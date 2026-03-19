Общество

Трогательный подвиг алматинцев превратили в арт-объект

памятник спасению собаки в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 14:13 Фото: акимат Алматы
В Алматы на русле реки Үлкен Алматы, впадающей в озеро Сайран, установили арт-объект, посвященный спасению собаки группой молодых парней, сообщает Zakon.kz.

В акимате города 19 марта 2026 года рассказали, что в основу скульптуры легла реальная история, произошедшая в Алматы в районе озера Сайран и получившая широкий международный отклик, – история спасения собаки, которая напомнила миру о простых, но важных вещах.

"Концепция арт-объекта основана на идее взаимопомощи, сплоченности и единства. Композиция представляет собой фигуры людей, объединенных в цепь, символизирующую поддержку и совместные действия в преодолении трудностей. В основу лег образ, получивший широкий общественный отклик и отражающий ценности, близкие каждому жителю", – отмечено в публикации.

Официальное открытие скульптуры запланировано на конец марта.

"Жители Алматы спасли собаку, которая могла утонуть. Питомец упал в водохранилище Сайран и выбраться самостоятельно не смог. На помощь поспешили прохожие, случайно заметившие животное в воде. Вытаскивали ее несколько человек. Им пришлось выстроиться в цепочку, где все отвечали за безопасность друг друга", – говорилось в сюжете об этом событии.

В феврале 2026 года собака тоже оказалась в ловушке на озере Сайран. Ей помогли спасатели.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
