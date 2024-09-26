Город яблок: вдохновляющие гигантские арт-объекты о жизни алматинцев

В Алматы стало больше гигантских шаров в форме яблок, которые расписаны буднями горожан. Zakon.kz предлагает полюбоваться творчеством местных художников.

Алматинцы все чаще стали делиться в соцсетях фото необычных арт-объектов, которые разбросаны по Арбату. На яблоках практически в человеческий рост изображены теплые и близкие для горожан сюжеты.

"Закончу серию постов о Дне города подборкой фоток с прилегающего к Старой площади отрезка пешеходной улицы Панфилова. Там к одному из прошлых Дней города были установлены большие каменные шары в форме яблока, расписанные алматинскими сюжетами. Некоторые граффити обновлены, а роспись одного из таких шаров художник дораскрашивал прямо сейчас", – недавно писал в Facebook Андрей Свиридов.

В Управлении культуры Алматы рассказали, что архитектурные конструкции в виде больших яблок появились в самом центре города. Художники-графики разрисовали их и приятно удивили горожан.

"Количество таких архитектурных конструкций в виде яблока всего 10, все они установлены на Арбате. Они также украшали город и в прошлом году. В этот раз были обновлены рисунки в рамках проведения фестиваля Almaty Vibes в честь Дня города. Художникам была предоставлена полная творческая свобода для реализации своих идей". Управление культуры Алматы

Фото: Управление культуры Алматы

На яблоках изображены высокогорный спортивный комплекс "Медеу", горный курорт "Шымбулак", телевизионная башня "Кок-Тобе", гостиница "Казахстан", а также девушка по имени Алма, велосипедист, молодая семья и снежный барс.

Фото: Управление культуры Алматы

Художники, оживившие арт-объекты, признались, что их творчество передает жизнь в одном из лучших городов страны. Оно наполнено не только яркими красками, но и многозначительным смыслом. К примеру, один из авторов сюжета Мухит Аканаев, он в 2006 году с отличием окончил Школу изобразительного искусства и технического дизайна им. А. Кастеева. Является обладателем премии и медали Международного молодежного конкурса "Шабыт", участником Международной выставки Viennafair (Австрия) и многих других республиканских выставок.

"Нас пригласили принять участие в декорировании городских малых архитектурных форм в преддверии Дня города. Мы решили "создать" настроение праздника и подчеркнуть уникальность Алматы. Рисование – это прекрасная и увлекательная деятельность, которой я занимаюсь более 30 лет. Имею большой опыт в изобразительном искусстве разных направлений, начиная от традиционного жанра – живопись, графика, до современных – стрит-арт, граффити, диджитал-арт", – поделился Мухит Аканаев.

Фото: Управление культуры Алматы

Яркие краски и декоративные элементы из культуры стрит-арта привлекают жителей и гостей города, которые прогуливаются по улице Панфилова. Они фотографируются, изучают рисунки и выражают благодарность художникам.