанции поднимаются разные вопросы. К примеру, одно из бытующих высказываний, что якобы "энергии стране достаточно, никакого дефицита население не ощущает".

Так, по информации Хайрушева, в целях определения технической возможности энергосистемы страны по обеспечению внутренних потребностей в электрической энергии и мощности, Министерством энергетики РК ежегодно разрабатываются и утверждаются прогнозные балансы электрической энергии и мощности на предстоящий семилетний период.

Специалист привел данные: согласно утвержденным в январе этого года балансам на период с 2024 по 2030 годы, в 2030 году прогнозируется дефицит электрической мощности. С учетом необходимого резерва, объем составляет порядка 6,2 ГВт (располагаемая – 22 027 МВт, потребность – 28 267 МВт).

"В связи с чем, прогнозируется, что показатели объема выработки электрической энергии будут ниже потребления ориентировочно на 13,5 млрд кВт/ч (выработка – 142,5 млрд кВт/ч, потребление – 155,9 млрд кВт/ч). Для того что удовлетворить текущие потребности страны Казахстан осуществляет импорт электроэнергии из сопредельных государств, объем которых на сегодня составляет 1 193 млн кВт/ч". Жакып Хайрушев

Также эксперт призвал учесть и существенный износ генерирующих источников, который на отдельных электростанциях достигает 90%. В связи с этим, вопрос строительства АЭС – это вопрос энергетической независимости страны.

Касательно высказывания, что у Казахстана, якобы, нет дисциплины потребления электроэнергии, Жакып Хайрушев отметил, что с 1 июля 2023 года введен механизм балансирующего рынка электрической энергии в режиме реального времени. Он функционировал около 13 лет в имитационном режиме, то есть без финансовой ответственности за отклонения потребления электрической энергии от планового графика.

"Механизм введен в целях обеспечения физического и финансового урегулирования дисбалансов в ЕЭС РК для стимулирования субъектов балансирующего рынка электрической энергии участвовать в урегулировании дисбалансов, а также обеспечения адресного распределения оплаты за дисбалансы в ЕЭС РК. Переход к этой модели, мотивировал оптовых потребителей в составлении реальных графиков потребления в соответствии с профилем их нагрузок. В настоящее время отклонения в энергосистеме минимизированы". Жакып Хайрушев

Эксперт ответил и на распространенный вопрос: "Почему бы не заменить угольную генерацию на газовую?"

"В целях обеспечения растущей экономики страны, учитывая рост населения, государством реализуются и планируется масштабный ввод новых энергоисточников суммарной мощностью порядка 26 ГВт, из которых около 12 ГВт относятся к возобновляемым источникам энергии. Ввиду нестабильный характер выдачи электроэнергии, столь значительный объем ВИЭ требует диспетчеризации маневренными источниками генерации". Жакып Хайрушев

Как уточнил Хайрушев, планируемые к вводу газовые электростанции, по большей части, будут задействованы в регулировании энергосистемы. Более того, ввод газовой генерации во многом зависит от имеющихся в стране перспективных объемов данного ископаемого топлива.

Специалист также объяснил, как в Казахстане развиваются проекты гидроэнергетического строительства. Так, 14 февраля 2024 года между АО "Самрук-Энерго" и Nebras Power республика Катар подписано соглашение по проекту "Строительство гидроэлектростанции на реке Иртыш мощностью до 350 МВт". Также планируется реализация проекта по строительству Илийской ГЭС мощностью 50 МВт в рамках отдельного межправительственного соглашения.

