Главные вопросы об АЭС в Казахстане: кто, как и в какие сроки может ее построить

6 октября состоится Общенациональный референдум по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, который поставит точку в споре сторонников и противников ядерной энергетики. Zakon.kz обратился к экспертам за ответами на самые частые вопросы казахстанцев о данном проекте.

Действительно ли нужно строить АЭС в Казахстане?

Дефицит электроэнергии в Казахстане уже начинает ощущаться, особенно на юге страны. В ближайшие несколько лет ситуация может ухудшиться, и по мере роста потребления энергии, а также при высокой изношенности генерирующих мощностей дефицит может привести к регулярным веерным отключениям в регионах и крупных городах.

Угольные электростанции, которые составляют около 70% от всей генерации, находятся в изношенном состоянии (порядка 70%), и их замена требует значительных инвестиций и времени. В этом контексте строительство новых генерирующих мощностей, таких как АЭС, становится все более актуальным для предотвращения кризиса в энергоснабжении.

Какие существуют ядерные реакторы в мире? Реактор какого типа планируют построить в Казахстане?

В мире были созданы реакторы разных поколений: I, II, III, III+ и IV.

Казахстан планирует построить референтные, то есть проверенные и имеющие опыт эксплуатации, реакторы поколения III или III+.

Кто может построить АЭС в Казахстане?

В настоящее время в качестве потенциальных поставщиков ядерных технологий рассматриваются компании "CNNC" (КНР, реактор HPR1000), ГК "Росатом" (РФ, реактор ВВЭР-1200), "KHNP" (Южная Корея, реактор APR1400) и "EDF" (Франция, реактор EPR1200). Эти реакторы имеют двухконтурную систему с водой под давлением и обеспечивают высокую степень надежности и безопасности, минимизируя вероятность аварий.

Поставщика выберут, опираясь на такие критерии, как безопасность, экономические показатели, наличие положительного опыта эксплуатации и другие важные вопросы национальных интересов страны.

К проекту привлекут международные организации, в частности, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Они будут осуществлять дополнительный контроль.



Как атомная станция защищена на случай аварии? Не вмешается ли человеческий фактор?

Современные АЭС поколений III и III+ оснащены как активными, так и пассивными системами безопасности. Пассивные системы безопасности не требуют вмешательства человека и могут эффективно предотвращать аварии, такие как плавление активной зоны реактора. Это минимизирует зависимость от человеческого фактора и повышает общую безопасность станции.

Кроме того, современные АЭС оснащены сложными системами мониторинга и диагностики, которые в реальном времени отслеживают ключевые параметры реактора и автоматически реагируют на отклонения.

Как будут храниться радиоактивные отходы? Может ли нарушение условий их хранения привести к экологической катастрофе?

При эксплуатации АЭС образуется около 50 кубометров радиоактивных отходов в год на энергоблок мощностью 1200 мегаватт. АЭС находятся в промышленной эксплуатации более 60 лет, за которые на двухблочной станции всего будет произведено примерно 7200 тонн отходов. Существующие технологии переработки радиоактивных отходов позволяют обеспечить их полную безопасность при хранении и последующем захоронении. Для сравнения: отходы угольной электростанции составляют сотни тысяч тонн ежегодно.

Радиоактивные отходы будут храниться в специально оборудованных хранилищах с соблюдением международных стандартов и под контролем МАГАТЭ. Современные технологии хранения отходов позволяют минимизировать риск радиационного загрязнения.

Сколько лет потребуется для строительства атомной электростанции?

Строительство АЭС потребует около 10 лет. Этот период включает в себя подготовку документов, получение разрешений и лицензий, проектирование, строительство и пуско-наладочные работы. Длительность процесса обусловлена сложностью технологии, требованиями к безопасности и необходимостью соблюдения всех международных норм и стандартов.

Не получится ли так, что к моменту возведения АЭС стране все равно не будет хватать энергомощностей, которые обеспечит станция?

Для покрытия растущего спроса на электроэнергию запланирована модернизация существующих и строительство новых генерирующих мощностей с вводом более 26,5 ГВт до 2035 года.