"НПП "Атамекен" поддерживает усилия Министерства энергетики и компаний по реализации гидроэнергетических проектов. В частности, палата способствует привлечению частных инвестиций и международного финансирования для поддержки гидроэнергетических инициатив, одним из которых является строительство гидроаккумулирующих электростанции. Также, согласно заключенным договорам с единым закупщиком электрической энергии до 2029 года планируется реализация 27 проектов строительства ГЭС общей установленной мощностью 276,61 МВт". Жакып Хайрушев

В 2025 году по плану Минэнерго планируется проведение проектных аукционов по отбору проектов ГЭС. Для этого привлекут техническую помощь Азиатского Банка Развития в части оказания услуг консультационного сопровождения. Сотрудничество с АБР будет включать в себя проектирование, финансирование, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание гидроэнергетических проектов, реализация которых будет организована в виде аукциона с участием частного сектора в соответствии с законодательством РК в области ВИЭ. В текущем году подписано совместное Соглашение о связанном гранте.

Еще один из обсуждаемых вопросов: "Сможет ли Казахстан обеспечить будущую АЭС необходимым ядерным топливом?" Жакып Хайрушев подчеркнул, что Казахстан находится на первом месте по объему производства урановой продукции и на втором месте по разведанным запасам этого ресурса.

"В настоящее время в мире 31 страна эксплуатирует АЭС, еще 30 стран находятся на различных стадиях строительства. Менее 10% из них имеют такие же возможности по обеспечению топливного цикла как Казахстан и только на территории Казахстана размещен банк низкообогащенного уранового топлива МАГАТЭ. В этой связи, по поставкам свежего топлива мы более чем защищены от любых возможных проблем. АО "УМЗ", входящее в состав АО "НАК "Казатомпром", предоставляет услуги по производству порошков оксида урана и топливных таблеток для энергетических реакторов, а также перерабатывает трудноизвлекаемые ураносодержащие материалы в порошки диоксида урана ядерной чистоты керамического класса или ядерно-керамические топливные таблетки для заказчика". Жакып Хайрушев

Энергетик отметил, что в Казахстане уже действует высокотехнологичное производство готовых тепловыделяющих сборок по французской технологии на базе УМЗ в Усть-Каменогорске, которые экспортируются для АЭС Китая.

Казахстан уже работает с международными партнерами с такими, как США, Китай, Франция и Россия над развитием этапов ядерно-топливного цикла, в частности по конверсии и обогащению урана на территории РК. Вместе с тем, у нашей страны есть доступ к услугам по изотопному обогащению урана в российском предприятие ЗАО "Центр по обогащению урана".

На вопрос: в связи с чем появилась необходимость в строительстве АЭС? Хайрушев пояснил, что в условиях глобальной задачи по снижению выбросов углекислого газа строить новые угольные электростанции становится сложно.

"Международные финансовые организации не хотят вкладывать деньги в такие проекты. А построить достаточное количество газовых станций не представляется возможным, так как в стране собственно и запасов газа нет для этого. Помимо этого, Европейский союз планирует ввести специальный карбоновый налог на товары, которые были произведены с использованием "грязной" электроэнергии, например, от угля. Это значит, что если наши заводы используют такую "грязную" электроэнергию, то товары, которые они производят, могут стать дороже для продажи в Европу из-за этого налога. Это может привести к трудностям для таких отраслей, как нефтегазовая, горнорудная и других, потому что их продукция станет менее конкурентоспособной и дороже". Жакып Хайрушев

Чтобы избежать этих проблем, эксперт предлагает сохранить конкурентоспособность отечественного бизнеса. Нужно обеспечить заводы и другие предприятия "чистыми" источниками энергии. Это поможет им снизить затраты на производство и не подвергаться штрафам за использование "грязной" электроэнергии, что сделает их продукцию более привлекательной и доступной для европейских рынков.

"Учитывая все это, в условиях текущего уровня развития технологий, применяемых в энергетическом секторе, строительство чистых источников энергии как АЭС представляется наиболее перспективным решением для замены выбывающих мощностей, обеспечения стабильного энергетического будущего и развития экономики Казахстана". Жакып Хайрушев

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В завершение эксперт резюмировал, что достижение нулевых выбросов и углеродной нейтральности в Казахстане без атомной генерации невозможно.