Планируется строительство АЭС с расчетной мощностью до 2800 МВт, что позволит частично покрыть существующий и прогнозируемый дефицит энергии. В случае успешной реализации проекта и стабилизации внутренних потребностей возможно появление излишков электроэнергии, которые Казахстан сможет экспортировать в соседние страны, такие как Узбекистан и Кыргызстан.



При этом в долгосрочной перспективе Казахстану, возможно, потребуется строительство нескольких АЭС, особенно если страна продолжит двигаться к углеродной нейтральности и уменьшению зависимости от угольной генерации.

Достаточно ли в Казахстане специалистов, способных обслуживать атомную электростанцию? Где и как будут готовить новых?

Согласно общемировой практике, в среднем, на этапе эксплуатации АЭС требуется персонал в количестве около 2000 человек с высшим и средне-специальным образованием. При этом работники станции, имеющие образование по ядерным специальностям, составляют около 20% от промышленно-производственного персонала АЭС.

В настоящее время в сфере мирного использования атомной энергии Казахстана в целом трудятся более 25 тыс. человек (около 22 тыс. человек в АО "НАК "Казатомпром").

Подготовка кадров в атомной отрасли ведется по образовательным программам "Ядерная физика", "Теоретическая ядерная физика", "Ядерная физика и атомная энергетика", "Ядерная инженерия", "Атомные электрические станции и установки" и другим в университетах:

Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева. Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева. Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова. Казахский национальный университет им. аль-Фараби. Государственный университет им. Шакарима города Семей. Алматинский университет энергетики и связи им. Г. Даукеева.

По образовательным программам "Ядерная физика", "Теоретическая ядерная физика", "Ядерная физика и атомная энергетика", "Ядерная инженерия", "Атомные электрические станции и установки" контингент обучающихся в период 2023-2024 годов составлял около 250 человек.

Подготовка кадров по атомной отрасли в казахстанских вузах также осуществляется на основе образовательных и двудипломных программ. Например, в КазНУ им. аль-Фараби и ЕНУ им. Л. Гумилева действует двудипломная программа бакалавриата совместно с Российским университетом "Дубна".

Также КазНУ им. аль-Фараби совместно с Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ" (РФ) запустил двудипломную образовательную программу магистратуры по направлению "Теоретическая ядерная физика".

С октября 2022 года в Алматинском филиале МИФИ студенты проходят обучение по направлению "Ядерная физика и технологии" (бакалавриат).

Обучающиеся проходят практику на таких предприятиях, как АО "Ульбинский металлургический завод" (УМЗ) (АО "НАК "Казатомпром"), Институт ядерной физики РК (Алматы), Национальный ядерный центр РК (Курчатов), также ввиду универсальности получаемых знаний на предприятиях металлургической отрасли, в научно-исследовательских лабораториях.

Подорожает ли электроэнергия для казахстанцев в случае появления АЭС? Как ее строительство отразится на тарифах для населения?

Стоимость электроэнергии от АЭС будет зависеть от ряда факторов, включая расходы на строительство, эксплуатацию и амортизацию.

В долгосрочной перспективе появление АЭС может способствовать стабилизации тарифов за счет снижения зависимости от колебаний цен на углеводороды и импорта электроэнергии.

Какими средствами, помимо строительства АЭС, возможно бороться с энергодефицитом? Что выгоднее для экономики?

Помимо строительства атомной электростанции, власти Казахстана рассматривают модернизацию существующих угольных станций, строительство новых газовых станций, а также развитие возобновляемых источников энергии (ветровых и солнечных станций).

Однако, учитывая глобальную тенденцию к декарбонизации и обязательства Казахстана по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, полагаться только на уголь и газ в долгосрочной перспективе неэффективно.

ВИЭ (возобновляемые источники энергии) также имеют ограничения из-за их нестабильности и зависимости от погодных условий. Строительство АЭС в связке с ВИЭ сможет обеспечить стабильное и надежное энергоснабжение при значительном снижении выбросов парниковых газов.